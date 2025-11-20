AJAX - самый проблемный британский броневик пошел в войска
БМП Ajax
В течение нескольких последних лет министерство обороны и промышленность Великобритании занимались доводкой перспективной гусеничной платформы Ajax. Утверждается, что к настоящему времени её удалось избавить от ранее выявленных недостатков, и теперь новую технику можно принимать на вооружение. Однако ситуация остаётся сложной, и будущее нового семейства техники пока под вопросом.
Проект и его проблемы
Следует напомнить, что будущая платформа Ajax («Аякс») разрабатывалась британским отделением компании General Dynamics с 2010 г. Согласно первоначальным планам, готовая техника должна была поступить на вооружение к 2020 г. Армия хотела получить несколько образцов техники разных классов на общем шасси.
В середине десятилетия проект дошёл до строительства и испытаний опытной техники. Тогда же появился заказ на поставку нескольких сотен бронемашин. В 2017 г. армия получила первые БМП Ajax для проведения войсковых испытаний. В ходе этих мероприятий были подтверждены основные характеристики машин, однако также проявились серьёзные недостатки.
В ходе испытаний выяснилось, что силовая установка и трансмиссия «Аякса» создают повышенный шум. Кроме того, имели место значительные вибрации конструкции. Из-за этого солдаты-участники испытаний были вынуждены обращаться за помощью к медикам. После мероприятий на полигонах они жаловались на нарушения слуха, головокружение, тошноту и т.д.
В 2021 г., т.е. через несколько лет после первых жалоб, испытания вынужденно приостановили для доводки конструкции. Эти мероприятия заняли несколько лет и негативно отразились на общих темпах реализации программы. Необходимые работы продолжались до недавнего времени и, как утверждается, увенчались успехом.
Достигнутые успехи
5 ноября 2025 г. государственный министр по оборонным закупкам Люк Поллард сделал новые заявления, касающиеся проекта Ajax и его перспектив. В первую очередь, он затронул тему недостатков конструкции и создаваемых ими рисков для здоровья военнослужащих.
Л. Поллард заявил, что проблемы с шумом и вибрациями успешно решены. При этом министр обошёлся без уточнений. Он не рассказал, как именно избавились от таких недостатков, насколько удалось снизить шум и т.д.
По итогам такой доработки, бронемашины новой модели прошли новый этап войсковых испытаний и подтвердили все расчётные характеристики. Демонстрация параметров и избавление от недостатков позволяют министерству обороны переводить программу Ajax на следующий этап.
Ранее General Dynamics UK построила и передала заказчику около сотни бронемашин Ajax нескольких модификаций. Их пока нельзя было принять в полноценную эксплуатацию в связи с необходимостью исправления выявленных недочётов. Теперь эту технику собираются поставить в строй. С её помощью ряд частей и соединений выйдет на уровень начальной оперативной готовности.
БТР Ares с пулемётным вооружением
В дальнейшем серийное производство продолжится. Промышленности предстоит изготовить и отгрузить ещё ок. 500 бронемашин всех модификаций. Актуальный график работ пока не публиковался, но можно ожидать, что последние партии «Аяксов» поступят на вооружение уже в тридцатых годах.
Чрезмерный оптимизм
Вскоре после заявлений Л. Полларда появилась новая информация о текущем положении дел в программе Ajax. Издание Sky News от своих источников в военном ведомстве узнало некоторые подробности работ последнего времени, а также специфику сложившейся ситуации.
Сообщается, что последние тесты новой техники с участием экипажей и десанта состоялись не так давно, этим летом. На этих мероприятиях личный состав столкнулся со старым набором проблем, и ему вновь пришлось обращаться за медицинской помощью. Впрочем, количество и доля пострадавших не сообщаются, что не позволяет оценить масштаб проблемы и связанные с нею риски.
