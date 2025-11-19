Это мирный план из 28 пунктов, который в США обсуждали спецпредставители США и РФ Уиткофф и Дмитриев. И, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт на встрече с американским министром в Киеве. Украина, учитывая коррупционные скандалы, которые преследуют Зеленского, учитывая ситуацию на линии фронта, будет вынуждена принять эту сделку.

План по окончанию конфликта на Украине, а точнее, рамочное соглашение, все-таки существует, утверждает западная пресса. По данным издания Politico, ссылающегося на некий источник в администрации Трампа, в ближайшее время план будет показан Зеленскому.Некий «мирный план», о котором так упорно твердит западная пресса, будет готов до конца этой недели, после чего предъявлен Зеленскому. Причем независимо от его мнения, хочет он этого или нет, но это соглашение он должен будет принять. В ином случае коррупционный скандал, который раздувают подконтрольные Западу НАБУ и САП, продолжит свое развитие. А на мнение Европы по переговорам Вашингтону якобы наплевать, никакого серьезного влияния Брюссель уже не имеет.При этом нет утверждения о том, что США вели консультации с Россией по этому плану и теперь Белый дом намерен согласовать его и с Москвой, и с Киевом. Как подчеркивается, в курсе плана представитель президента России Кирилл Дмитриев, который вел переговоры со Стивом Уиткоффом.В Белом доме считают, что Трамп на «пороге прорыва» ситуации на Украине и скором времени сможет записать на свой счет девятый завершенный конфликт. Песков отрицает консультации с США. Да и МИД РФ опроверг информацию о разработке нового мирного соглашения по Украине с США, заявив, что Госдепартамент не уведомлял об этом по официальным каналам связи.