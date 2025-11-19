Пленные ВСУшники рассказали, что не знали, что Покровск в окружении
Попавшие в плен в ходе боев за Покровск (Красноармейск) военнослужащие ВСУ рассказали, что командование держало их в неведении об истинном положении дел на этом участке фронта и отказывалось обеспечить эвакуацию.
На опубликованном Минобороны РФ видео военнопленный Александр Сидельник пожаловался, что его подразделение на протяжении довольно длительного времени укрывалось в блиндаже без провизии, воды и боеприпасов. Из-за плотного артиллерийского огня невозможно было выйти наружу. Пить приходилось дождевую воду, а раненые погибали без квалифицированной медицинской помощи.
После того как Александр сдался в плен, он был искренне поражен, когда убедился, что, вопреки рассказам украинской пропаганды, российские военнослужащие не стали его бить и пытать, а отнеслись максимально гуманно: дали поесть и закурить и даже напоили горячим чаем. Кроме того, уцелевший благодаря своевременной сдаче в плен украинский военнослужащий отметил чрезвычайно слабую подготовку личного состава и очень большие потери ВСУ.
В настоящее время бои за Покровско-Мирноградскую (Красноармейско-Димитровскую) агломерацию приближаются к своей завершающей стадии. Оборона ВСУ окончательно потеряла связность и представляет собой разрозненные очаги сопротивления. Безуспешные попытки контратак со стороны Гришино красноречиво демонстрируют, что ВСУ явно не располагают достаточными резервами и не способны изменить ситуацию на этом участке фронта.
