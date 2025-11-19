Новый план по Украине есть, и Зеленский его подпишет — ему деваться некуда

План по окончанию конфликта на Украине, а точнее, рамочное соглашение, все-таки существует, утверждает западная пресса. По данным издания Politico, ссылающегося на некий источник в администрации Трампа, в ближайшее время план будет показан Зеленскому.

Некий «мирный план», о котором так упорно твердит западная пресса, будет готов до конца этой недели, после чего предъявлен Зеленскому. Причем независимо от его мнения, хочет он этого или нет, но это соглашение он должен будет принять. В ином случае коррупционный скандал, который раздувают подконтрольные Западу НАБУ и САП, продолжит свое развитие. А на мнение Европы по переговорам Вашингтону якобы наплевать, никакого серьезного влияния Брюссель уже не имеет.



При этом нет утверждения о том, что США вели консультации с Россией по этому плану и теперь Белый дом намерен согласовать его и с Москвой, и с Киевом. Как подчеркивается, в курсе плана представитель президента России Кирилл Дмитриев, который вел переговоры со Стивом Уиткоффом.

Это мирный план из 28 пунктов, который в США обсуждали спецпредставители США и РФ Уиткофф и Дмитриев. И, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт на встрече с американским министром в Киеве. Украина, учитывая коррупционные скандалы, которые преследуют Зеленского, учитывая ситуацию на линии фронта, будет вынуждена принять эту сделку.


В Белом доме считают, что Трамп на «пороге прорыва» ситуации на Украине и скором времени сможет записать на свой счет девятый завершенный конфликт. Песков отрицает консультации с США. Да и МИД РФ опроверг информацию о разработке нового мирного соглашения по Украине с США, заявив, что Госдепартамент не уведомлял об этом по официальным каналам связи.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +8
    Сегодня, 19:01
    Не верю. Подписать условия России - капитуляция Запада.
    Условия Запада - капитуляция России ( и с чего бы вдруг?).
    Так что, еще не созрели условия, надо продолжать разгром ВСУ и экономики Украины. Денацификация сама себя не проведет.
    1. Вояджер Звание
      Вояджер
      +3
      Сегодня, 19:08
      Согласен. Большая война ещё впереди.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 19:16
      Цитата: faterdom
      Не верю. Подписать условия России - капитуляция Запада.
      Условия Запада - капитуляция России ( и с чего бы вдруг?).
      Так что, еще не созрели условия, надо продолжать разгром ВСУ и экономики Украины. Денацификация сама себя не проведет.

      В этом месяце динамика освобождения самая стремительная с весны 2022 года. Очень похоже на то, что приближается обрушение фронта ВСУк.
      Ну, и какой смысл сейчас подписывать какие-то недоговорённости? fool
      Капитуляция нацистской Украины реально приближается.
      Зима близко. (С) yes
      1. Чужой...
        Чужой...
        0
        Сегодня, 20:28
        С их стороны - самый смысл. Пошли же мы на Стамбул-22, когда перед нами всё лежало на блюде? Пошли... а сейчас ещё и плёнки Миндича... Заметили, что никто не комментирует наличие там Москвы? Правильно: сцыкотно...
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    -4
    Сегодня, 19:08
    Что то такое уже четвертый год пишут. Фронт рухнет, Зеленского скинут, подпишут мир. И вот заживём так заживём.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Ганкутсу_
      Что то такое уже четвертый год пишут. Фронт рухнет, Зеленского скинут, подпишут мир. И вот заживём так заживём.

      Россия сейчас штурмует семь оккупированных городов. И везде есть успех. Такого раньше не было.
      1. dimon642 Звание
        dimon642
        -1
        Сегодня, 19:58
        Вопрос на засыпку , а когда освободят все ,что потеряно в октябре 2022 года . И когда закончится обстрелы наших городов.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 20:16
        Бородач, вот поэтому они и подсовывают всякие, планы по урегулированию. Кто, на каком основании, будет его подписывать, с хахлацкой стороны? Какие гарантии? Уже подписывали "Мински-1, 2,3.. Помимо СВО, у нас еще 400 млр зависло. Кто их вернет? Где проценты по вкладам? Или в обмен на 400 млр пусть ЕС и чубатые отдают территории Одесской, Николаевской, Винницкой, Днепропетровской областей.. (Это не считая официального отказа от членства в НАТО)
  3. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 19:18
    наш президент уже неоднократно знакомил всех заинтересованных и не только, а свои планы еврики могут сколь угодно предлагать, да только их никто не спросит
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 19:23
    Ну Дмитриев действительно там сидел - о чем договорились никто не знает, может продавят Зе, потом придадут этому форму переговоров официальных и тогда и МИД будет в курсе. Европа денег Зе не даст (нет денег нет войны) просто их нет, а скажут зеля ты злостный коррупционер. Фигово что если условия будут такие как уже не раз озвучивались, значит это будет перемирие перед действительно большой войной.....
  5. nobody75 Звание
    nobody75
    +10
    Сегодня, 19:27
    Да нет никакого плана. Все это дымовая завеса. Помните Трамп обещал "сюрприз" на поле боя? Так вот под Покровском получился сюрприз наоборот. Те военные советники, которые должны были устроить кровавую мясорубку нашим войскам под Покровском, из - за нежелания нашего командования принимать генеральное сражение и окружения Покровско - Мирноградской агломерации попали в котел вместе со штабом и комендантской ротой.
    Этим и объясняется маниакальное желание Сырского любой ценой деблокировать окруженцев. Поэтому и Буданов со своей спецурой подсуетился. На убой их отправил - а вдруг прорвутся и выведут "советников"?
    Когда стало понятно, что "военспецы" или застряли или в плену Трампу пришлось меры принять... Он же от генералов лояльности требовал, значит своих бросить не может. Поэтому и компромат на Зеленского слил, чтобы с нашими легче по пленным или их выходу из окружения договорится. В успех "сикурса" даже Зеля не верит, поэтому Умеров в Штаты летал. Пытался объяснить, что лично он и его патрон ни в чем не виноваты. С ним никто разговаривать не стал, чтобы наших не раздражать. Зеленский в Стамбул метнулся, чтобы к переговорам об обмене пленными примазаться, но Уиткофу на переговорах он не нужен, поэтому и встреча не состоялась. Американские многозвездные генералы во главе с министром проведут совещание в киеве, дадут ценные указания и полетят в москву - своих вызволять.
    А вся сопутствующая болтовня в прессе - прикрытие.
    С Уважением
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 19:44
      Про какое ген.сражение,вы говорите?
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +3
        Сегодня, 19:45
        Про то, которое Драпатый обещал устроить, когда наши к Покровску вышли. Именно он начал войска в Покровске собирать.
        С Уважением
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:44
      Цитата: nobody75
      А вся сопутствующая болтовня в прессе - прикрытие.

