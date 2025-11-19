Проверка на решительность: корабль новозеландских ВМС отправили к берегам КНДР

Решительность Северной Кореи решили проверить с помощью тех, кого не особенно будут жалеть в случае серьёзного ответа со стороны Пхеньяна. И страной этой стала Новая Зеландия.

Стало известно о том, что Новая Зеландия направила к берегам Корейского полуострова крупнейший корабль своих ВМС HMNZS Aotearoa. Речь идёт, по сути, о вспомогательном судне. Построено оно южнокорейской компанией Hyundai и эксплуатируется в составе новозеландских военно-морских сил с 2020 года.



Официальная цель отправки HMNZS Aotearoa обозначена так: «проверка норм соблюдения санкционного режима в отношении Северной Кореи и противодействие северокорейской контрабанде».

Вместе с HMNZS Aotearoa отправлен и патрульный самолёт. Он базируется на одном из военных аэродромов Японии и участвует в той же «санкционной миссии». Это авиабаза Кадена, где присутствуют и американские войска.

В Веллингтоне (столица Новой Зеландии) заявляют, что участие их корабля и самолёта в указанной миссии связано с «необходимостью чётко следить за выполнением санкций, введённых по линии ООН».

Реакция Японии, которой, видимо, спокойно никак не живётся:

Мы рады приветствовать отправку новозеландского судна в рамках международных усилий по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) против Северной Кореи. Поскольку Япония также проводит мероприятия по сбору информации о судах, подозреваемых в нарушении резолюций СБ ООН, мы готовы к тесному сотрудничеству с соответствующими странами и международными организациями, включая Новую Зеландию.

По последним данным, одним из направлением разведки, которую осуществят новозеландцы, станет отслеживание «незаконного экспорта северокорейского угля».

Ранее в Пхеньяне неоднократно заявляли о провокационных действиях ряда стран, включая США и Канаду, и добавляли, что сами санкции, которые против КНДР поддерживаются, являются незаконными.

Напомним, что Россия в 2024 году наложила вето на мандат по отслеживанию морского трафика у границ КНДР.

На Западе и в Японии теперь возмущены таким решением Российской Федерации.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 19:35
    "Официальная цель отправки HMNZS Aotearoa обозначена так: «проверка норм соблюдения санкционного режима в отношении Северной Кореи и противодействие северокорейской контрабанде»." - Я балдею, "Вонь подретузная" а туда же контролировать санкционный режим. Очнитесь маори вас покусали бешенные англичане, но это пока лечится.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 19:41
      Они натовской шоблой во главе с амерами не могли блокаду Йемена сделать ,а здесь страна с ЯО. ИдиЁты))
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Aндрей Ко
      Очнитесь маори вас покусали бешенные англичане, но это пока лечится.

      Автор в заголовке публикации как бы намекает - "Проверка НЕ решительность", небольшая такая опечаточка. То есть, эта проверка выполнения каких-то санкций против КНДР вовсе не означает готовность к решительным действиям. Ну мне так кажется. smile
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:36
    У России три союзника ; Армия ,Флот и Ким Чен Ын! Надо бы нашему союзнику помочь новозеландских наглосаксов проучить ,на подобие корабля янки,экипаж которой, после пролёта над ними наших истребителей,вся наложила себе в штаны . . . hi
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 19:38
    Неймется внукам и правнукам бандитов и насильников.
    Свои воды лучше охраняйте.
    Товарищ Ким, если будут плохо себя вести, на прикормку рыбам их отправит.
    Раздухарились "воины".
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 19:38
    Киму тоже есть что направить в сторону Новой Зеландии. И желательно, чтобы оно пролетело над этим утюгом.
  5. olbop Звание
    olbop
    -1
    Сегодня, 19:55
    Китай уже трепещет от демонстрации флага новозеландскими ВМС.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 20:01
      А Китай тут каким боком? На него таких драконовских санкций не накладывали и проверять не собираются. А вообще,что- то провокации густо пошли по всей планете. Назревает.
      1. olbop Звание
        olbop
        +1
        Сегодня, 20:04
        Пардон, что-то я перепутал малость, но имел в виду Кима.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 20:06
          Ну они с Си в связке ,так что и не сильно Вы ошиблись. hi
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:00
    Что это вообще, за корыто? И как оно будет задерживать торговое судно? На абордаж, как во времена парусного флота?
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 20:09
      Никак не будет. Побултыхается в нейтральных и обратно погребет. Они же не самоубийцы.
  7. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    0
    Сегодня, 20:14
    Ну товаришь Ким я думаю мог бы пусть на дно это корыто если понадобится.Он то уж церемонится не будет.