Дивный новый мир
Кадр из сериала "Дивный новый мир" (2020 год)
Кризис Западного мира
Ничто не ново под луной. Нынешнее противостояние России с коллективным Западом – это лишь продолжение тысячелетнего противостояния. Информационная война против «Русского Мордора» – «обители зла». Санкционный режим – экономическая война. Нефтяная и газовая войны против РФ. Новые «Звездные войны» – «Золотой купол» США, гонка вооружений.
Украинский капкан, который истощает демографический, военный и экономический потенциал России. Подрывает внутреннюю стабильность. Истерики Трампа с целью принудить Москву к переговорам на условиях Вашингтона и Брюсселя. Сократить ядерный арсенал РФ. Подчинить Москву, а затем использовать против Китая.
Любая атака на Русский мир начинается с кризиса западной цивилизации, кризиса капиталистической системы. Хищника, которому требуется жертва. Новые ресурсы, энергия.
Так, нынешний глобальный кризис – Украинский фронт, активная подготовка противостояния по линии РФ – НАТО, Тихоокеанского фронта, продолжающийся перманентный кризис на Ближнем Востоке (Ливия, Судан, Палестина, Ливан, Сирия, Иран, Йемен и пр.), санкционная война и т. д., всё это лишь продолжение «Великой депрессии-2» западного мира, системы капитализма, всей мировой цивилизации, которая началась примерно в 2008 году.
Хотя первые грозные признаки были уже в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда хозяева США устроили провокацию 11 сентября 2001 года, придумали миф о «международном терроризме» и устроили ад в Афганистане и Ираке, попутно ограбив их и организовав афганскую наркотическую фабрику.
Новая Великая Депрессия привела к новым захватническим войнам, революциям, восстаниям, развалу прежних устоявшихся государств, гражданским войнам, ожесточенному переделу мира, нарастанию эксплуатации человека (вплоть до «потогонной системы»), расцвету нового рабства. Планета стала переходить в период новых «темных веков».
Хозяева Запада, упрощая человечество, вызывая его деградацию-инволюцию, стали строить откровенно новый феодальный, фашистский, кастовый строй с разделением всего населения на касту господ – «избранных», на 15–20% «рентабельных» людей («золотой миллиард» и «платиновые» 100 млн.) и 80% «лишних людей», нищих и бедных разных категорий. Классический хищный капитализм: богатые и сверхбогатые, нищие и бедные.
Никакого среднего класса, который мог существовать только в рамках социалистической системы и «эры всеобщего благоденствия» на Западе (реакция Запада на СССР и угрозу победы социализма на планете).
«Новый дивный мир»
В рамках строительства этого «нового дивного мира» как реинкарнации «Вечного рейха» мы увидели страшный погром процветающей Ливии, самого богатого и подающего надежды государства Африки. Превращение её в вечное поле боя между разными бандформированиями, за которыми стоят различные хозяева с Ближнего Востока и Запада. Увидели «арабскую весну», которая перетекла в кровавые гражданские войны в Ираке и Сирии.
Мы увидели, как воровской режим в Киеве принял нацистский окрас, что привело к гражданской войне, отделению Донбасса, а затем возникновению Украинского фронта в 2022 году.
Мы видели ренессанс проекта «Великий Израиль», который разгромил «Хезболлу» в Ливане, сыграл важную роль в разгроме режима Асада в Сирии и затем разгромил его базовый военный потенциал (ВВС, ПВО, ВМС, основные арсеналы), нанёс поражение Ирану в 12-дневной войне и превратил в выжженную землю Сектор Газа. В сущности, Израиль разгромил проект «шиитского полумесяца», который продвигал Тегеран.
Мы видим, как происходит возрождение новой Османской империи под руководством султана Эрдогана. Турция занимает место Ирана в Сирии, где протурецкие формирования теперь играют главную роль. Турция угрожает Греции, которая также усиленно вооружается. Анкара почти вытеснила нас из Закавказья, где её сателлит – Азербайджан. Турки создают свою сферу влияния в Туркестане (Средняя Азия). Турецкие националисты мечтают о Крыме, областях Южной России и Малороссии.
