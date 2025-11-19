«Первая в мире подлодка пятого поколения»: Saab раскрыла подробности об A26

Шведский концерн Saab раскрыл ряд подробностей о подводной лодке A26, назвав её «первой в мире субмариной пятого поколения». Хотя прежде следовало бы дождаться её появления «в железе»: строительство первой серии из двух ПЛ значительно затянулось – головная Blekinge, заложенная в 2015 году, всё ещё не спущена на воду, а к изготовлению второй Skåne вовсе не приступали.

Согласно утверждениям Saab, разработанная для операций в Балтийском море, мелководной акватории со сложными акустическими условиями, A26 имеет комплексную защиту от обнаружения, достигаемую за счёт подавления акустических, магнитных, радиолокационных, электрических, инфракрасных и визуальных сигнатур.



Геометрия корпуса и внешнее покрытие снижают мощность отраженного сигнала без ущерба для гидродинамической эффективности, а адаптивная система размагничивания минимизирует магнитные излучения. Электрические сигнатуры контролируются за счёт усовершенствованной системы защиты от коррозии и автоматического регулирования поля.

ВНЭУ использует запасы жидкого кислорода и дизельного топлива, сгорающие в герметичном цикле с минимальным уровнем вибрации и шума. По сравнению с другими типами ВНЭУ, в частности, работающими на топливных элементах, двигатель Стирлинга более экономичен, прост в обслуживании и совместим с модульной модернизацией.



A26 имеет в носовой части корпуса терминал для перемещения грузов и различного оборудования. За счёт этого на её борту смогут разместиться беэкипажные подводные аппараты, средства для доставки пловцов и спецназ. A26 способна залечь на морском дне, обходясь без внешних цистерн, что стало возможным благодаря прочному, устойчивому к давлению корпусу. X-образное расположение руля обеспечивает повышенную манёвренность в ограниченном пространстве или на мелководье.

A26 оснащена системами радиоэлектронного наблюдения и связи, способными собирать, классифицировать и передавать данные при активном участии ИИ в ходе их обработки. Субмарина способна вести «подводную информационную войну», которая включает в себя как работу с каналами связи противника, так и защиту подводной инфраструктуры.

Водоизмещение A26 составляет 1925 т в надводном положении и 2100 т в подводном, длина 66,1 м, ширина 6,75 м, осадка 6 м. Силовая установка состоит из 2 дизель-электрических двигателей и 4 установок Kockums MkV V4-275R Stirling AIP, обеспечивающих работу одновального гребного привода. Автономность в подводном положении составляет до 45 дней, при этом 18 дней она может работать исключительно на ВНЭУ. Скорость в подводном положении достигает 6 узлов на ВНЭУ или 11 на дизельной тяге. Стандартный экипаж состоит из 17–26 чел., а при наличии спецназа до 35 чел.



Вооружение включает четыре 533-мм ТА, способных применять тяжёлые Torped 62 или Torped 63, и два 400-мм ТА для лёгких Torped 47 (SLWT). Модульная система полезной нагрузки позволяет использовать крылатые ракеты или донные боеприпасы.

Гидроакустический комплекс включает в себя носовые и бортовые антенные решетки Atlas Elektronik, гидроакустические решетки для перехвата высокочастотных сигналов, гидролокатор для поиска мин Kongsberg SA9510S и оптронные мачты Safran Serie 30 для наблюдения за водной поверхностью.

A26 имеет несколько экспортных конфигураций. Версия Oceanic является базовой моделью и предназначена для дальнего патрулирования, рассчитанного на более чем 30 дней пребывания под водой. Вариант Pelagic оптимизирован для береговой обороны, длина ПЛ составляет 50 м, а автономность 20 дней. Модификация Extended Range имеет длину более 80 м, автономность более 50 дней, а дальность хода превышает 10 тыс. морских миль. Также предлагается экспедиционный вариант C71 для операций на расстоянии более 13 тыс. миль.

