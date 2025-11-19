Из Днепропетровской области приходят сообщения о том, что ВСУ потеряли ключевой населённый пункт целого оперативного направления – Новопавловку. Напомним, что сам же противник Новопавловку и определил как центральное звено одноимённого направления, перестав ранее использовать термин «Покровское направление».До начала активной фазы боевых действий в селе проживало более 3 тысяч человек. И до украинской административно-территориальной реформы 2020 года Новопавловка входила в состав Межевского района. Теперь же это село относится к Синельниковскому району.С переходом Новопавловки под контроль армии России сокращается расстояние от передовых позиций наших войск до бывшего райцентра – пгт Межевая. Располагается этот населённый пункт на пересечении активно используемых противником дорог, в том числе Запорожье-Покровск.Обращает на себя внимание то, что противник пока не придумал, как ему изменить название оперативного направления после утраты контроля над Новопавловкой. Хотя пока командование ВСУ потерю Новопавловки не признаёт, что, в принципе, в стиле первых лиц украинского военного руководства. Обычно при потерях того или иного населённого пункта в сводках ВСУ ещё несколько дней, а то и недель, говорится, что «всё под контролем», а уже затем название села, пгт или города просто из сводок исчезает, уступая место другим географическим названиям.

