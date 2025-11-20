ВС РФ вышли к Гришино, заняв территорию садового товарищества у села

3 645 2
ВС РФ вышли к Гришино, заняв территорию садового товарищества у села

Штурмовые подразделения группировки «Центр» начали подбираться к Гришино к северо-западу от Покровска, откуда противник пытается атаковать город. Как сообщают российские ресурсы, накануне наши заняли территорию садового товарищества.

Согласно информации на вечер среды, 19 ноября, штурмовые группы ВС РФ вошли в садовое товарищество на подступах к Гришино, полностью его заняв. Фактически до самого Гришино осталось меньше километра. Это довольно большое село, в котором Сырский сосредоточил часть своей группировки, отсюда шли атаки на Покровск с целью разблокировки окруженных в городе украинских формирований.



Красноармейское направление. ВС РФ заняли садовое товарищество на подступах к Гришино.



Между тем продолжается продвижение российских войск и в самом Покровске, заняты новые территории на северных окраинах города. В самом городе организованного сопротивления ВСУ уже нет, есть разрозненные группы, которые зачищаются по мере продвижения наших войск.

Сырский накануне снова прибыл на Покровское направление, где провел новое совещание с командирами корпусов и бригад. Заявлений о «разблокировке» Покровска и Мирнограда не было, видимо, штурмовой запал у ВСУ кончился. Также генерал отметил высокую активность российских войск на всем направлении.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кот Краш Звание
    кот Краш
    +4
    Сегодня, 07:17
    Допрыгались... Русские сады захватили. Где теперь "элитные" войска Украины будут груши околачивать?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:03
      Цитата: кот Краш
      Допрыгались... Русские сады захватили. Где теперь "элитные" войска Украины будут груши околачивать?

      В садах у Бандеры. wink am