Переведенные в пехоту аэродромные техники ВСУ будут держать позиции у Волчанска
Противник, пытаясь удержать позиции на Волчанском направлении, перебросил под Синельниково сводные бригады Воздушных сил ВСУ. Боеспособные резервы ушли под Покровск. Об этом сообщает канал «Северный ветер».
Сырский в попытках разблокировать Покровск и Мирноград буквально выгреб наиболее боеспособные резервы со всех направлений, в том числе и с Волчанского, что привело к проседанию обороны ВСУ. В попытках удержать позиции под Волчанск командующий Объединенной группировкой войск генерал Драпатый перебросил подразделения из состава сводных бригад Воздушных сил ВСУ. Основу этих подразделений составляет технический персонал аэродромов, переведенный в пехоту за неимением самолетов для обслуживания. Ранее эти бригады засветились на Сумском направлении.
Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Покровское направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС. Ранее они были замечены на Сумском направлении.
Отвечающий за северное направление генерал Драпатый пытается собрать из разрозненных подразделений что-то более-менее боеспособное, чтобы просто удержать сегодняшнюю линию фронта. О наступлении речь уже не идет.
На данный момент штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают зачищать от ВСУ лесной массив в районе Синельниково, продвигаясь вперед. Впереди лежит Вильча, куда противник отвел часть своих резервов.
