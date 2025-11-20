Пытавшегося ликвидировать офицера МО РФ с помощью яда агента ГУР взяли в ДНР

Российские силовики предотвратили убийство высокопоставленного офицера Минобороны, задержав украинского агента на территории ДНР. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной информации, житель ДНР был завербован военной разведкой Украины, после чего начал выполнять задания своего куратора. Одним из заданий была ликвидация высокопоставленного офицера российского Минобороны посредством отравления ядом, добавленным в подарочное британское пиво.



Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны Российской Федерации.


Две упаковки британского пива украинский агент получил от ГУР МО Украины. Бутылки он должен был передать офицеру в качестве подарка. Употребление напитка привело бы к смерти в течение 20 минут. Как оказалось, в пиво была добавлена смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «трет-бутилбициклофосфат» (аналог боевого ОВ VX) опять же британского производства.

Агента взяли в момент передачи «подарка». В ходе обыска у него также обнаружили взрывчатку, которую он получал от украинцев с помощью беспилотников. Планировалось, что она будет использована для совершения других терактов.

  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +11
    Сегодня, 08:52
    Напоить урода его же пивом.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Grossvater
      Напоить урода его же пивом.

      И в дупу залить. wink am
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 09:25
        Бородач
        И в дупу залить.

        Лучше банки туда затолочь.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 10:01
      Напоить урода его же пивом.

      Лучше судить и повесить на площади по решению суда.
      Но, к сожалению, в России отсутствует смертная казнь даже для таких гадов! И это все - отрыжка 90-х, когда Россию оккупировали либерасты-предатели.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:57
        Вообще, конечно вызывают вопросы, каким образом агенты СБУ находят таких исполнителей, в каких то "телегах". Люди спокойно идут на такие контакты, все это странно. Второй вопрос о личности этого "высокопоставленного". Принимает эти самые подарки (или взятки ?) непонятно от кого. Третий вопрос, где этот "высокопоставленный" служит. Его тоже следует проверить на "гнилость".
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Grossvater
      Напоить урода его же пивом.

      Во времена ВОВ было проще, поймали и сразу расстреляли.
    4. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 10:43
      Хозяев мелкобритов лучше напоить.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 08:52
    Агент военной разведки Украины был лично знаком с офицером МО РФ?Иначе это дурдом,а не спецоперация.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -10
      Сегодня, 09:02
      Цитата: tralflot1832
      Агент военной разведки Украины был лично знаком с офицером МО РФ?Иначе это дурдом,а не спецоперация.

      Снято с двух камер, но бежали с одной машины ...того кому передавал тоже заставили руки в гору....странно почему не в подъезде передавал пиво в стремном пакете. Похоже сами организовали, сами и раскрыли...уж больно наивное покушение с отравлением для британских спецслужб laughing
      1. old64 Звание
        old64
        +2
        Сегодня, 09:12
        Судя по видео, передавал пиво военному от девушки, якобы для лечения горла. "Девушка" скорее с усами и чубчиком.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 09:17
        Цитата: Konnick
        уж больно наивное покушение с отравлением для британских спецслужб

        Учитывая, кто сейчас возглавляет британские спецслужбы, нормально. А вот тем, кого собирались травить, нашим службам тоже бы приглядеться С каких пор ему начало нравиться британское пиво?
        1. Konnick Звание
          Konnick
          -5
          Сегодня, 09:23
          Цитата: Егоза
          Учитывая, кто сейчас возглавляет британские спецслужбы, нормально.

          А снимать с дублями нормально? Посмотрите внимательнее видео, когда подъезжает синяя машина с тонированными стеклами с оперативниками и из нее выскакивают трое оперативников из передней и задней дверей, следующие кадры сняты с места пассажира, но скорее уже не из салона автомобиля, снято не через тонированное стекло. Или это кино снято по мотивам для прессы
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 09:45
            Цитата: Konnick
            А снимать с дублями нормально? Посмотрите внимательнее видео, когда подъезжает синяя машина с тонированными стеклами с оперативниками и из нее выскакивают трое оперативников из передней и задней дверей, следующие кадры сняты с места пассажира, но скорее уже не из салона автомобиля, снято не через тонированное стекло. Или это кино снято по мотивам для прессы

