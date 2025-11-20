Зеленский отверг разработанный США мирный план, предложив собственный
Несмотря на заявление российского МИДа об отсутствии согласованного с США плана по Украине, западная пресса продолжает утверждать, что он существует. Более того, Зеленский якобы его уже отверг.
По версии сразу нескольких изданий, план Трампа включает обмен территориями, в ходе которого Россия получает весь Донбасс, в то же время в Херсонской и Запорожской областях бои останавливаются по линии фронта. Кроме того, Украина сокращает ВСУ, отказывается от дальнобойного оружия в обмен на гарантии США, которых еще нет. Русский язык получает статус государственного, прекращаются гонения на церковь и т.д. и т.п. В общем, ничего нового нет, старый план США пытаются выдать за новый.
Переговоры от США ведет Уиткофф, от Украины — Умеров, который летал в Вашингтон согласовывать пункты плана. Однако Киев не принял многие пункты, что и привело к отказу от переговоров в Анкаре. Как утверждается, у Зеленского есть свой собственный план по установлению мира, который он разработал вместе со своими европейскими хозяевами.
В Вашингтоне решили подождать, когда Зеленский «созреет» и сам приедет к Трампу обсудить мирное соглашение.
Информация