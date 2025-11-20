Воронеж, Рязань, Тула: Киев атакует объекты топливно-энергетического сектора
Киевский режим предпринял еще одну попытку нанести удары по объектам топливно-энергетического сектора России, атаковав 8 российских регионов. Основной удар пришелся на Воронежскую область, были попытки прорваться к Москве.
По данным Минобороны, в течение ночи со среды на четверг, 20 ноября, средствами ПВО было сбито и перехвачено 65 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 над Воронежской областью. Как заявляют власти региона, были атакованы шесть районов и два городских округа, но обошлось без последствий. Или о них не говорится.
16 дронов перехватили над Рязанской областью, было атаковано одно из предприятий, власти сообщают о возгорании, которое оперативно удалось потушить. Пострадавших нет, материальный ущерб оценивается. Также есть повреждения и в нескольких районах Рязани, идет оценка ущерба.
14 дронов перехватили над Белгородской областью, власти региона никак это не комментируют, оперштаб также данных не дает. Видимо, информация будет представлена позже. 7 БПЛА перехватили над Тульской областью, данных о последствиях нет. Предварительно, украинские дроны пытались прорваться в Подмосковье и дальше в Москву, но были перехвачены. 4 дрона перехватили над Брянской областью, обошлось без последствий. Еще 3 над Липецкой, 2 над Тамбовской и один сумел долететь до Крыма.
Как уже сообщалось, Зеленский отдал приказ расширить географию и увеличить удары по России, атакуя объекты топливно-энергетического сектора. Таким образом он намерен нанести России «значительный ущерб».
