Воронеж, Рязань, Тула: Киев атакует объекты топливно-энергетического сектора

Киевский режим предпринял еще одну попытку нанести удары по объектам топливно-энергетического сектора России, атаковав 8 российских регионов. Основной удар пришелся на Воронежскую область, были попытки прорваться к Москве.

По данным Минобороны, в течение ночи со среды на четверг, 20 ноября, средствами ПВО было сбито и перехвачено 65 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 над Воронежской областью. Как заявляют власти региона, были атакованы шесть районов и два городских округа, но обошлось без последствий. Или о них не говорится.



16 дронов перехватили над Рязанской областью, было атаковано одно из предприятий, власти сообщают о возгорании, которое оперативно удалось потушить. Пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. Также есть повреждения и в нескольких районах Рязани, идет оценка ущерба.

14 дронов перехватили над Белгородской областью, власти региона никак это не комментируют, оперштаб также данных не дает. Видимо, информация будет представлена позже. 7 БПЛА перехватили над Тульской областью, данных о последствиях нет. Предварительно, украинские дроны пытались прорваться в Подмосковье и дальше в Москву, но были перехвачены. 4 дрона перехватили над Брянской областью, обошлось без последствий. Еще 3 над Липецкой, 2 над Тамбовской и один сумел долететь до Крыма.

Как уже сообщалось, Зеленский отдал приказ расширить географию и увеличить удары по России, атакуя объекты топливно-энергетического сектора. Таким образом он намерен нанести России «значительный ущерб».
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 08:12
    К сожалению остановить это можно только прекратив существование недогосударства Лохлов.
    Ну а пока нужно продолжать вдалбливать украину в средневековье.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 08:18
      Ликвидация террористического образования украина это конечная цель, промежуточной должно стать создание эшелонированной полосы обороны воздушного пространства в приграничных районах России состоящих из постов наблюдения дальнего обнаружения, разновысотных систем ПВО районов, и создание объектовых ПВО. Буквально вчера прозвучало о продаже систем ПВО за рубеж, на период пока система ПВО всей страны не будет насыщена это следует запретить, Россия это не только Московский регион.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -1
        Сегодня, 08:38
        зарубеж это только контракты которые будут исполнены через годы
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Silver99
        Ликвидация террористического образования украина это конечная цель, промежуточной должно стать создание эшелонированной полосы обороны воздушного пространства в приграничных районах России состоящих из постов наблюдения дальнего обнаружения, разновысотных систем ПВО районов, и создание объектовых ПВО. Буквально вчера прозвучало о продаже систем ПВО за рубеж, на период пока система ПВО всей страны не будет насыщена это следует запретить, Россия это не только Московский регион.

        Дроны внесли существенные изменения в систему ПВО. Очевидно, что ВСЕ объекты критически важной инфраструктуры должны быть защищены системами ПВО не только во время СВО, но и в мирное время. Мы ещё увидим дроны террористов всех мастей, как и Запад.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:44
      Охотовед 2
      Сегодня, 08:12
      К сожалению остановить это можно только прекратив существование недогосударства Лохлов.
      Ну а пока нужно продолжать вдалбливать украину в средневековье.

      hi На данном этапе идти к выносу этого государства бандеронацистов с фашистско- террористическим уклоном необходимо всеми гибридными способами, включая основной военный, экономический и политический.
      Хорошо зарекомендовал себя последний медийный удар по коррЮпционной составляющей осиного гнезда жыдо наркофюрера, компрометирующий всю банду Квартала-95 перед щирыми свидомыми селюками.
  2. smel Звание
    smel
    +2
    Сегодня, 08:12
    Пора нанести ущерб Зеленскому
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +3
      Сегодня, 08:36
      Думаете нужно его ранчо в штатах сжечь? Все, что на украине ему фиолетово
  3. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 08:45
    16 дронов перехватили над Рязанской областью
    - а сколько областей они пролетели на пути к Рязани? там их не перехватывали?