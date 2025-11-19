Немецкий эксперт подтвердил падение самой «мощной» линии обороны ВСУ на Донбассе

3 054 5
Немецкий эксперт подтвердил падение самой «мощной» линии обороны ВСУ на Донбассе

Самая «мощная линия обороны» украинской армии на Донбассе рухнула, российские войска уже в Северске. Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке.

Немецкий русофоб признал вхождение российских войск в Северск, заявив, что под контролем штурмовых групп ВС РФ находится уже 20% территории города. Правда, сведения у Рёпке уже устаревшие и, видимо, из украинских источников. Заявления об установлении российского контроля над Ивано-Дарьевкой и Выемкой только сейчас не соответствуют действительности, противник из них был выбит ещё в прошлом году.



Российские войска прорвали самую сильную и долго удерживаемую украинскую линию фронта в Донецкой области, захватив села Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в город Северск с юга, уже захватив 20% его территории.


По данным российских источников, под контролем ВС РФ уже больше половины города, бои идут в его центре. Причем у противника ситуация очень сложная с учетом того, что резервы командование перебросить в город не может, а приказа на отход не дает. Как предполагают эксперты, если ВСУ в течение пары суток не сумеют стабилизировать ситуацию, то им останется только бежать. При этом нужно учитывать, что наши уже взяли Платоновку, заходя Северску в тыл.

Подтверждает «критическую ситуацию» в городе и медийный боевик «Мучной», заявивший, что оборона ВСУ в Северске «проседает» и в ближайшее время может наступить «переломный момент».
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 19:41
    "боевик «Мучной», заявивший, что оборона ВСУ в Северске «проседает»" - шаровары лопнули и срам вывалился наружу. Сдавайтесь дурни пока живые........
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:50
    Рёпке до последнего будет высказывать своё экспертное мнение,даже тогда,когда его экспертное мнение не нужно будет не то что Военному обозрению,но даже журналу "Космические Батуты и их влияние на развитие экономики" . . . hi
  3. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    +1
    Сегодня, 19:56
    Эх сейчас бы Черниговскую обл.пощекотать но увы мечты мечты.Удачи нашим мужикам давите эту плесень бендеровскую.
    1. olbop Звание
      olbop
      +2
      Сегодня, 20:07
      Дойдет дело и до Черниговской и до Полтавской. Полтаве как символу славы русского оружия негоже оставаться в руках укронационалистов.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:56
    Удачи парням и немеренного Здоровья!
    Ребятам пусть "трудности" сообщают)))