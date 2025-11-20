Переведенные в пехоту аэродромные техники ВСУ будут держать позиции у Волчанска

Переведенные в пехоту аэродромные техники ВСУ будут держать позиции у Волчанска

Противник, пытаясь удержать позиции на Волчанском направлении, перебросил под Синельниково сводные бригады Воздушных сил ВСУ. Боеспособные резервы ушли под Покровск. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

Сырский в попытках разблокировать Покровск и Мирноград буквально выгреб наиболее боеспособные резервы со всех направлений, в том числе и с Волчанского, что привело к проседанию обороны ВСУ. В попытках удержать позиции под Волчанск командующий Объединенной группировкой войск генерал Драпатый перебросил подразделения из состава сводных бригад Воздушных сил ВСУ. Основу этих подразделений составляет технический персонал аэродромов, переведенный в пехоту за неимением самолетов для обслуживания. Ранее эти бригады засветились на Сумском направлении.



Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Покровское направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС. Ранее они были замечены на Сумском направлении.



Отвечающий за северное направление генерал Драпатый пытается собрать из разрозненных подразделений что-то более-менее боеспособное, чтобы просто удержать сегодняшнюю линию фронта. О наступлении речь уже не идет.

На данный момент штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают зачищать от ВСУ лесной массив в районе Синельниково, продвигаясь вперед. Впереди лежит Вильча, куда противник отвел часть своих резервов.
  1. esl462 Звание
    esl462
    -6
    Сегодня, 07:08
    Ничто не ново под луной...У нас тоже есть подразделения,сформированные из л.с. ВКС.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 07:53
      В пехоте,в штурмах? Вот не слышал Ничего не ново под луной?Кстати,впервые это было во время ВОВ.Авиаполевые подразделения люфтваффе
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 08:00
        Цитата: dmi.pris1
        В пехоте,в штурмах? Вот не слышал Ничего не ново под луной?Кстати,впервые это было во время ВОВ.Авиаполевые подразделения люфтваффе

        "Пехота" Геринга оказалась на передовой, когда к фашистской Германии подкрался северный белый пушной зверёк. am yes
        Ну, и зачем нам нужны какие-то мирные переговоры, когда враг стремительно движется в сторону безоговорочной капитуляции?
        Скандал Миндича можно сравнить с покушением на Гитлера.
        История движется по спирали.
        1. сайгон Звание
          сайгон
          0
          Сегодня, 08:27
          Отнють нет . У Геринга были чисто пехотные части. Аж танковая парашютная дивизия Герман Геринг во как именно танково и паращютная. После эта дивизия аж в корпус развернули. К стате именно части этой дивизии размотали в ноль 1танковую бригаду Войска польского. А вот 30 12 41 был сформирован батальон пехотный именно ГГ . Короче плагиат ВСУки творят с гансов слямзили плевав на патент .
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:18
      Цитата: esl462
      У нас тоже есть подразделения,сформированные из л.с. ВКС.
      Звезди, звезди... Пока ветер без сучков... Тому, кто об армии знает только то, что от неё "косить" надо.
      Щас вот прям аэродромную роту в прорыв кто-то бросил... Ни роты, ни прорыва.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 07:09
    Кстати да, а у нас то как?
    Контракт, три ляма. Лада Искра.
  3. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -2
    Сегодня, 07:26
    В истории такое уже было. И пехотные дивизии люфтваффе, да и ВС РФ под Курском... Туго видать с резервами. Совсем туго.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: Ростислав_
      И пехотные дивизии люфтваффе
      У Геринга пехотные дивизии образовались случайно. Он перед войной подмял под себя парашютно-десантные части, под предлогом того, что их же с воздуха сбрасывают. А после, скажем так, неоднозначного результата массового десанта на Крите Гитлер запретил подобное баловство впредь до особого распоряжения, которое так и не последовало. И в результате крылатая пехота стала простой пехотой, хоть и числилась парашютистами и административно (но не оперативно) подчинялась Герингу, а не OKH.
      1. Ростислав_ Звание
        Ростислав_
        -1
        Сегодня, 08:12
        Какую-то пургу несёте... Поинтересуйтесь вопросом, когда и почему... Ну хотя бы вики.Зачем отсебятину молоть, с умным видом winked
        1. Наган Звание
          Наган
          -1
          Сегодня, 08:28
          Цитата: Ростислав_
          Ну хотя бы вики.

          The Battle of Crete was the first occasion where Fallschirmjäger (German paratroops) were used en masse...
          Due to the number of casualties and the belief that airborne forces no longer had the advantage of surprise, Hitler became reluctant to authorise further large airborne operations, preferring instead to employ paratroopers as ground troops.
          https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Crete
          Цитата: Ростислав_
          Какую-то пургу несёте... Зачем отсебятину молоть, с умным видом

          Гляньте в зеркало.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 08:33
      Под Курском был такой про...Но техников аэродромных в бой не бросали.Да,впопыхах,под огнем,прямо в бой кидали подразделения.Вот,корейцы очень помогли
  4. Serafim Звание
    Serafim
    +3
    Сегодня, 07:41
    Повара и водители закончились, можно посылать в бой пилотов, техников, инженеров... врачи и художники с учителями на подходе.
    Да и чорт бы их всех побрал.
  5. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 07:43
    Все правильно. МиГи и СУшки посбивали, а на обслуживание F-16 и Mirage готовили совсем другой народ, может даже импортировали готовых, потому что своих готовить непросто и долго, а надо вот прям щас. А от этих техников какая польза? Разве что на мясо.
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 07:59
    Нужно еще в пехоту перевести личный состав ВМСУ. Кораблей все равно нет, одни адмиралы.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 08:41
      Вот правильное предложение , у нас можно моряцких в Москве Питере и Владике штабных перетрясти и в морпехи маторсами и сержантами. Флот море Черное не отобрал у врага , а пулять ракеты и с баржи можно.
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 08:15
    Авиаполевые дивизии люфтваффе?