Германия выпустила первый построенный «с нуля» танк за её современную историю

3 406 16
Германия выпустила первый построенный «с нуля» танк за её современную историю

Компания KNDS Germany официально представила танк Leopard 2A8 на церемонии выкатки. Это первый ОБТ, полностью построенный «с нуля» в Германии за её современную историю: последний раз машина данного типа выпускалась в далёком 1992 году.

Бундесвер заказал в общей сложности 123 единицы A8, которые планируется передать в период с 2027 по 2030 год. До начала поставок данная модель будет проходить комплексную проверку. 45-я танковая бригада, которую предполагается развернуть в Литве, станет первым подразделением немецкой армии, которое получит самую современную версию ОБТ.



Также представленный 19 ноября норвежский вариант A8:



Leopard 2A8 – это полностью переработанный по сравнению со своими предшественниками танк, боевая масса которого составляет около 70 тонн. Его основным вооружением является 120-мм орудие L55A1 от Rheinmetall, уже используемое в вариантах A7V и A7A1. Эта пушка позволяет вести огонь как программируемыми ОФС, так и новейшими кинетическими боеприпасами (при их попадании цель уничтожается исключительно за счёт огромной кинетической энергии выстрела, без ВВ в поражающей части).

Машина будет оснащена полностью цифровой СУО и усовершенствованными оптическими приборами дневного и ночного видения для командира и наводчика. Также будет установлена система кругового обзора, объединяющая оптические и термографические сенсоры.



Двигатель на 1500 л. с. и бортовые редукторы соответствуют конфигурации танка Leopard 2A7V. Кроме того, A8 будет иметь ВСУ мощностью 20 кВт. Размещённый на крыше башни щиток, улучшенная модульная броневая защита корпуса и башни, усиленное шасси, тяжёлый модуль противоминной защиты, система оповещения о лазерном облучении и новейшая версия КАЗ Trophy, работающая на 360° и способная перехватывать БПЛА, повышают устойчивость A8 по сравнению с предыдущими моделями.

16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +6
    Сегодня, 12:21
    70 тонн. fool
    Скоро Леопард по весу Маус догонит. laughing
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +3
    Сегодня, 12:22
    "Германия выпустила первый построенный «с нуля» танк за её современную историю"

    Что то мангала не видно, станет легкой добычей беспилотников. Но очевидно, что нынешний канцлер взял курс на милитаризацию Германии.
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    Сегодня, 12:22
    новейшая версия КАЗ Trophy, работающая на 360° и способная перехватывать БПЛА

    Ну понятное дело. Против хамаса в тапочках и морковками живые дроны спокойно "подлетали". Какой каз, какое прикрытие танков пехотой? Когда по ним считай порой и с гранатамета в упор били. Проверено в Газе. good
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 12:24
    Восстанавливайте... На свою голову.
    К 1914-м восстановили, к 1941-м - опять восстановили...
    Закончится всё ТЕМ ЖЕ САМЫМ. Если не хуже. Время идёт, оружие всё мощнее и мощнее. Глядишь, за русские танки в Берлине благодарить будете - могло-то быть куда хуже.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +5
      Сегодня, 12:28
      Нельзя было давать Германии обьединяться в 90-е годы...теперь потомки Гитлера снова точат ножи и топоры ,мечтая о реванше над русскими.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        Сегодня, 12:36
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Нельзя было давать Германии обьединяться в 90-е годы...
        Нельзя было в 1945-м оставлять это государство на карте Европы. В любом виде. Иосиф Виссарионович тогда, в очередной раз, слиберальничал, а сегодня эти (нецензурно) забыли, благодаря кому они вобще существуют.
      2. multicaat Звание
        multicaat
        +5
        Сегодня, 12:37
        вопрос в какой форме Германия объединилась. Горбачев сделал так, что Германия не объединилась, а ФРГ по-факту просто подмяла под себя ГДР. Это была и остается оккупация, а не объединение.
        До сих пор выходцы с восточной Германии дискриминированы в правах. Где тут единство?
    2. К-50 Звание
      К-50
      +1
      Сегодня, 12:42
      Цитата: Zoldat_A
      Глядишь, за русские танки в Берлине благодарить будете - могло-то быть куда хуже.

      Русские танки больше в Берлин не поедут.
      Накроем их ядерным тапком и всё.
      У нас сейчас численность Армии много меньше, чем нужно, чтобы защититься конвенционным оружием. Нам так просто не отмахаться, если они опять, как впрочем всегда, толпой на нас полезут.
      Потому только ядрён батон, за однем и "продезинфицируем" от новых "ростков" немецкого милитаризма, а то как сорняк, через несколько десятилетий, но всё равно вылазит.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:43
        Цитата: К-50
        Русские танки больше в Берлин не поедут.
        Накроем их ядерным тапком и всё.
        Так и я про то же самое - танки в Берлине им благословением божьим, билетиком на жизнь покажутся.
  5. Умник Звание
    Умник
    +2
    Сегодня, 12:27
    Танк без мангала не танк
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:35
    Они что издеваются ,ещё пять тонн распущенных веером- для " ёжика" от дронов .На эти танки мостов не напосёшься и болот в Литве. А где шнорхель на постоянной основе.
  7. Corvair Звание
    Corvair
    +2
    Сегодня, 12:36
    Весной 1945 года по Германии после танков надо было пройтись шар-бабами, скреперами и бульдозерами, полностью сравняв до состояния ровной площадки.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:46
    Сколько танков в месяц сейчас способна выпускать Германия ?
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:54
    У немцев странная тяга к гигантизму, где то читал, вроде бы у Ницше, это у них от того, что член маленький.
  10. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 12:55
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Нельзя было давать Германии обьединяться в 90-е годы...
    Нельзя было в 1945-м оставлять это государство на карте Европы. В любом виде. Иосиф Виссарионович тогда, в очередной раз, слиберальничал, а сегодня эти (нецензурно) забыли, благодаря кому они вобще существуют.

    Подскажите пожалуйста а как вы в 45 году должны было убрать это государство с карты Европы, опишите пожалуйста механизм?
  11. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 13:04
    Однако быстро они наладили и вернули столь сложное производство... Надо отдать должное . Германия сильный и опасный противник , и усиленно готовится к войне . Думаю вот в 2028 и начнут