            Всегда интересно читать разоблачительные комменты экспертного уровня - вся мосфильмовская задумка раскрыта за несколько минут, как говорится - не отходя от кассы. Браво! Шерлок Холмс бы обзавидовался такой скорости выдачи однозначных выводов от спеца, даже близко не находившегося от места события. good laughing
          2. Alexey RA Звание
            Alexey RA
            0
            Сегодня, 10:24
            Цитата: Konnick
            Посмотрите внимательнее видео, когда подъезжает синяя машина с тонированными стеклами с оперативниками и из нее выскакивают трое оперативников из передней и задней дверей, следующие кадры сняты с места пассажира, но скорее уже не из салона автомобиля, снято не через тонированное стекло.

            На 1:34 - 1:36 хорошо видно, что лобовое стекло машины с группой задержания - без тонировки, а боковое - тонированное. На 1:39 дверь уже распахнута - камера движется из машины.
        2. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          +1
          Сегодня, 09:25
          Цитата: Егоза
          С каких пор ему начало нравиться британское пиво?

          Пересмотрел наверное lol
          1. rosomaha Звание
            rosomaha
            0
            Сегодня, 10:07
            https://vkvideo.ru/video280601155_171152642
        3. papas-57 Звание
          papas-57
          -4
          Сегодня, 09:59
          А ты думаешь что высокопоставленный офицер Министерства обороны будет пить какую то бурду? В России нет нормального отечественного пива.
        4. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:31
          Цитата: Егоза
          С каких пор ему начало нравиться британское пиво?

          Да ещё кто то это пиво ему передаёт, Сейчас британского пива в России нет, значит получатель хорошо знал того, кто ему передавал.
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Konnick
        уж больно наивное покушение с отравлением для британских спецслужб

        Скрипали, не?полицейский нашедший их и проверявший их состояние- без перчаток !- живой, а медики Скорой - в перчатках!!!- почему то потравились.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 09:04
      Цитата: tralflot1832
      Агент военной разведки Украины был лично знаком с офицером МО РФ?Иначе это дурдом,а не спецоперация.

      Видимо да, причем достаточно близко и возможно не мелкая сошка - вряд ли кто то будет радостно хватать пиво у незнакомцев, тем более в ЛДНР - где уже были попытки отравления
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        -4
        Сегодня, 09:16
        Вы смеете, сомневаться? Вам же сказали,- явно британско- украинский след, пиво-"британское" и яды, определили, как "британские"- во какие технологии, а вы сомневаетесь! Ну и взрывчатку доставляли украинскими беспилотниками- там, другие не летают....
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +3
          Сегодня, 09:23
          Цитата: Monster_Fat
          Вы смеете, сомневаться? Вам же сказали,- явно британско- украинский след, пиво-"британское" и яды, определили, как "британские"- во какие технологии, а вы сомневаетесь! Ну и взрывчатку доставляли украинскими беспилотниками- там, другие не летают....

          В общем то определить место производства взрывчатки несложно.
          Яды промышленного производства - тоже.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 09:20
        Да скорее всего этот xoxлоагент выполнял роль курьера при передаче "подарка", о которой ранее уже договорились другие агенты с этим офицером, возможно через мессенджеры.
    3. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 09:34
      Уже только один факт, что пиво британское, да ещё на Донбассе во время войны.... Как оно туда попало и я вообще не припомню в нашей продаже пива из Великобритании. Есть ирландский эль, полно чешского, немецкого, бельгийского и даже китайское пошло... Могу ошибаться, поскольку сам не любитель пива.
      Ну и наш вояка хорош, заскучал видимо без женского внимания, что полез на сайты знакомств.
      Но меня больше всего впечатлила ночная съёмка с коптера, с фиксацией забора посылки в чистом поле этим агентом. Если все это не игра нашей ФСБ, то надо отдать должное ребятам, вели этого агента чётко...
      1. 22 dmdc Звание
        22 dmdc
        0
        Сегодня, 09:49
        Во Владике начали продавать северокорейское. Но ещё не попробовал.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 09:58
        На остров Большевик его ,что бы не было ни желания и возможности пить английское пиво . А пить то что привезит бортом ВКС России.Тут боишься лишний раз еду заказать из не проверенных кафе.
  3. 73bor Звание
    73bor
    +1
    Сегодня, 08:52
    Там -же надо было и напоить агента!
  4. Mitka Звание
    Mitka
    +2
    Сегодня, 08:53
    Русскую водку нужно любить, а не британское пиво!!!
    1. ShDE Звание
      ShDE
      +1
      Сегодня, 08:59
      А то в водку подмешать нельзя.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:40
        Цитата: ShDE
        А то в водку подмешать нельзя.

