Спецпредставитель по Украине Келлог покидает свой пост из-за «разочарования»

5 014 11
Спецпредставитель по Украине Келлог покидает свой пост из-за «разочарования»

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог покидает свой пост из-за «разочарования», отставной генерал так и не сумел продвинуть свое видение отношений с Москвой. Об этом сообщают американские медиа.

Келлог объявит о своей отставке в январе следующего года. Как заявляется, генерал разочарован поддержкой администрации Трампа условий Москвы, а не Киева. По мнению спецпредставителя, Вашингтон должен был сильнее давить на Кремль, добиваясь уступок со стороны Путина.



По данным одного из источников, такое решение Келлога связано с его разочарованием из-за того, что часть чиновников администрации Белого дома недостаточно решительно действует для оказания давления на Россию.


По сути, Келлог не смог наладить отношения с Москвой, его там не воспринимали в качестве спецпосланника, в отличие от того же Уиткоффа. Да и сам генерал не скрывал своей проукраинской позиции, предпочитая ездить в Киев на встречи с Зеленским, а не летать в Москву.

Как отмечают эксперты, с уходом Келлога Киев лишится одного из самых ключевых своих сторонников в администрации Трампа. Сведений о том, кто его заменит, пока нет.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +10
    Сегодня, 07:18
    Реально чел только ездил в Киев за зарплатой и просил усилить санкции против России. В качестве переговорщика это была явно ошибочная и токсичная фигура, купленная Зеленским в первый же день. Ясно, что с таким посредником переговоры быстро зашли в тупик.

    На сегодняшнюю встречу американской делегации в Киеве Келлога уже не взяли. Хотя вопрос, состоится ли она после отказа Зеленского от переговоров, остается открытым.
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +2
    Сегодня, 07:25
    Зачем переговорщик, который не может общаться с одной из сторон? Получать зарплату?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:27
    ❝ Спецпредставитель по Украине Келлог покидает свой пост из-за «разочарования» ❞ —

    — Видимо, «очаровывать» Келлога на фоне коррупционного скандала свидомым стало трудней ...
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:27
      Либо он сам там замешан в этих коррупционных схемах, и теперь пытается спрыгнуть с этого поезда.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Видимо, «очаровывать» Келлога на фоне коррупционного скандала свидомым стало трудней ...

      отставной генерал так и не сумел продвинуть свое видение отношений с Москвой
      Дайте уже этому барану новые ворота!
      Не издевайтесь над животным!
      Пусть сразу себе башку об них расшибёт и не мучается...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:35
    По мнению спецпредставителя, Вашингтон должен был сильнее давить на Кремль, добиваясь уступок со стороны Путина.

    Так отступать дальше Путину некуда...позади Москва. request
    Особенно после недавних атак американских ракет на Воронеж.
  5. Atlant83 Звание
    Atlant83
    +1
    Сегодня, 07:51
    Обидели мышку, написали в норку. Это же надо так сильно обидеться, чтобы подать в отставку.
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 07:57
    В общем, давилка у старого хенерала сломалась...
  7. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 08:12
    Какие они там в Штатах все романтичные, то " очаровываются", то "разочаровываются". Начиная с Трампа.
  8. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 08:19
    На обиженных воду возят.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:23
    Келлог ,расстроился - ему дали всего два ляма зеленью, а тырили 404 ые намного больше.