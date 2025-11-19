Пленные ВСУшники рассказали, что не знали, что Покровск в окружении

Попавшие в плен в ходе боев за Покровск (Красноармейск) военнослужащие ВСУ рассказали, что командование держало их в неведении об истинном положении дел на этом участке фронта и отказывалось обеспечить эвакуацию.

На опубликованном Минобороны РФ видео военнопленный Александр Сидельник пожаловался, что его подразделение на протяжении довольно длительного времени укрывалось в блиндаже без провизии, воды и боеприпасов. Из-за плотного артиллерийского огня невозможно было выйти наружу. Пить приходилось дождевую воду, а раненые погибали без квалифицированной медицинской помощи.

После того как Александр сдался в плен, он был искренне поражен, когда убедился, что, вопреки рассказам украинской пропаганды, российские военнослужащие не стали его бить и пытать, а отнеслись максимально гуманно: дали поесть и закурить и даже напоили горячим чаем. Кроме того, уцелевший благодаря своевременной сдаче в плен украинский военнослужащий отметил чрезвычайно слабую подготовку личного состава и очень большие потери ВСУ.

В настоящее время бои за Покровско-Мирноградскую (Красноармейско-Димитровскую) агломерацию приближаются к своей завершающей стадии. Оборона ВСУ окончательно потеряла связность и представляет собой разрозненные очаги сопротивления. Безуспешные попытки контратак со стороны Гришино красноречиво демонстрируют, что ВСУ явно не располагают достаточными резервами и не способны изменить ситуацию на этом участке фронта.


  1. Маз Звание
    Маз
    +4
    Сегодня, 16:39
    Ясен пень , иначе бы сдались сами, быстро и бескровно. Хотя лукавят чубатые из всу мне кажется, и дурачками прикидываются. Так уж и не знали, а то им листовки не сбрасывали и не предупреждали по радио. И типа интернета у них там нет, и командиры молчали. Их проблемы. Жаль не разбомбили как урок последующим в гуляйполе, северске и Славянске с Краматорском.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 16:46
      Вы чего так на сограждан своих взъелись?
    2. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 17:11
      А если бы знали то что? Убивать перестали бы? Опять расстреляли бы все боеприпасы и сдались маскируясь под поваров, водителей, писарей и тд)
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:14
      Цитата: Маз
      Хотя лукавят чубатые из всу мне кажется, и дурачками прикидываются.

      Так и есть, уж всяко знали, что деваться некуда, но выжидали до последнего, а вдруг свои помогут? Как он там сказал - "укрывались в блиндаже без провизии, воды и боеприпасов." То есть, ещё неизвестно, что бы они делали, будь у них всё необходимое для ведения боя. Может быть, не все поголовно, но большая часть явно оправдательную легенду себе придумывает.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 17:32
        Пусть хоть что придумывают и поют.Никто им на лбс не верит!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 16:47
    ❝ Военнопленный Александр Сидельник пожаловался, что его подразделение на протяжении довольно длительного времени укрывалось в блиндаже без провизии, воды и боеприпасов ❞ —

    — А были бы боеприпасы Сидельник бы не жаловался и в плен не сдался ...
  3. Chifka Звание
    Chifka
    +4
    Сегодня, 16:50
    Как обычно, 87% личного состава - повара, остальные 59% - водители. Автоматы только в кино про войну видели. Мобилизовали ТЦКшники насильно позавчера, после чего всего неделю в учебке. Стрелять учили по ссылке в интернете. И вообще, белые и пушистые, хотят домой к деткам. Пожалеем и поплачем вместе? А сколько десятков-сотен рожков он по нашим отстреляли - ни одна (цензура) из них не признается. Чаем блин...
    1. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 17:47
      "сколько десятков - сотен" сие они запамятовал.
      Вообще-то, я автомат на самогон поменял.
      😀😀😀
  4. Маз Звание
    Маз
    +3
    Сегодня, 16:52
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Военнопленный Александр Сидельник пожаловался, что его подразделение на протяжении довольно длительного времени укрывалось в блиндаже без провизии, воды и боеприпасов ❞ —

    — А были бы боеприпасы Сидельник бы не жаловался и в плен не сдался ...

    Вот , сто процентов! Как тут писали про поваров, водителей и санитаров с подвозки. Долго сидели? А чо ждали, пока бк подвезут? Детский лепет.
  5. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 17:15
    "командование держит их в неведении" правильно делают :не фиг боевой дух подрывать. 😀
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:31
    Вот бедрлаги то... Ничего, ничего. Полагаю, школа Судоплатова и других не потеряна. Повара, кочегары, водители.... Ничего, ничего....
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 17:36
    Что то морда у него какая то не окруженческая . Посмотрите пленных ВОВ.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:02
    Цитата: lukash66

    lukash66
    0
    Сегодня, 17:36
    Что то морда у него какая то не окруженческая . Посмотрите пленных ВОВ.

    Там, по-хорошему, ещё нужный товарищь майор не подошёл. Чтобы выяснить, кто водитель, а кто повар...