      Обычная деза для западного пипла.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:28
    Наши доблестные спортсмены ускоряются. На этом фоне люди из Европы пытаются менять повестку. Как угодно. коррупция и прочее. Наркоман там всем руку пожимает. Правда его уже не все страны принять могут.
    Выгребать из выгребных ямок ещё не меряно. Но всё же ускоряется. Или да, хочется верить, ИМХО.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:32
    Не для кого не секрет, что в 404 будут балаболить, что им предпишут. А значит что? Англы, бриты, пар спускают))) ну, моë, маленькое, субъективное, мнение. feel
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 19:43
    В Белом доме считают, что Трамп на «пороге прорыва» ситуации на Украине и скором времени сможет записать на свой счет девятый завершенный конфликт
    Одно можно сказать - брехло и балабол. Разве ему можно верить ?
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 20:21
      Песков гонит пургу. Дмитриев, последнее время, сидел в США и о деталях этого плана не знать не мог. И этот коррупционный скандал, с участием лиц из окружения Зеленского, раскрутили американские спецслужбы как способ давления на наркомана. Это ему "чёрная метка", от Трампа, что бы был сговорчивее.
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 19:48
    Новый план по Украине есть, и Зеленский его подпишет

    Ага Меркель пусть ещё подпишет. laughing
    А подпись Зели стоит хоть что-то? Он уже подписывал Минск-2 и где он?
    Верить можно только делам. Минимум действий -пусть ВСУ уходят на правый берег Днепра. am
    1. ANB Звание
      ANB
      +3
      Сегодня, 19:56
      . А подпись Зели стоит хоть что-то? Он уже подписывал Минск-2 и где он?

      Зеля не подписывал Минск 2. Фраза должна быть такая : Подпись постмайданных президентов Украины ничего не стоит.
  10. Велизарий Звание
    Велизарий
    +4
    Сегодня, 19:52
    Надо отдать должное Трампу - он продолжает упорно идти к своей цели,принуждение противников к миру,с выходом из ненужной ему войны. В данном случае, все приурочено к 21 ноября -дню вступления санкций против российской нефти.
    Однако все основные проблемы остались те же-
    1) Порядок выхода из войны- перемирие и потом мирный договор или сразу мирный договор.
    2) Вопрос признания Украиной любых территориальных потерь.
    Есть и еще вопросы,но они уже второстепенны.
    Если кратко суть в том,что ,если РФ соглашается на перемирие ,без признание Украиной ее терр.потерь это совсем катастрофическое поражение ( пропаганда ,конечно,и из этого сделает победу,но у нее работа такая), на это пока не идут даже Путин и К.
    С другой стороны , если Украина подписывает что-то, что официально признает свои потери де -юре,это меняет сам международный порядок, одна страна снова получает возможность присоединять часть другой просто военной силой. Тут уже категорически против Украина и ЕС.
    Из-за этого все время возникает тупик.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 20:15
    Цитата: Велизарий
    Надо отдать должное Трампу - он продолжает упорно идти к своей цели,принуждение противников к миру,с выходом из ненужной ему войны.

    И соглашусь, и не очень. С причинами , да. Наверное. Насколько они нам известны. С последствиями - нет.
    Крови много. Очень много. Теперь любые прыгальщики (с незалежной) должны антинацистами просыпаться. С утра.
    И мы их будем будить. Что характерно.
    Да вот. И это не фигура речи. Что характерно.
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 20:24
    Это не окончание конфликта, а необходимая передышка для xохлов и Запада.