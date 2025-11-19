ВС РФ вышли к Затишью, противник покинул село и пытается отступить к Гуляйполю

ВС РФ вышли к Затишью, противник покинул село и пытается отступить к Гуляйполю

Наступление российских войск в Запорожской области продолжается, штурмовые подразделения группировки «Восток» вышли к Затишью — последнему населенному пункту перед Гуляйполем. Противник, вероятней всего, оборонять данный населенный пункт не будет, отмечается бегство украинских военных в сторону районного центра.

Согласно информации на данный момент, штурмовые подразделения 127-й мотострелковой ордена Кутузова дивизии из состава 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» вышли к окраинам Затишья с восточной стороны. Пока подробности не сообщаются, но противник, судя по появляющимся в Сети кадрам, из села вышел.



ВС РФ подошли к окраине Затишья, последнего населённого пункта перед Гуляйполем. Противник вышел из Затишья.



Информацию о выходе украинских формирований из Затишья подтверждают сразу несколько источников, не связанных между собой. Сообщается, что противник отступает к Гуляйполю и за реку Ганчур, по которой проходит новая линия обороны ВСУ. Остановить наступающие подразделения группировки «Восток» у противника не выходит, несмотря на заявления Генштаба ВСУ о якобы «контролируемой обстановке».

От Затишья до окраин Гуляйполя меньше 2-х километров. Пока противник пытается бежать из села по трассе Малиновка — Гуляйполе, но ее уже контролируют российские дроны и артиллерия. Так что до города дойдут не все.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:47
    ❝ Так что до города дойдут не все ❞ —

    — «Дойдут не только лишь все, мало кто сможет дойти» ...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:51
    Река называется Гайчур - раз уж вы взялись писать)))
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:04
    Получится у противника оборонять очередную фортецию или как???
    Ещё стоит понять, будут насыщать фортецию дополнительными подразделениями или у них с этим полный затык...