❝ Спецпредставитель по Украине Келлог покидает свой пост из-за «разочарования» ❞

По данным одного из источников, такое решение Келлога связано с его разочарованием из-за того, что часть чиновников администрации Белого дома недостаточно решительно действует для оказания давления на Россию.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог покидает свой пост из-за «разочарования», отставной генерал так и не сумел продвинуть свое видение отношений с Москвой. Об этом сообщают американские медиа.Келлог объявит о своей отставке в январе следующего года. Как заявляется, генерал разочарован поддержкой администрации Трампа условий Москвы, а не Киева. По мнению спецпредставителя, Вашингтон должен был сильнее давить на Кремль, добиваясь уступок со стороны Путина.По сути, Келлог не смог наладить отношения с Москвой, его там не воспринимали в качестве спецпосланника, в отличие от того же Уиткоффа. Да и сам генерал не скрывал своей проукраинской позиции, предпочитая ездить в Киев на встречи с Зеленским, а не летать в Москву.Как отмечают эксперты, с уходом Келлога Киев лишится одного из самых ключевых своих сторонников в администрации Трампа. Сведений о том, кто его заменит, пока нет.