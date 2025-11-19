ВС РФ вышли к Затишью, противник покинул село и пытается отступить к Гуляйполю
2 6653
Наступление российских войск в Запорожской области продолжается, штурмовые подразделения группировки «Восток» вышли к Затишью — последнему населенному пункту перед Гуляйполем. Противник, вероятней всего, оборонять данный населенный пункт не будет, отмечается бегство украинских военных в сторону районного центра.
Согласно информации на данный момент, штурмовые подразделения 127-й мотострелковой ордена Кутузова дивизии из состава 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» вышли к окраинам Затишья с восточной стороны. Пока подробности не сообщаются, но противник, судя по появляющимся в Сети кадрам, из села вышел.
ВС РФ подошли к окраине Затишья, последнего населённого пункта перед Гуляйполем. Противник вышел из Затишья.
Информацию о выходе украинских формирований из Затишья подтверждают сразу несколько источников, не связанных между собой. Сообщается, что противник отступает к Гуляйполю и за реку Ганчур, по которой проходит новая линия обороны ВСУ. Остановить наступающие подразделения группировки «Восток» у противника не выходит, несмотря на заявления Генштаба ВСУ о якобы «контролируемой обстановке».
От Затишья до окраин Гуляйполя меньше 2-х километров. Пока противник пытается бежать из села по трассе Малиновка — Гуляйполе, но ее уже контролируют российские дроны и артиллерия. Так что до города дойдут не все.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация