Пытавшегося ликвидировать офицера МО РФ с помощью яда агента ГУР взяли в ДНР
Российские силовики предотвратили убийство высокопоставленного офицера Минобороны, задержав украинского агента на территории ДНР. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно предоставленной информации, житель ДНР был завербован военной разведкой Украины, после чего начал выполнять задания своего куратора. Одним из заданий была ликвидация высокопоставленного офицера российского Минобороны посредством отравления ядом, добавленным в подарочное британское пиво.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны Российской Федерации.
Две упаковки британского пива украинский агент получил от ГУР МО Украины. Бутылки он должен был передать офицеру в качестве подарка. Употребление напитка привело бы к смерти в течение 20 минут. Как оказалось, в пиво была добавлена смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «трет-бутилбициклофосфат» (аналог боевого ОВ VX) опять же британского производства.
Агента взяли в момент передачи «подарка». В ходе обыска у него также обнаружили взрывчатку, которую он получал от украинцев с помощью беспилотников. Планировалось, что она будет использована для совершения других терактов.
