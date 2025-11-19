Советник Байдена сравнил пошлины Трампа против КНР со вторжением в Россию зимой

Бывший советник экс-президента США Джо Байдена Раш Доши отмечает, что Вашингтон оказался абсолютно не готов к новой торговой войне с Китаем, которую пытается развязать Трамп.В своей колонке для издания The New York Times Доши констатирует, что подобные действия так же безрассудны и бессмысленны, как вторжение в Россию зимой, и указал, что Китай не только не сломался под американским экономическим давлением, но и успешно отвечает на введенные Трампом пошлины, крайне эффективно используя свое доминирование в мировых цепочках поставок. При этом США, ослабленные десятилетиями деиндустриализации, оказались откровенно не готовыми к экономическому противостоянию с Китаем.Аналитик считает, что объявивший о немыслимых ранее пошлинах на товары из Китая, а затем пошедший на попятный Трамп не только продемонстрировал довольно низкий уровень решимости Вашингтона противостоять ее главному сопернику, но и фактически поставил США в гораздо худшее положение, чем до эскалации.Доши сравнивает Трампа с генералами, в свое время слишком поздно осознавшими, что не стоит вторгаться в Россию зимой, и подчеркивает, что в отношении экономики последствия должны быть столь же понятны. Бывший советник Байдена поясняет, что неразумно начинать торговую войну с основным поставщиком наиболее важных импортных товаров, пока не нивелированы все собственные уязвимости. Доши резюмирует, что, в отличие от США, Китай прекрасно понимает, что для укрепления и эффективного использования своей мощи в первую очередь требуются терпение, выносливость, планирование и дисциплина, а не пустая бравада.

