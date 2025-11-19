Депутаты «Слуги народа» поддержали борьбу с коррупцией в окружении Зеленского

Во фракции «Слуга народа» назревает настоящий политический взрыв. Депутат Никита Потураев выложил заявление от группы парламентариев президентской партии, и по тону текста сразу понятно: люди устали молчать.

Они открыто поддержали расследование коррупции в окружении Владимира Зеленского, которое ведут НАБУ и САП, и фактически дали понять, что согласны с требованиями оппозиции о новой коалиции и новом правительстве.



В документе депутаты требуют зачистки чиновников, которые хоть как-то могут быть связаны с делом Тимура Миндича. Это бизнесмен, которого называют человеком из ближайшего круга президента, и вокруг него уже крутится целый клубок подозрений. Парламентарии прямо говорят: все, кто имел отношение к скандальным закупкам и потенциальным схемам, должны лишиться должностей.

Потураев не признался, сколько человек подписались под заявлением, и кто именно вошел в список, но даже без имен становится понятно: внутри «Слуги народа» пошел процесс, который уже не спрятать за закрытыми дверями. Если раньше недовольство кипело тихо, в кабинетах и кулуарах, то теперь критика Офиса президента звучит вслух.

Скандал вокруг Миндича стал, похоже, самым болезненным для команды Зеленского за последние годы. История растет как снежный ком и превращается во внутриполитический кризис, который может перевернуть всю политическую карту Киева в том числе на международной арене.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 16:49
    Ну,на себя выйдите.Или выведут laughing
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 16:50
    История растет как снежный ком и превращается во внутриполитический кризис, который может перевернуть всю политическую карту Киева в том числе на международной арене.

    Побежали крысы! "Все на борьбу с коррупцией!" А чего это Безуглая молчит? Кусок хлеба перехватили?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 17:02
      Подождите. Вылезет и эта,как без нее?!))
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:18
      Депутаты «Слуги народа» поддержали борьбу с коррупцией

      Ну вот, лед наконец-то тронулся. Успехи в борьбе не заставят себя ждать.
      1. Ростов Папа Звание
        Ростов Папа
        0
        Сегодня, 17:44
        [quote]критика Офиса президента звучит вслух[/quote] Это больше похоже на визг возле еврокорыта, одни нажрались, другие в очереди хрюкают "тоже хотим"
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Егоза
      А чего это Безуглая молчит? Кусок хлеба перехватили?

      А вот и не молчит, как это Марьяна в стороне может остаться? Уже на министра энергетики бочку покатила.)
      МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук, фигурирующая в крупном коррупционном скандале, могла уже уехать из страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
      "По моей информации, Гринчук сбежала", - заявила она на заседании парламента.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:50
    [Депутат Никита Потураев выложил заявление от группы парламентариев президентской партии, и по тону текста сразу понятно: люди устали молчать.

    Хотелось бы.... Но ощущение, что вся эта возня ни что иное, как, многоходовочка. Чтобы снять с повестки дня тему, что наши доблестные спортсмены вламывают украм на ЛБС. И будут вламывать. С разгоном, полагаю. feel
  4. Комментарий был удален.
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 16:53
    То, что пропрезидентская фракция требует "самого тщательного расследования", вовсе не говорит о том, что на Украине
    люди устали молчать
    . Это, всего-навсего, говорит о том, что на полную мощность включилась машинка отмазывания испачкавшегося в дерьме недомерка по сценарию "царь хороший - бояре плохие". И конечная цель - рассказать людям, что в окружение Зе пролезли "агенты Кремля" - это они разворовали всю западную помощь, а сам Зе весь в белом, ночей не спит, всё думает о народе и о воровстве ни сном, ни духом.
    .
    Закончится громким снятием нескольких не слишком громких персон с довольствия. Возможно, даже с возбуждением уголовных дел со сроком расследования лет в 800.

    К сожалению, мы этому сценарию и у себя дома уже давно не удивляемся.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Zoldat_A
      Закончится громким снятием нескольких не слишком громких персон с довольствия. Возможно, даже с возбуждением уголовных дел со сроком расследования лет в 800.

      yes Посмотришь на пана Коломойского за решеткой - ухоженный, щёки розовые, лоснятся, "роба" с иголочки от кутюр - неплохо сидит, с комфортом...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 17:19
        Цитата: isv000
        Посмотришь на пана Коломойского за решеткой - ухоженный, щёки розовые, лоснятся, "роба" с иголочки от кутюр - неплохо сидит, с комфортом...
        Я б на его месте ржал как лошадь - он, Карабас Барабас, создавший этот кукольный театр, дождался сладкого момента, когда взбунтовавшиеся и ограбившие его же куклы заигрались. "Праздник непослушания" начинает переходить в своё тяжёлое похмелье.

