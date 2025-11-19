Показано точное попадание ФАБ-3000 по очередному ПВД ВСУ в Мирнограде

563 1
Показано точное попадание ФАБ-3000 по очередному ПВД ВСУ в Мирнограде

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент точного попадания ФАБ-3000 по очередному пункту временного размещения ВСУ в Мирнограде (Димитрове).

На кадрах объективного контроля можно увидеть, что трехтонная авиабомба, оснащенная модулем планирования и коррекции, точно поразила позицию украинских военных, в результате чего сократилась численность личного состава ВСУ в Мирнограде.



На фоне окружения армией России Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации и зачистки значительной части Покровска уцелевшие боевики ВСУ стекаются в Мирноград, где закрепляются в районах многоэтажной жилой застройки, рассчитывая навязать ВС РФ уличные бои. Однако регулярные и методичные удары тяжелыми авиабомбами не дают ВСУ организовать оборону, снося многоэтажки, в которых они оборудуют позиции.

Учитывая, что в каждой бомбе ФАБ-3000 содержится почти 1,5 тонны взрывчатки, что сопоставимо с боевой частью трех «Искандеров», укрыться от такого удара в здании невозможно. Таким образом, очевидно, что дальнейшие попытки ВСУ продолжать сопротивление в Мирнограде приводят лишь к потерям среди них самих и разрушениям в городе.

Между тем украинское командование, осознав неизбежность окончательной потери Покровска и Мирнограда, по некоторым данным, уже готовит очередной «фестунг» в Константиновке, куда уже перебрасываются сохранившие боеспособность подразделения ВСУ.


