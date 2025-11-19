Депутаты «Слуги народа» поддержали борьбу с коррупцией в окружении Зеленского
Во фракции «Слуга народа» назревает настоящий политический взрыв. Депутат Никита Потураев выложил заявление от группы парламентариев президентской партии, и по тону текста сразу понятно: люди устали молчать.
Они открыто поддержали расследование коррупции в окружении Владимира Зеленского, которое ведут НАБУ и САП, и фактически дали понять, что согласны с требованиями оппозиции о новой коалиции и новом правительстве.
В документе депутаты требуют зачистки чиновников, которые хоть как-то могут быть связаны с делом Тимура Миндича. Это бизнесмен, которого называют человеком из ближайшего круга президента, и вокруг него уже крутится целый клубок подозрений. Парламентарии прямо говорят: все, кто имел отношение к скандальным закупкам и потенциальным схемам, должны лишиться должностей.
Потураев не признался, сколько человек подписались под заявлением, и кто именно вошел в список, но даже без имен становится понятно: внутри «Слуги народа» пошел процесс, который уже не спрятать за закрытыми дверями. Если раньше недовольство кипело тихо, в кабинетах и кулуарах, то теперь критика Офиса президента звучит вслух.
Скандал вокруг Миндича стал, похоже, самым болезненным для команды Зеленского за последние годы. История растет как снежный ком и превращается во внутриполитический кризис, который может перевернуть всю политическую карту Киева в том числе на международной арене.