Тем не менее, после летних испытаний Минобороны разрешило начинать эксплуатацию новых бронемашин и продолжать их серийный выпуск. При этом, несмотря на такие решения, в ведомстве сохраняются опасения по поводу эксплуатационных характеристик и рисков для личного состава. Как собираются выходить из такой ситуации, источники «Скай Ньюс» не рассказали.
Промежуточный результат
Таким образом, сложилась специфическая ситуация. В течение нескольких лет Минобороны и «Дженерал Дайнемикс» занимались испытаниями и совершенствованием проекта. Теперь они утверждают, что им удалось избавиться от лишнего шума и вибраций. Однако пресса узнала в военном ведомстве о сохранении подобных проблем.
В нынешнем виде «Аяксы» нескольких модификаций должны поступить на вооружение британских сухопутных войск. Более того, запланировано полномасштабное серийное производство и последовательный выход на все стадии оперативной готовности. В начале следующего десятилетия собираются завершить переход на перспективную технику, которая даст новые боевые и оперативные возможности. Кроме того, она позволит списать устаревшие изделия.
Однако, судя по последним публикациям, проблема плохих условий для экипажей и десанта может сохраниться и в будущем. Она будет мешать как повседневной эксплуатации, так и боевому применению. Также возможны долгосрочные негативные последствия медицинского, финансового и репутационного характера.
Большие планы
Напомним, что ещё в 2014 г. Минобороны Великобритании разместило заказ на серийное производство машины семейства Ajax. Предусматривается закупка 589 ед. техники шести разных модификаций. Все эти изделия будут построены на общем шасси, но получат разные боевые модули, отличающееся целевое оснащение и т.д.
Наиболее массовыми станут гусеничные БМП Ajax — заказано 245 ед. Они вооружаются 40-мм автоматической пушкой, пулемётом и управляемыми ракетами. Также армия хочет 93 бронетранспортёра Ares с пулемётным боевым модулем. На базе БМП и БТР выполняются подвижный пункт разведки Ajax, командно-штабная машина Athena и т.д.
Свою технику на унифицированной платформе получат вспомогательные подразделения. Для них разработаны машина инженерной разведки Argus, а также ремонтно-эвакуационные Atlas и Apollo. Контракт предусматривает поставку более 140 изделий этих типов.
Огневые испытания 40-мм пушки «Аякса»
При помощи новых машин серии Ajax армия планирует постепенно заменить оставшуюся у неё технику семейства CVR(T). Существующее семейство создавалось в шестидесятых-семидесятых годах и, несмотря на все последующие модернизации, давно не отвечает современным требованиям. Более того, некоторые образцы линейки CVR(T) уже сняты с вооружения.
Ожидается, что замена CVR(T) на современные Ajax даст несколько важных результатов. В первую очередь, сухопутные войска избавятся от морально и физически устаревшей техники. Новые «Аяксы» разных модификаций смогут оставаться в строю, по разным прогнозам, до середины века. Кроме того, новая платформа создавалась с учётом требований недавнего прошлого, что само по себе даёт известные преимущества.
Тем не менее, процесс такой замены сталкивается с существенными трудностями. В первую очередь, это традиционные для современных проектов рост сложности и стоимости работ. Кроме того, у проекта Ajax проявились свои собственные проблемы в виде шума и вибраций, угрожающих здоровью личного состава.
Проблемы и решения
Минобороны Великобритании утверждает, что ему и подрядчикам удалось избавиться от одной из имеющихся проблем платформы Ajax. Это позволяет продолжать работы — запускать серийное производство и начинать переоснащение частей. Тем не менее, остаются актуальными проблемы сложности и дороговизны.
Удастся ли справиться с ними и провести желаемое перевооружение в приемлемые сроки и по желаемой цене, неизвестно. Однако уже понятно, что любые затруднения, задержки или эксплуатационные проблемы семейства Ajax могут самым серьёзным образом ударить не только по перспективам перевооружения, но и по будущему британской армии в целом.
