Первый полёт новейшего истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года

4 300 15
Первый полёт новейшего истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года

На проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов 19-й международной авиакосмической выставке Dubai Airshow-2025 ПАО «Объединенная авиастроительная компания» (ОАК, входит в состав ГК «Ростех»), помимо всего прочего, представило многоцелевой истребитель Су-57Э в экспортном варианте с новым двигателем АЛ-51Ф1. Это единственный в мире самолет пятого поколения, который уже испытан в боевых условиях в рамках СВО.

По этой причине и не только интерес к этой разработке российских военных авиастроителей огромный. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил СМИ, что госкорпорация уже передала иностранному покупателю два истребителя Су-57. Ранее специалисты издания Military Watch Magazine заявили, что российский истребитель пятого поколения может оказаться более привлекательным для иностранных заказчиков, чем американский F-35.

На этом фоне как-то «затерялась» другая новейшая разработка российских военных авиастроителей. Речь идет о легком однодвигательном истребители пятого поколения Су-75 Checkmate («шах и мат»). Между тем, первый полет этого тактического самолета состоится уже в начале следующего года. Об этом сообщил начальник летной службы «ОКБ Сухого» ПАО «Объединенная авиастроительная компания» Герой России Сергей Богдан.

На соответствующий вопрос в эфире «Первого канала» он ответил:

Я думаю, это начало 2026 года. Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с Божьей помощью, должно состояться достаточно скоро.

Легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate включает в себя самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности (стел-технологии). Как и у Су-57, он оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Масса полезной нагрузки российского истребителя пятого поколения превышает семь тонн. Он способен одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составляет 1,8 Маха, а боевой радиус достигает трех тысяч километров.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tooks Звание
    Tooks
    -8
    Сегодня, 16:52
    ...помимо всего прочего, представило многоцелевой истребитель Су-57Э с новым двигателем («Изделие 30») в экспортном варианте.

    Натуральная околесица.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 16:58
    Первый полёт новейшего истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года

    И мы будем рады его появлению - слишком много у него обещано высоких ТТХ...
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: ROSS 42
      много у него обещано высоких ТТХ.

      Бьют не по ТТХ, а по голове. Их реально начнут покупать когда Су-75 и беспилотник Су-70 пройдут испытания в боевых условиях, особенно при задокументированном уничтожении Пэтриотов, Ф-16 и другой техники НАТО. Опыт боевого применения гораздо дороже, чем маркетинговые танцы на выставках.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Vitaly.17
        Их реально начнут покупать когда Су-75 и беспилотник Су-70 пройдут испытания в боевых условиях

        Это понятно, кому нужен «кот в мешке»...
      2. lukash66 Звание
        lukash66
        0
        Сегодня, 17:32
        Цитата: Vitaly.17
        Цитата: ROSS 42
        много у него обещано высоких ТТХ.

        Бьют не по ТТХ, а по голове. Их реально начнут покупать когда Су-75 и беспилотник Су-70 пройдут испытания в боевых условиях, особенно при задокументированном уничтожении Пэтриотов, Ф-16 и другой техники НАТО. Опыт боевого применения гораздо дороже, чем маркетинговые танцы на выставках.

        Пингвин то там много налетал/навоевал. И ничего, коленом на шейку союзникам наступили, покупают.
      3. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 17:36
        А вы всё прочитали внимательно?
        "который уже испытан в боевых условиях в рамках СВО".
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:08
    Странно, а почему так быстро от демонстрационного макета ,до первого летающего образца!?Наверно сразу трудились над однодвигательным самолётом. Вместе с СУ 57 .
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -3
    Сегодня, 17:09
    Первый полёт новейшего истребителя Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года

    Да ладно. Прям из фанеры в железо? А у него выхлоп малозаметный будет? feel
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:38
      Как у Буревестника ,норги так и не нашли в воздухе следы радиактивного распада. от выхлопа. laughing
  5. ohka Звание
    ohka
    +1
    Сегодня, 17:20
    Это единственный в мире самолет пятого поколения, который уже испытан в боевых условиях в рамках СВО.

    А что, "Адир" уже не считается?
    1. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      +1
      Сегодня, 17:24
      Война евреев с Газой и Палестиной, это не война. А просто убийство гражданских
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 18:01
        А 12-ти дневный конфликт Израиля с Иран,где использовался F-35I Adir?
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 18:13
      Цитата: ohka
      Это единственный в мире самолет пятого поколения, который уже испытан в боевых условиях в рамках СВО.

      А что, "Адир" уже не считается?

      Пульнуть из соседнего государства это прямо участие ?
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 17:30
    Вот когда состоится, тогда и будем радоваться. Совершенно искренне.
  7. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:08
    7тонн нагрузки, возможно, но не внутри фюзеяжа.