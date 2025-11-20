«Некем воевать»: Депутат ВРУ назвал причину быстрой потери территории Киевом
Пехотные бригады ВСУ обескровлены, в подразделениях катастрофическая нехватка личного состава. Это и является основной причиной быстрой потери территорий. Таким мнением поделился член комитета Верховной Рады по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.
Украинской армии не хватает личного состава для удержания обороны, пехотные подразделения несут очень большие потери, а резервов для их восполнения нет. К тому же многие командиры не подают сведения о погибших, пытаясь на этом нажиться. Получается, что по документам в подразделении числится 60-70% личного состава, а на самом деле там не набирается и 15-20%. А задачи ставятся как для полноценного формирования.
Отсюда и оставление населенных пунктов за считанные часы, их просто некем оборонять. А на одних беспилотниках оборону не построишь, тем более что за расчетами БПЛА идет настоящая охота.
Фактически Украина приближается к тому моменту, когда ей просто некем будет воевать. Сейчас это уже проявляется, а дальше будет только хуже. По мнению украинских экспертов, даже снижение возраста мобилизации уже не поможет, это нужно было делать гораздо раньше, в 2023 году.
