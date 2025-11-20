Зеленский отверг разработанный США мирный план, предложив собственный

Несмотря на заявление российского МИДа об отсутствии согласованного с США плана по Украине, западная пресса продолжает утверждать, что он существует. Более того, Зеленский якобы его уже отверг.

По версии сразу нескольких изданий, план Трампа включает обмен территориями, в ходе которого Россия получает весь Донбасс, в то же время в Херсонской и Запорожской областях бои останавливаются по линии фронта. Кроме того, Украина сокращает ВСУ, отказывается от дальнобойного оружия в обмен на гарантии США, которых еще нет. Русский язык получает статус государственного, прекращаются гонения на церковь и т.д. и т.п. В общем, ничего нового нет, старый план США пытаются выдать за новый.



Переговоры от США ведет Уиткофф, от Украины — Умеров, который летал в Вашингтон согласовывать пункты плана. Однако Киев не принял многие пункты, что и привело к отказу от переговоров в Анкаре. Как утверждается, у Зеленского есть свой собственный план по установлению мира, который он разработал вместе со своими европейскими хозяевами.

Встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от достигнутых с Умеровым соглашений и не заинтересован в обсуждении плана Трампа. Зеленский вместо этого направлялся в Анкару с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнёрами, который Россия никогда не примет.


В Вашингтоне решили подождать, когда Зеленский «созреет» и сам приедет к Трампу обсудить мирное соглашение.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:06
    ❝ Зеленский* отверг разработанный США мирный план, предложив собственный ❞ —

    — Но его «курить» никто не стал ...
  1976AG
    1976AG
    +1
    Сегодня, 06:09
    Интересные люди. Договариваться планируют с Россией, а планы обсуждают со всеми, кроме нас. Ну, флаг в руки.
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 06:16
    Как утверждается, у Зеленского есть свой собственный план по установлению мира, который он разработал вместе со своими европейскими хозяевами.

    А сколько планов было у Гитлера... fellow
    Закончит также, как и его хозяева...Неплохо было бы уже сегодня продумать методы ликвидации разных «эксов», без страха гадящих России. В арсеналах КГБ и СВР должны быть методы, вызывающие паралич или ещё какой инфаркт...Причём, всё это могло бы проводиться за наши, уворованные Западом денежки, которые хотя бы как-то послужили на благо России.
  iomoe
    iomoe
    0
    Сегодня, 06:19
    Чего то я запутался, Умеров же у них в числе главных воров, и он сбежал в Турцию и не собирается возвращаться на Украину. И несмотря на это он участвует в переговорах? Или их умеровых там много?