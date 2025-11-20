Patton уходят на покой: Саудовская Аравия закупает сотни танков Abrams

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман завершили работу над соглашением о стратегической обороне стоимостью до $1 трлн, которое включает в себя планы по закупке истребителей F-35 и «почти 300 танков M1 Abrams», как указывается в пресс-релизе Белого дома.

При этом подчёркивается, что изначально, согласно договорённостям, заключённым в мае, предполагались «инвестиционные обязательства» Эр-Рияда на гораздо меньшую сумму в $600 млрд. Помимо продажи танков и истребителей, соглашение облегчает доступ американской оборонки к саудовским программам перевооружения и закрепляет за Вашингтоном статус основного партнёра королевства в сфере безопасности. По данным Axios, сделка сопровождается признанием Эр-Рияда в качестве основного союзника США, не входящего в НАТО.



В части танков речь идёт, по всей видимости, об экспортном варианте семейства M1A2, созданном на основе M1A2 SEP, которая сейчас используется армией США под обозначением SEPv3.

Abrams M1A2S саудовской армии:



Саудовская Аравия уже является одним из крупнейших эксплуатантов Abrams в мире: на вооружении страны находится ориентировочно 575 M1A2S Saudi Package, созданных путём модернизации более ранних корпусов M1A2 и M1A1. M1A2S сочетает в себе элементы программ M1A2 SEP и M1A1 AIM, в частности, они оснащены тепловизорами 2-го поколения, имеют усовершенствованную электронику башни и улучшенный климат-контроль, адаптированный к экстремальным условиям пустыни. При этом саудовские танки лишились американской брони из обедненного урана.

M60A3 саудовской армии:



Модификация SEPv3, которая, видимо, будет поставляться Эр-Рияду, предлагает более высокую электрическую мощность, улучшенные средства связи, канал управления снарядами с контролируемым подрывом, возможность применения кассетных боеприпасов и усовершенствованные инфракрасные сенсоры, увеличивающие дистанцию обнаружения противника.

Закупка новых танков позволит обеспечить замену парку M60A3 Patton (состоит ориентировочно из 650 машин, но фактически используется небольшое их количество), которым уже давно пора уходить на покой, и перейти на единую тяжёлую платформу. США же основательно заработают на поставках сотен Abrams: экспортные танки SEPv3 стоят около $24 млн за единицу.

  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:41
    Закупка новых танков позволит обеспечить замену парку M60A3 Patton (состоит ориентировочно из 650 машин,

    Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?
    Гудериана у них нет...где они собрались прорывать танковыми клиньями укрепрайоны противника? request
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?

      Запас карман не тянет. Глядя на то, что в мире творится, решили обзавестись танками "на всякий случай". А может и сами "случай" готовят
    2. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      -1
      Сегодня, 07:49
      Барханы притоптать хотят wassat , чтоб песок сильно не летал!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Закупка новых танков позволит обеспечить замену парку M60A3 Patton (состоит ориентировочно из 650 машин,

      Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?
      Гудериана у них нет...где они собрались прорывать танковыми клиньями укрепрайоны противника? request

      Без мангалов Абрамсы станут для дронов хуситов легкой целью. Танк в пустыне не спрячешь.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 08:48
        Предлагаю хуситам тему.

        В Абрамсе тонн 60 металла, наверняка медь есть. Подгоняйте к нам в пункты приема цветмета. Заживем!
    4. Ray Звание
      Ray
      +1
      Сегодня, 08:06
      Танки, истребители ... все это у арабов давно есть. воевать надо уметь. Ни Игил(запрещена в Росии) ни смогли угомонить, ограничившись разовыми бомбардировками, ни хуситов, сдаваясь в плен ротами и вместе с абрамсами.
      Тем более сегодня, когда танк стоимостью 25 лямов зелени можно обнулить 5-6 фпв-квадрокоптерами или олним джавелином.
    5. Illanatol Звание
      Illanatol
      0
      Сегодня, 08:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?


      Если нести такие потери, то танков и нужно много. Вояки из саудитов те еще, хуситы подтвердят.
    6. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      куда саудитам такая прорва танков?
      Хуситов кошмарить. Коль не получилось их задавить умением (арабы они такие арабы), попробуют числом.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Наган
        Хуситов кошмарить. Коль не получилось их задавить умением (арабы они такие арабы), попробуют числом.

        Скорее хуситы способны дешевыми дронами кошмарить дорогущие танковые полчища саудитов. yes
    7. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?

      Это взятка американцам. Что бы они смотрели мимо, на Саудовскую "демократию"
      1. Rakovor Звание
        Rakovor
        0
        Сегодня, 08:44
        Ну или некая форма дани, чтоб не трогали.
    8. moscowp Звание
      moscowp
      +1
      Сегодня, 08:34
      Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?

      Им может и не нужны танки, но американцам нужны саудовские деньги
    9. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не пойму ...куда саудитам такая прорва танков?
      Как легко жить, когда нефтедоллары не то, что в карманы - в трусы уже не помещаются и покупать на них больше нечего!
      Накупит кучу красивых игрушек, будет парады устраивать, учения с показательным уничтожением особо укреплённых пунктов - дувалов и бункеров из самана.
      А попутно - за небольшие деньги - отвязаться от назойливых американцев с их чисто русским пьяным вопросом: "Ты меня уважаешь?" - "Конечно, уважаю! Иначе триллион не дал бы..."
    10. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 08:43
      Эта прорва для парадов. Резиновые нашлёпки на гусеницах.
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 07:55
    Забавные ребята эти саудиты. Закупают кучу танков, но воевать не с кем. Разве что с парнями в тапках - так у них сейчас успешно отсасывают.
    Ах, вспомнил. Если не закупать - США тут же найдут в королевстве недостаток демократии.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +1
      Сегодня, 08:44
      Трамп бизнесмен. Он явно посчитал, сколько сможет поиметь с СА, если захватит её нефть.
      Подозреваю, это были 600 миллиардов.
      Но если шейхи заплатят триллион, то, вдобавок, останутся живы.
      Очень хорошая сделка, как Трамп и любит.
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 07:57
    А что за мортирки прикручены к дулу орудия?)))
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 08:46
      Это питарды для феерверков
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 08:01
    Abrams M1A2S саудовской армии:
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 08:12
    Офигеть, у них паттоны еще ездили?
    У этих богатеев? Денег же неограниченно
  6. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 08:19
    Как бы эти Паттоны не оказались в/на 404. Свиньи, они на то и свиньи, всеядные, сожрут всё, что дадут, любые помои, только дай побольше.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:42
      танки укре не нужны, у них и так много
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:28
    Израиль не будет удивлён F 35ым y cayдитов?