Мы видим, как буквально на глазах формируют Тихоокеанский фронт идущей гибридной Четвёртой мировой войны. Ситуация вокруг Тайваня, когда западники сознательно провоцируют Китай на войну. Милитаризация Японии и Южной Кореи, вплоть до проектов создания атомного подводного флота. Военные мероприятия США, которые не только восстанавливают и укрепляют свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но усиливают своих сателлитов.
Мы видим системный кризис Евросоюза, где стареющее население (средний возраст в Западной Европе — около 45 лет, в Италии уже под 50) и лишенное пассионарности население заливают волнами молодых мужчин из арабо-африканского, азиатского миров (средний возраст арабского мира — 25 лет, африканского — 19). Плюс экономический кризис, вызванный во многом отказом от дешёвых энергоресурсов и сырья из России. Это привело к политическому кризису, в частности, к фронде Венгрии, которая не желает принимать дикарей, «новых варваров» из Глобального Юга. Особая позиция у Словакии, Польши и Сербии.
Ответом европейских бюрократов, ставленников глобалистов, стала активная поддержка преступного, националистического режима в Киеве, милитаризация, информационная, инфраструктурная (порты, дороги, аэродромы и пр.), военно-материальная подготовка к войне с РФ. Видимо, на Прибалтийском направлении – Калининград, Прибалтика, Белая Русь, Финляндия. Агрессивная, русофобская риторика.
В сущности, мы можем видеть возрождение «Четвёртого рейха», нацеленного на войну с Россией, чтобы получить наши ресурсы. В частности, людей (бегство женщин и молодежи с Малороссии-Украины на Запад), нефти, газа, металлов и пр., после «принуждения к миру» РФ. На Западе откровенно готовят новый «натиск на Восток», крестовый поход против «русской угрозы» (Новый мировой порядок и Россия).
Новый феодализм и цифровой концлагерь
В 2010 году вышла книга французского банкира, глобалиста Жака Аттали «Краткая история будущего». Он предсказывает, что финансовый капитализм и «новые кочевники» (Новые кочевники и вопрос выживания Глобального Севера; Новые кочевники против всех) уничтожат государства как таковые. Государства будут приватизированы. Что мы сейчас и наблюдаем. К примеру, в РФ государство постоянно сбрасывает свои социальные обязательства на само население. Происходит коммерциализация школы, системы образования, медицины, культуры и искусства, транспортной инфраструктуры и пр.
Жак Аттали предсказывает, что особую власть приобретут страховые компании. Воцарится мир всевластия богатых и сверхбогатых с частными военными компаниями, полициями и судами. Они также будут приватизированы. Средний класс исчезнет, что сейчас мы наблюдаем в Европе, России и США. Массы будут полностью бесправны. Обменяв свободу и права на условную безопасность (как во времена операции «ковид-19»). Человек станет фактически новым рабом.
Интернет и мобильные устройства станут инструментами обеспечения не свободы и комфорта, а тотального контроля и рабства. Причем новое рабство примет форму «самоконтроля». Что мы сейчас наблюдаем, к примеру, в лидерах по созданию глобального цифрового концлагеря – в Великобритании, Австралии и Китае.
Всё это будет происходить на фоне дальнейшей деградации-инволюции человека и человечества. Духовной, морально-волевой и интеллектуальной деградации человека. Разрушения семьи. Разрушения нравственности. «Цифровизации» — разрушения мозгов. Не зря сейчас в Западной Европе предлагают ограничить использование соцсетей детям до 16 лет либо вообще запретить. Их сравнивают по разрушительной мощи с героином.
В целом, убийство советской цивилизации, которая вела человечество к звёздам, действительно привело человечество к остановке развития и нарастающим процессам деградации, инволюции-упрощения. Началась цепь страшных и перманентных последствий. Лишенный соперника и противовеса, капитализм буквально моментально в историческом отношении скинул маску «общества изобилия», демократии и свободы, и обратился в тёмную античеловеческую силу.
