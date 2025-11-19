Первый полёт новейшего истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года
На проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов 19-й международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2025 ПАО «Объединенная авиастроительная компания» (ОАК, входит в состав ГК «Ростех»), помимо всего прочего, представило многоцелевой истребитель Су-57Э в экспортном варианте с новым двигателем АЛ-51Ф1. Это единственный в мире самолет пятого поколения, который уже испытан в боевых условиях в рамках СВО.
По этой причине и не только интерес к этой разработке российских военных авиастроителей огромный. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил СМИ, что госкорпорация уже передала иностранному покупателю два истребителя Су-57. Ранее специалисты издания Military Watch Magazine заявили, что российский истребитель пятого поколения может оказаться более привлекательным для иностранных заказчиков, чем американский F-35.
На этом фоне как-то «затерялась» другая новейшая разработка российских военных авиастроителей. Речь идет о легком однодвигательном истребители пятого поколения Су-75 Checkmate («шах и мат»). Между тем, первый полет этого тактического самолета состоится уже в начале следующего года. Об этом сообщил начальник летной службы «ОКБ Сухого» ПАО «Объединенная авиастроительная компания» Герой России Сергей Богдан.
На соответствующий вопрос в эфире «Первого канала» он ответил:
Легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate включает в себя самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности (стел-технологии). Как и у Су-57, он оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Масса полезной нагрузки российского истребителя пятого поколения превышает семь тонн. Он способен одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составляет 1,8 Маха, а боевой радиус достигает трех тысяч километров.
