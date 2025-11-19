Российские войска прорвали самую сильную и долго удерживаемую украинскую линию фронта в Донецкой области, захватив села Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в город Северск с юга, уже захватив 20% его территории.

Самая «мощная линия обороны» украинской армии на Донбассе рухнула, российские войска уже в Северске. Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке.Немецкий русофоб признал вхождение российских войск в Северск, заявив, что под контролем штурмовых групп ВС РФ находится уже 20% территории города. Правда, сведения у Рёпке уже устаревшие и, видимо, из украинских источников. Заявления об установлении российского контроля над Ивано-Дарьевкой и Выемкой только сейчас не соответствуют действительности, противник из них был выбит ещё в прошлом году.По данным российских источников, под контролем ВС РФ уже больше половины города, бои идут в его центре. Причем у противника ситуация очень сложная с учетом того, что резервы командование перебросить в город не может, а приказа на отход не дает. Как предполагают эксперты, если ВСУ в течение пары суток не сумеют стабилизировать ситуацию, то им останется только бежать. При этом нужно учитывать, что наши уже взяли Платоновку, заходя Северску в тыл.Подтверждает «критическую ситуацию» в городе и медийный боевик «Мучной», заявивший, что оборона ВСУ в Северске «проседает» и в ближайшее время может наступить «переломный момент».