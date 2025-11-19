Глава МИД Польши: президент Навроцкий готовит страну к выходу из Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого в подготовке политической и психологической почвы к выходу из Евросоюза.

В комментарии изданию Rzeczpospolita Сикорский заявил, что упреки Навроцкого в адрес Брюсселя и его слова о том, что европейская интеграция в итоге не пошла на пользу ни Польше, ни Евросоюзу, указывают на стремление польского президента к выходу страны из объединения. При этом глава польского МИД предупреждает, что в случае если Польша выйдет из Евросоюза, Варшава может лишиться финансирования, направленного на развитие военной промышленности.

Между тем непримиримое противостояние между правительством и президентом Польши обусловлено в первую очередь тем, что Сикорский представляет политсилу «Гражданская платформа» премьера Туска, а Навроцкого на минувших президентских выборах поддержала конкурирующая с ней правоконсервативная партия «Право и справедливость».

Ранее Навроцкий назвал Туска худшим премьером в истории Польши с 1989 года, однако подчеркнул, что несмотря на это, он готов, если это будет необходимо, сесть за стол переговоров с главой правительства страны, чтобы попытаться достичь консенсуса по принципиальным вопросам функционирования государства. Кроме того, Навроцкий упрекнул Украину в неблагодарности и заявил, что Польша больше не будет ставить интересы Киева выше своих.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:07
    Вопрос... а комы выгодна МЫШИНАЯ ВОЗНЯ в правящих структура государства?
    Ничто не бывает просто так, в политических кругах, уж точно!
    1. Вояджер Звание
      Вояджер
      +2
      Сегодня, 19:13
      Идёт переформатирование мировой экономики. Не все согласны тонуть с ЕС, когда можно устранить логистические барьеры и попытаться присосаться к азиатским источникам
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 19:15
        Да попытаться то можно, да кто ж им даст?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 19:20
          Цитата: rocket757
          Да попытаться то можно, да кто ж им даст?

          Присосаться не дадут. Только отсосать. laughing
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 19:11
    Сливки от евросоюза сняли - впереди корячится и вложения и война и управление ворюгами , слинять хотят как англичане в перспективе жоппа.
  3. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 19:13
    правильно, пусть лучше грызутся между собой почаще, да посильнее. Гиены они и есть гиены
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 19:17
    Непримиримое противостояние между правительством и президентом Польши ❞ —

    — Ну и подеритесь ...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 20:15
      Объективно рассуждая, сэр Мальборо и его остров,не далеко от них ушли.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:22
    Истинно,истинно Вам говорю,сказал пшек Сикорский ,что грядет Пшекcit! На подобие британского брексит. . .ага,ага. . . winked
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:35
    "... Навроцкий упрекнул Украину в неблагодарности и заявил, что Польша больше не будет ставить интересы Киева выше своих. ..."

    А разве есть государства, которые интересы другого государства ставили или ставят выше своих?
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      +1
      Сегодня, 19:53
      Российский безвиз для таджбеков показывает, что есть.
  7. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    +2
    Сегодня, 19:52
    Цитата: Fangaro
    "... Навроцкий упрекнул Украину в неблагодарности и заявил, что Польша больше не будет ставить интересы Киева выше своих. ..."

    А разве есть государства, которые интересы другого государства ставили или ставят выше своих?

    Иногда у некоторых свои, личные интересы так высоки,что они ставят интересы чужого государства выше родного yes
  8. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +1
    Сегодня, 19:56
    Хмм.. А где же оне харчеваться то будут? request
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:09
    президент Навроцкий готовит страну к выходу из Евросоюза
    Эти голодранцы с голой дупой живут за счёт подачек от Евросоюза. Куда им выходить? laughing
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 20:12
      Может с матрасами договорился их президент?
  10. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:12
    Ну здесь все понятно. Туск и его "Гражданская платформа" ориентировались на Евросоюз. Навроцкий протеже США. А там, президентом сейчас Трамп, которому интересы Евросоюза ниже пояса.