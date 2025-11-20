Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Покровское направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС. Ранее они были замечены на Сумском направлении.

Противник, пытаясь удержать позиции на Волчанском направлении, перебросил под Синельниково сводные бригады Воздушных сил ВСУ. Боеспособные резервы ушли под Покровск. Об этом сообщает канал «Северный ветер».Сырский в попытках разблокировать Покровск и Мирноград буквально выгреб наиболее боеспособные резервы со всех направлений, в том числе и с Волчанского, что привело к проседанию обороны ВСУ. В попытках удержать позиции под Волчанск командующий Объединенной группировкой войск генерал Драпатый перебросил подразделения из состава сводных бригад Воздушных сил ВСУ. Основу этих подразделений составляет технический персонал аэродромов, переведенный в пехоту за неимением самолетов для обслуживания. Ранее эти бригады засветились на Сумском направлении.Отвечающий за северное направление генерал Драпатый пытается собрать из разрозненных подразделений что-то более-менее боеспособное, чтобы просто удержать сегодняшнюю линию фронта. О наступлении речь уже не идет.На данный момент штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают зачищать от ВСУ лесной массив в районе Синельниково, продвигаясь вперед. Впереди лежит Вильча, куда противник отвел часть своих резервов.