        Не знаю, как Беня с алкоголем - судя по виду, отлично. В свете сегодняшних событий в его кукольном театре за "Шоб им пусто было!" коньяк он может требовать не только после ужина, но и после завтрака и после обеда.
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 17:28
          Цитата: Zoldat_A
          "Праздник непослушания" начинает переходить в своё тяжёлое похмелье.

          Вишенкой на торте для пана Коломыйского стала бы доставка нарка к нему на зону, в аккурат к параше...
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 17:42
            Цитата: isv000
            Цитата: Zoldat_A
            "Праздник непослушания" начинает переходить в своё тяжёлое похмелье.

            Вишенкой на торте для пана Коломыйского стала бы доставка нарка к нему на зону, в аккурат к параше...
            laughing Это был бы подарок небес!
            Вспомнилась концовка фильма "Мания величия" с Л.де Фюнесом, где собралась вся честнАя компания laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Zoldat_A
      К сожалению, мы этому сценарию и у себя дома уже давно не удивляемся.

      А в какой стране такого нет (исключая Северную Корею), в любой стране, "стрелочников" пока не отменяли.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 17:30
        Цитата: carpenter
        Цитата: Zoldat_A
        К сожалению, мы этому сценарию и у себя дома уже давно не удивляемся.

        А в какой стране такого нет (исключая Северную Корею), в любой стране, "стрелочников" пока не отменяли.
        В этом моменте, Дмитрий, я больше не о "стрелочниках", а о самом принципе "Царь хороший - бояре плохие". У нас у самих многовековая традиция веры в то, что стОит только достучаться до Царя, а уж он этих Ляпкиных-Тяпкиных в бараний рог...

        Я лично в этот принцип окончательно перестал верить где-то в середине 90-х, когда с отцом сутки сидели с отцом в доме, который снимали под офис. С двумя "вертикалками", окружённые бандосами с "Калашами". Ласково время от времени постреливавшими в нас. Милиция тогда оцепила весь квартал, и ждала, чем это безобразие закончится. Все способы "достучаться до Царя" были уже использованы.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 16:53
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Депутаты «Слуги народа» поддержали борьбу с коррупцией в окружении Зеленского

    пчелы против меда
  7. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 16:58
    Депутаты «Слуги народа» поддержали борьбу с коррупцией в окружении Зеленского

    Оживились те, кого до корыта не допускали, в надежде что вот, сейчас, старших хряков забьют и появится возможность наестся от пуза из их корыта...
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:00
    Вор всегда громче других орёт "Держите вора".
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:03
    . Это, всего-навсего, говорит о том, что на полную мощность включилась машинка отмазывания испачкавшегося в дерьме недомерка по сценарию "царь хороший - бояре плохие

    Ну или так... Хотя нет. Англы. Зеля им пополам. Главное, температура по палате. Зеля, да, может чего-то самостоятельно исполнять, импровизировать. Но с оглядкой на методичку. А она не меняется. Так что кто гуляет, тот и танцует. laughing
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:11
    Хотят все гривни только для победы над Россией использовать ,а не как раньше для победы и не только над Россией. На победу с бедностью у некоторых ,что они зря майданили.Ничего не изменится.
  11. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 17:16
    Депутаты «Слуги народа» поддержали борьбу с коррупцией в окружении Зеленского
    Сначала поддержали зеленского в борьбе с антикоррупционными органами, теперь поддерживают антикоррупционные органы. Ну настоящие депутаты.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 17:17
    Цитата: tralflot1832
    На победу с бедностью у некоторых ,что они зря майданили.Ничего не изменится.

    Ну, большенство немцев 09.05.1945 проснулось ведь антифашистами. Или я ошибаюсь? feel
  13. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 17:23
    нашим бы воспользоваться начинающимся бардаком на украине и отрезать ее от черного моря и за флот голова болеть перестанет и до приднестровья с гагаузией ближе, но похоже как и всегда нашей победой воспользуются англосаксы и опять двадцать пять
  14. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 17:39
    The Ukraine received 300 B $ free cash flow in total so far.
    You find me the one Ukrainian person that is not corrupt....

    The Ukraine was already the most corrupt country in 2021


    And now with the chaos of war what is the superlative of most corrupt ? Super Corrupt?!
    And we are not yet at the end of the SMO when RF stand on the banks of the Dnepr.
    That will be much more fun to watch....
  15. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 17:42
    A country's corruption comes from the mental attitude of its people.

    People that do not identify with a country, don't invest in it but plunder it.

    Actually this is normal human behaviour, and only demonstrates that no one ever identified with Lenin's failed forced construct.

    32 Mio people left because they did never identify with the Ukraine since 1991 and the rest is weak or corrupt and plunders whatever might be left.
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:55
    люди устали молчать.
    . Что сразу приходит на ум... на вору шапка горит и вопрос... кто громче всех кричит "держи вора"? wink
    В общем, столько бредабрехни будет нестись со всех сторон и громче всех будут кричать... известно кто.
  17. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 18:05
    Бунт на корабле. Пора ребяткам на ноль.😀😀