  1. Serg Koma Звание
    Serg Koma
    +1
    Сегодня, 20:46
    Хотелки всего самого в одном флаконе.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 21:08
      И чем она лучше РЕАЛЬНО существующей японской НАПЛ Taigei проекта 29SS?
  2. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 20:47
    Поторопились. Надо было нарисовать ещё более странное и страшное, вырезать в дереве или слепить из пластилина, а потом заявить- это первая в мире субмарина 45- ого или 60- ого поколения. sad
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Сегодня, 20:47
    Машины Сааб были не просто хорошие, они были вечные. У моего соседа был Валмет(это Сааб, но финский) 60-тых годов выпуска вполне до тысячелетия дожил на ходу.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 20:52
      Истина! У нас был "Сааб 9000" и "Сааб Аэро" вот машины были шикарные, какие там к черту немцы с японцами. Жаль закрыли производство.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:00
        Цитата: Вадим С
        Жаль закрыли производство.

        Евроинтеграция.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 22:17
      Машины Сааб были не просто хорошие, они были вечные.

      Сааб 9-5 Аэро классный аппарат, один из последних
  4. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Сегодня, 20:48
    Очень страшно! Особенно в Балтийском море с его лоцией!
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 20:49
    Вот двигатель Стирлинга это конечно огромный плюс! У нас его так и не освоили, хотя вроде что то пытались, жаль.
    А так то у нас удивлялись что сроки, сдвигают и долгострои, вот товарищи как тянут со сдачей и ничего :))
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:37
      Цитата: Вадим С
      Вот двигатель Стирлинга это конечно огромный плюс!

      У Стирлинга КПД совсем никакой. И мощности нету.
      Иначе данным бы давно все автомобили ездили бы на Стирлингах, а не на ДВС, с наддувом и электронным зажиганием.
      1. anzar Звание
        anzar
        0
        Сегодня, 22:14
        У Стирлинга КПД совсем никакой..

        ?? У него КПД много больше чем у дизеля.
        Иначе данным бы давно все автомобили ездили бы на Стирлингах...

        А почему по вашему авто не ездят на паровых турбинах? У них КПД низкий? ))
        Стирлинг для авто не подходит по большому весу и обьему на 1л.с, а также переменных нагрузках.
      2. Вадим С Звание
        Вадим С
        0
        Сегодня, 22:24
        Ну так его главные фишки для лодки это долгая автономность и бесшумность, для подводников это очень важные данные. Ну может я ошибаюсь, я совсем не подводник.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:50
      Вадим С hi ,это точно 10 лет строить (и не достроить) головные зато на бумаге характеристики впечатляют,а мелководье всегда было у подводников во врагах из-за того что с воздуха подлодка слишком хорошо видно,и тут никакие шумопоглощения и х-рули не помогут
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 20:55
    "Хотя прежде следовало бы дождаться её появления «в железе»: строительство первой серии из двух ПЛ значительно затянулось – головная Blekinge, заложенная в 2015 году, всё ещё не спущена на воду" - да мы чичас вам такое нарисуем на бумаге, наша то и выныривать могет и крылья расправлять и трансформироваться в Буревестник-Посейдон. Ну чо страшно блин все остальное Военная ТАЙНА.
  7. nordscout Звание
    nordscout
    +4
    Сегодня, 20:58
    Строительство не атомной ПЛ,более 10 лет, на современных стапелях концерна "SAAB" "говорит" о многом: если не о полном "провале" проекта, то, уж, о значительных трудностях его реализации в "мраморе и бронзе".....
  8. 955535 Звание
    955535
    +1
    Сегодня, 20:59
    A26 способна залечь на морском дне, обходясь без внешних цистерн, что стало возможным благодаря прочному, устойчивому к давлению корпусу.


