Мы рады приветствовать отправку новозеландского судна в рамках международных усилий по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) против Северной Кореи. Поскольку Япония также проводит мероприятия по сбору информации о судах, подозреваемых в нарушении резолюций СБ ООН, мы готовы к тесному сотрудничеству с соответствующими странами и международными организациями, включая Новую Зеландию.

Решительность Северной Кореи решили проверить с помощью тех, кого не особенно будут жалеть в случае серьёзного ответа со стороны Пхеньяна. И страной этой стала Новая Зеландия.Стало известно о том, что Новая Зеландия направила к берегам Корейского полуострова крупнейший корабль своих ВМС HMNZS Aotearoa. Речь идёт, по сути, о вспомогательном судне. Построено оно южнокорейской компанией Hyundai и эксплуатируется в составе новозеландских военно-морских сил с 2020 года.Официальная цель отправки HMNZS Aotearoa обозначена так: «проверка норм соблюдения санкционного режима в отношении Северной Кореи и противодействие северокорейской контрабанде».Вместе с HMNZS Aotearoa отправлен и патрульный самолёт. Он базируется на одном из военных аэродромов Японии и участвует в той же «санкционной миссии». Это авиабаза Кадена, где присутствуют и американские войска.В Веллингтоне (столица Новой Зеландии) заявляют, что участие их корабля и самолёта в указанной миссии связано с «необходимостью чётко следить за выполнением санкций, введённых по линии ООН».Реакция Японии, которой, видимо, спокойно никак не живётся:По последним данным, одним из направлением разведки, которую осуществят новозеландцы, станет отслеживание «незаконного экспорта северокорейского угля».Ранее в Пхеньяне неоднократно заявляли о провокационных действиях ряда стран, включая США и Канаду, и добавляли, что сами санкции, которые против КНДР поддерживаются, являются незаконными.Напомним, что Россия в 2024 году наложила вето на мандат по отслеживанию морского трафика у границ КНДР.На Западе и в Японии теперь возмущены таким решением Российской Федерации.