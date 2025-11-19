Советник Байдена сравнил пошлины Трампа против КНР со вторжением в Россию зимой

Бывший советник экс-президента США Джо Байдена Раш Доши отмечает, что Вашингтон оказался абсолютно не готов к новой торговой войне с Китаем, которую пытается развязать Трамп.

В своей колонке для издания The New York Times Доши констатирует, что подобные действия так же безрассудны и бессмысленны, как вторжение в Россию зимой, и указал, что Китай не только не сломался под американским экономическим давлением, но и успешно отвечает на введенные Трампом пошлины, крайне эффективно используя свое доминирование в мировых цепочках поставок. При этом США, ослабленные десятилетиями деиндустриализации, оказались откровенно не готовыми к экономическому противостоянию с Китаем.

Аналитик считает, что объявивший о немыслимых ранее пошлинах на товары из Китая, а затем пошедший на попятный Трамп не только продемонстрировал довольно низкий уровень решимости Вашингтона противостоять ее главному сопернику, но и фактически поставил США в гораздо худшее положение, чем до эскалации.

Доши сравнивает Трампа с генералами, в свое время слишком поздно осознавшими, что не стоит вторгаться в Россию зимой, и подчеркивает, что в отношении экономики последствия должны быть столь же понятны. Бывший советник Байдена поясняет, что неразумно начинать торговую войну с основным поставщиком наиболее важных импортных товаров, пока не нивелированы все собственные уязвимости. Доши резюмирует, что, в отличие от США, Китай прекрасно понимает, что для укрепления и эффективного использования своей мощи в первую очередь требуются терпение, выносливость, планирование и дисциплина, а не пустая бравада.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:13
    ❝ Доши сравнивает Трампа с генералами, в своё время слишком поздно осознавшими, что не стоит вторгаться в Россию зимой ❞ —

    — Но так и не осознавшими, что в Россию вообще не стоит вторгаться ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:34
      действия так же безрассудны и бессмысленны, как вторжение в Россию зимой

      Разницы нет, хоть зимой, хоть летом. Россия принимает круглый год. yes
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 18:39
        Цитата: Теренин
        действия так же безрассудны и бессмысленны, как вторжение в Россию зимой

        Разницы нет, хоть зимой, хоть летом. Россия принимает круглый год. yes
        Новогодние подарки из старого детского анекдота в духе "интересно, но больно" тоже круглый год в наличии. Хватит всем.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 19:02
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Теренин
          действия так же безрассудны и бессмысленны, как вторжение в Россию зимой

          Разницы нет, хоть зимой, хоть летом. Россия принимает круглый год. yes
          Новогодние подарки из старого детского анекдота в духе "интересно, но больно" тоже круглый год в наличии. Хватит всем.

          Кстати, вторглись немцы в СССР, как раз летом. Жарища была знатная.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 19:50
            Цитата: Теренин
            Кстати, вторглись немцы в СССР, как раз летом. Жарища была знатная.
            И морозы той зимой после летней жары были неординарные. Например, в Ленинграде. Разговаривал с местными ещё в советское время. Специально интересовался, потому что в то время мой дед там танкистом был. Да и про Оборону Москвы, про погоду в то время, тоже много сказано.

            Как раз только что по телевизору, как нас подслушали, был разговор о том, что "Генерал Мороз" всегда работает на русских. Речь шла о том, что чухняне решили "восстановить" осушенные при Союзе болота, чтобы "создать естественное препятствие для русских танков". Но сами же расстраивались, что опять придёт "Генерал Мороз" и русским поможет. laughing
            А мне думается, что просто советская ирригационная система, по естественным причинам, сломалась, а отсутствие денег и ума на восстановление оправдывают своей чухнянской военной хитростью. laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 18:50
      В Россию вообще не стоит вторгаться ❞ —

      — Сталинградская стратегическая наступательная Операция «Уран» -
      19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года ...

