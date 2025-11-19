ВСУ потеряли Новопавловку и пока не придумали, как назвать новое направление

ВСУ потеряли Новопавловку и пока не придумали, как назвать новое направление

Из Днепропетровской области приходят сообщения о том, что ВСУ потеряли ключевой населённый пункт целого оперативного направления – Новопавловку. Напомним, что сам же противник Новопавловку и определил как центральное звено одноимённого направления, перестав ранее использовать термин «Покровское направление».

До начала активной фазы боевых действий в селе проживало более 3 тысяч человек. И до украинской административно-территориальной реформы 2020 года Новопавловка входила в состав Межевского района. Теперь же это село относится к Синельниковскому району.



С переходом Новопавловки под контроль армии России сокращается расстояние от передовых позиций наших войск до бывшего райцентра – пгт Межевая. Располагается этот населённый пункт на пересечении активно используемых противником дорог, в том числе Запорожье-Покровск.



Обращает на себя внимание то, что противник пока не придумал, как ему изменить название оперативного направления после утраты контроля над Новопавловкой. Хотя пока командование ВСУ потерю Новопавловки не признаёт, что, в принципе, в стиле первых лиц украинского военного руководства. Обычно при потерях того или иного населённого пункта в сводках ВСУ ещё несколько дней, а то и недель, говорится, что «всё под контролем», а уже затем название села, пгт или города просто из сводок исчезает, уступая место другим географическим названиям.
  Егоза
    Егоза
    +4
    Сегодня, 21:03
    противник пока не придумал, как ему изменить название оперативного направления после утраты контроля над Новопавловкойм

    А чего тут думать? Пишите просто "далее - везде" wassat
  Замкадыш
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 21:03
    Павлоградское - меньше букв менять - менять то надо быстро, а то и не успеют.
  sergey4791
    sergey4791
    +3
    Сегодня, 21:17
    Там на карте нарисовано Веселое. Так и назвать - "Веселое направление". Что в переводе с русского на русский будет означать: "Уж скучать скаклам точно не дадим!" soldier
  Виктор Чужой
    Виктор Чужой
    +3
    Сегодня, 21:20
    Да на карте тут очень хорошее направление сразу видно - Веселое...или Райполе... а можно просто Орлы... Удачное то уже тоже забрали у них.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 21:27
    Парни рулят! Жизни, Здоровья и Удачи спорсменам!
  Carlos Sala
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 22:11
    Снова удалось набрать хороший темп продвижения. В этом месяце уже освобождено более 300 км2.