        Британцы и французы испокон веков, самые "знатные" отравители.
        Даже есть книга Морис Дрюона - "Яд и корона".
      2. purple Звание
        purple
        0
        Сегодня, 11:00
        кстати многие яды распадаются от крепкого алкоголя
  5. Shooting Звание
    Shooting
    +3
    Сегодня, 08:58
    Интересно, высокопоставленных сотрудников МО не учили в детстве, что знакомиться с незнакомыми людьми"на улице" не безопасно?

    Детский сад, какой-то!
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -5
      Сегодня, 09:24
      .Ну, "все" же знают, что так называемые "высокопоставленные офицеры" -они же как "слабые на это дело" - идут и только и ищут по сторонам, чтобы забухать, а тут пиво халявное несут, - да ещё и подарочное, да ещё и "британское"( уж не " Гиннес" ли?)! Ну, как тут пройти мимо? Хорошо- вовремя подоспели, уберегли.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:59
    ❝ ... ядом, добавленным в подарочное британское пиво ... ❞ —

    — Ну, без их, пусть даже косвенного участия, а может, и не косвенного, ни одна подлянка не обходится ...
  7. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 09:02
    Судя по тому, что показывали утром в новостях по ТВ, по этому поводу, "высокопоставленный офицер ВС" имеет интеллект ребенка.
  8. old64 Звание
    old64
    +1
    Сегодня, 09:03
    Вот кретин, за 5 килобаксов слил будущее в унитаз. Или идейный? На чероки ездил, значит не бедствовал.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 09:15
      Цитата: old64
      Вот кретин, за 5 килобаксов слил будущее в унитаз. Или идейный? На чероки ездил, значит не бедствовал.

      Там джип Гранд Чероки десять таких гонораров стоит
  9. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 09:10
    Боевое отравляющее вещество? А где ОХЗО--почему молчит, молчит и пресса, Со Скрипалями вон какая шумиза была. и в Сирии тоже.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 09:10
    Укронацики активно используют отравляющие вещества против наших гражданских и военных людей.
    Были сообщения что они отравой смазывали купюры с деньгами и прочие привлекательные вещи ...яд проникал через кожу и убивал людей.
    Люди будьте осторожны с лежащими на виду купюрами...может быть сюрприз от бандеровцев.
  11. Владимириус Звание
    Владимириус
    +2
    Сегодня, 09:12
    до чего же нагличане любят отравительство, хлебом не корми, дай кого-нибудь отравить
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:32
      Цитата: Владимириус
      до чего же нагличане любят отравительство, хлебом не корми, дай кого-нибудь отравить

      Яд - любимое средство женщин! А Англия кто? Отож! laughing
  12. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 09:19
    А,. что пиво-это хорошо, нужно дать этим (как их их и назвать) пивка этого попить, пусть попьют английского пивка, на верное и не пили его,
  13. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 09:19
    Англию закопать под диверсионными мероприятиями. Что бы там не говорили, будто "мы не такие" наверняка хорошие специалисты есть. sad Ибо обнаглели сволочи островные!
  14. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -1
    Сегодня, 09:45
    Высокопоставленный офицер знакомится в соцсетях с какой - то блядешкой и ждет от неё подарок - пиво. Он чем думал , этот " высокопоставленный " ?
  15. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 09:52
    Дас, выглядит наивно....
    стояли на виду, не спешили... как будто даже фильмов про шпионов никогда не смотрели.....
    Ну ладно.
    сказали раскрыли - значит раскрыли.
    Сказали яд в подарочном пиве с самой Украины - значит яд.
    Сказали белый порошок... а, пока не сказали....
  16. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 10:10
    Судя по кадрам передачи на господина из МО тоже пистолет направили. Пиво являлось актом "благодарности" за услуги? Ведь просто так с "улицы" он заявиться не мог.
  17. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:01
    Пивко то надо передарить ВСУ ,там до халявы полно спецов