    Что имелось в виду? Очень интересно. Смысл пострадал в результате машинного перевода
  9. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 20:59
    Больше всего напряг в этой новости вопрос с использованием шведами двигателя Стирлинга.
    На сегодня получается имеем уже две страны использующие этот двигатель - КНР и Швеция.
    А ведь это очень большое достижение. КПД в 4 раза выше чем у ДВС, шумность в десятки раз, вибронагруженность аналогично. На этим надо очень хорошо подумать.
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      0
      Сегодня, 21:07
      КПД современного ДВС- в районе 30%. В 4 раза его никак не увеличить.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 21:08
        1. А кто вам сказал что двигатель Стирлинга это ДВС?
        2. КПД ДВС максимум 24 %
        1. Anglorussian Звание
          Anglorussian
          +1
          Сегодня, 21:24
          1.Идет сравнение такового с ДВС.
          2. Если не смотреть образцы ДВС времен самого Порше, то 25- 37.
        2. balabol Звание
          balabol
          +2
          Сегодня, 21:26
          Да, конечно, не ДВС. Это внешнее сгорание (или, точнее, внешний нагрев). Тепло от внешнего источника передаётся через стенки нагревателя в замкнутый объём рабочего газа (гелий, водород или воздух). Нет прямого сгорания внутри — газ просто расширяется и сжимается в цикле. Рабочий газ циркулирует в закрытой системе, без выхлопа.

          1. Теоретический КПД
          Для идеального двигателя Стирлинга КПД равен КПД цикла Карно.
          Например, при:
          Температура нагревателя - ​1000К
          Температура холодильника 300К (27°C), то
          КПД ≈ 70 %
          Ограничения: Это идеал; реальные двигатели не достигают этого из-за необратимых процессов.
          2. Реальный КПД
          Типичные значения: В современных двигателях Стирлинга КПД обычно составляет 30–50%. Например:
          Малые бытовые модели (солнечные генераторы): 20–30%.
          Оптимизированные промышленные (например, от NASA или компаний вроде Sunpower): до 40–50% (близко к дизельным двигателям).
          Крупные установки (электростанции): могут приближаться к 40%, но редко превышают 50% из-за потерь.
          Факторы, снижающие КПД:
          Теплопередача: Неидеальная теплоотдача через регенератор (устройство для рекуперации тепла) — потери на 10–20%.
          Трение и утечки: В поршнях, клапанах и уплотнениях; снижает эффективность на 5–15%.
          Материалы и конструкция: Использование водорода или гелия как рабочего газа повышает КПД (до 45%), но алюминий или сталь добавляют потери.
          Температурный диапазон: Реальные температуры ниже идеала (T_h ~ 600–800°C, T_c ~ 20–100°C), что даёт η ~ 0,5–0,7 вместо 0,7–0,9.
          Масштаб: Малые двигатели (до 1 кВт) имеют КПД 20–30%, крупные (сотни кВт) — выше 40%.
          3. Примеры и сравнение
          Сравнение с другими двигателями:
          Двигатель внутреннего сгорания (бензин/дизель): 25–40%.
          Паровая турбина: 35–50%.
          Двигатель Стирлинга: конкурентоспособен, особенно для возобновляемых источников (солнечная энергия, биотопливо), где он эффективнее (нет выхлопа, тихая работа).
          Реальные примеры:
          Солнечный двигатель Стирлинга (Dish-Stirling systems, как у Sandia Labs): КПД ~ 30–35%.
          Морской генератор (Wave Star): ~ 40%.
          4. Преимущества и недостатки
          Плюсы: Высокий теоретический предел, возможность работы на низкотемпературных источниках (например, отходы тепла), тихая и экологичная работа.
          Минусы: Сложность конструкции, высокая стоимость, чувствительность к потерям тепла.
          Улучшения: Современные разработки (например, с керамическими регенераторами) повышают КПД до 60% в экспериментах.
        3. oldzek Звание
          oldzek
          +1
          Сегодня, 21:28
          и всё равно:умножите на 4 и получите фантастику.
  10. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 22:16
    Мультики для поиска инвесторов и клиентов.