      — ❝ Здесь враг, впервые задрожавший,
      Грозивший сталью и свинцом,
      Здесь враг, до Волги дошагавший,
      Был взят в железное кольцо.
      Весь мир услышал грохот боя,
      Неумолкаемый набат …
      И восхитился он тобою,
      Победоносный Сталинград!
      Поднялся ты суровый, гневный,
      В броню одетый исполин …
      Отметил трауром трёхдневным
      Потерю Паулюса Берлин.
      Пять армий вермахта надолго
      Сжимал в кулак титан «Уран» ❞ © ...
      (Борис Соколов)
  2. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 18:19
    Вот только надо всех убедить в том что РФ ждет и никак не дождется как бы начать войну
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:36
      Цитата: Normann
      Вот только надо всех убедить в том что РФ ждет и никак не дождется как бы начать войну

      Да уж winked лучше сами идите к нам, иначе мы придем к вам angry
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 18:37
    Доши сравнивает Трампа с генералами, в свое время слишком поздно осознавшими, что не стоит вторгаться в Россию зимой, и подчеркивает, что в отношении экономики последствия должны быть столь же понятны.

    Как можно доверить политическое руководство и управление страной решале из Нью-Йорка, к тому же подозреваемому в педофилии засекреченными и неопубликованными файлами Эпштейна?
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 18:37
    Советник Байдена сравнил пошлины Трампа против КНР со вторжением в Россию зимой

    Похвально, изучает историю России.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: Теренин
      .... Похвально, изучает историю России.
      Что Наполеон, что Гитлер ..... что французы, что немцы плакали, как им бедным плохо было, холодно, инфекции какие-то ...... кишечные в том числе laughing войска обнажённых negative wassat
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 18:52
        Цитата: Reptiloid
        Цитата: Теренин
        .... Похвально, изучает историю России.
        Что Наполеон, что Гитлер ..... что французы, что немцы плакали, как им бедным плохо было, холодно, инфекции какие-то ...... кишечные в том числе laughing войска обнажённых negative wassat

        Ага, зимой в России им мешал мороз и снег, а летом полевые грызуны, которые пожрали всю электропроводку у их техники. Интересные ребята.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    -2
    Сегодня, 18:43
    Доши сравнивает Трампа с генералами, в свое время слишком поздно осознавшими, что не стоит вторгаться в Россию зимой

    А у нас зима полгода. И это в Крыму!
    А где-нибудь в районе Воркуты зима заканчивается первого июля, но и лето дольше первого августа не длится.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:55
      Цитата: михаилл
      Доши сравнивает Трампа с генералами, в свое время слишком поздно осознавшими, что не стоит вторгаться в Россию зимой

      А у нас зима полгода. И это в Крыму!
      А где-нибудь в районе Воркуты зима заканчивается первого июля, но и лето дольше первого августа не длится.

      При вторжении в Россию, что-бы успеть до наступления зимы, нужно учитывать время на обратную дорогу. bully
  6. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +1
    Сегодня, 18:47
    В результате безумных пошлин против Китая американцы будут покупать все китайские товары транзитом через посредников, наклеивающих этикетку "Сделано в не Китае". Что только себе дороже. Одни понты на фоне безумия.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Павел_Свешников
      В результате безумных пошлин против Китая американцы будут покупать все китайские товары транзитом через посредников, наклеивающих этикетку "Сделано в не Китае". Что только себе дороже. Одни понты на фоне безумия.

      Отсутствие критики в адрес амеров сыграло с ними плохую шутку. Они поверили, что любые их действия священны. fool
  7. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +1
    Сегодня, 18:49
    Гитлер порыл на СССР летом, наивно полагая, что уложится до первых холодов. Не уложился. А ошибка его в том, что не надо было в принципе туда идти.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Кривотыкин
      Гитлер порыл на СССР летом, наивно полагая, что уложится до первых холодов. Не уложился. А ошибка его в том, что не надо было в принципе туда идти.

      Гитлер тоже, как нынешние укры, поверил в себя.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 18:56
    Интересно, кого он имел в виду, кто "вторгся в Россию зимой"?
    У них ошибка была как раз не "когда", а "куда" они вторглись, кстати, все так или иначе - летом.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:00
    Матрасам больнее будет... Профицит бюджета в пользу Китая порядка больше трех раз. Не надо им выпендриватьться. Хуже будет.
    Ну а насчет России зимой... Всегда пожалуйста. И припопаем и пакетами перешлем.
  10. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 19:10
    "зимой" надо убрать и тогда будет - подобные действия будут бессмысленны так же как вторжение в Россию
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:01
    Цитата: Владимириус
    "зимой" надо убрать и тогда будет - подобные действия будут бессмысленны так же как вторжение в Россию