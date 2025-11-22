Очередной миф: вместо динамической защиты на бортах наших танков стоит текстолит
Об очередном мифе про отечественные танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, а точнее — про их бортовые экраны, в которых якобы ещё до начала специальной военной операции на Украине не было динамической защиты и её установка в принципе не предусматривалась.
Вместо введения
Мифы и разного рода слухи о конструкции того или иного образца бронетанковой техники — явление далеко не редкое и даже закономерное. Всё-таки секретность и всяческие байки дают благодатный субстрат для домыслов, поскольку человек в принципе склонен к додумыванию каких-либо фактов, когда сталкивается с неизвестным. Но иногда степень бреда и откровенной дурости в этих домыслах доходит до предела, а сами они — эти домыслы — начинают транслироваться как истина.
В частности, дело касается стеклотекстолита — вроде бы несущественной детали, которая тоже стала объектом внимания конспирологов. И это без шуток. Например, некоторое время назад в украинском сегменте интернета жёстко «хайпила» тема о том, что броня российских танков содержит в своём составе обычные деревянные доски. Дескать, вот она, обедневшая российская армия — уже пиломатериалы в танки запихивают, потому что больше нечего.
В качестве доказательств приводились фото и видео раскуроченной верхней лобовой детали корпуса танка, внутри которой виднелись закопчённые пламенем листы текстолита — штатного неметаллического наполнителя брони многих советских машин, начиная от Т-64 и заканчивая Т-80. Кому тут разбираться в деталях? Знающие поймут, а для неискушённой в теме аудитории во всяких «тик-токах» и запрещённых и порицаемых «твиттерах» такая новость зайдёт.
Мы даже писали по этому поводу вот здесь: Украинцы раскрыли наш секрет: внутри брони российских танков обнаружены «доски». Но если говорить в целом, то фантазии с досками — это миф «симптоматический» и кратковременный, возникший в головах противника с целью, так сказать, дискредитации, либо просто от незнания. Гораздо интереснее посмотреть на более древний артефакт, а именно — на широко распространённое заблуждение о том, что бортовые экраны современных российских танков в принципе не имели и не имеют динамической защиты и вместо неё оснащены текстолитом и стальными пластинами.
Бортовые экраны, вызвавшие споры о наличии в них динамической защиты
Коварный «Реликт»
Про современные отечественные танки было упомянуто не зря, поскольку машины, оснащение динамической защитой которых соответствовало советским стандартам, особых нареканий в «стеклотекстолитовом» плане не вызывало. Да и за что там зацепиться глазу опытного конспиролога, когда даже малейшие детали никакого повода не дают? Вообще не за что — там всё идеально.
Взять в пример танки с динамической защитой «Контакт» («Контакт-1») или «Контакт-5» — сразу видно, что борта машин прикрыты резинотканевыми экранами, на которые поверх установлены блоки динамической защиты. А вот с «Реликтом» оказалось несколько сложнее: бортовые экраны с ним, появившиеся ещё на Т-90МС, а затем и на танках Т-72Б3 обр. 2016 года, Т-80БВМ и Т-90М, а также БМПТ, от старых значительно отличались.
Как они выглядят вблизи, можно увидеть на фото, приложенном ниже.
С первого взгляда может показаться, что динамической защиты на таком бортовом экране действительно нет. Снаружи просто стальные плиты, прикрученные болтами и винтами, а под ними два слоя неметаллического материала. Отсюда, в общем-то, весь миф и пошёл, дескать, элементов динамической защиты на экране нет, а два слоя за стальными плитами — это резина и стеклотекстолит.
Следовательно, бортовой экран взводной — вызывающий детонацию боеприпаса на расстоянии от борта танка. По внешнему виду, конечно, именно это на ум и приходит. Но, с другой стороны, для чего борта танка без динамической защиты оставлять? Никакой взводной экран не даст той эффективности, какую может дать она.
Правильно, делать так никакого смысла нет. Просто данные экраны получили такую характерную конструкцию для увеличения собственной живучести, более полного перекрытия бортов танка и более эффективного противодействия атакующим боеприпасам. И они действительно состоят из трёх условных слоёв: внешних стальных плит и двух резинотканевых экранов.
Тыльный резинотканевый экран, расположенный ближе к борту танка, выполняется сплошным. А вот средний (между стальной плитой и тыльным экраном) имеет прямоугольные вырезы с поддонами, в которые устанавливаются элементы динамической защиты — метаемые пластины с прослойкой взрывчатки между ними. Как раз над этими вырезами стальные плиты и прикручиваются.
На фото ниже запечатлён такой разобранный экран. Прекрасно видно, что в среднем слое находятся ниши для установки элементов динамической защиты — ничего запредельно сложного. Короче говоря, ларчик просто открывался.
В целом, конечно, можно сказать, что большинство интересующихся бронетанковой техникой людей и так прекрасно знают эту информацию. Но на самом деле этот миф (иногда говорят, что в экранах просто два слоя резины и сталь, но чаще всего слухи именно о текстолите), появившийся с десяток лет назад, жив и здравствует сегодня.
Даже на нашем «Военном обозрении» автор сам встречал комментарии подобного характера относительно недавно. Так что кому-то данный материал может оказаться полезным, чтобы устранить собственное заблуждение.
