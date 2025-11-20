«Некем воевать»: Депутат ВРУ назвал причину быстрой потери территории Киевом

Пехотные бригады ВСУ обескровлены, в подразделениях катастрофическая нехватка личного состава. Это и является основной причиной быстрой потери территорий. Таким мнением поделился член комитета Верховной Рады по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.

Украинской армии не хватает личного состава для удержания обороны, пехотные подразделения несут очень большие потери, а резервов для их восполнения нет. К тому же многие командиры не подают сведения о погибших, пытаясь на этом нажиться. Получается, что по документам в подразделении числится 60-70% личного состава, а на самом деле там не набирается и 15-20%. А задачи ставятся как для полноценного формирования.



Отсюда и оставление населенных пунктов за считанные часы, их просто некем оборонять. А на одних беспилотниках оборону не построишь, тем более что за расчетами БПЛА идет настоящая охота.

Самый большой запрос на пехоту, самая большая смертность в пехоте, самые большие потери – не только погибшими, а и ранеными, пленными, пропавшими без вести, дезертирами – в пехоте. И меньше всего желания идти в пехоту.


Фактически Украина приближается к тому моменту, когда ей просто некем будет воевать. Сейчас это уже проявляется, а дальше будет только хуже. По мнению украинских экспертов, даже снижение возраста мобилизации уже не поможет, это нужно было делать гораздо раньше, в 2023 году.
  1. Владимириус Звание
    Владимириус
    +5
    Сегодня, 09:18
    если бы было так, мы бы давно киев взяли, там еще очень даже есть кому воевать и воевать к сожалению не плохо
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:28
      Цитата: Владимириус
      мы бы давно киев взяли, там еще очень даже есть кому воевать и воевать к сожалению не плохо

      Уверены? Там может и есть кому воевать (теоретически), но вот воевать не желают. Скорее на запад сбегут в тот же Львов.
      1. Перейра Звание
        Перейра
        0
        Сегодня, 10:41
        Но нам хватает и тех, кто не успел убежать.
    2. C-Real Звание
      C-Real
      +2
      Сегодня, 09:32
      Вам ставят минус за безграмотность. Предложение начинается с заглавной и завершается точкой. "Неплохо" пишется слитно, т.к. синоним слова "хорошо".
      "К сожалению" обособляется запятыми.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:36
      Владимириус
      Сегодня, 09:18
      если бы было так, мы бы давно киев взяли, там еще очень даже есть кому воевать и воевать к сожалению не плохо

      hi А по показаниям сдающихся в плен на ЛБС - все они повара, мед сёстры, водители и связисты, насильно без подготовки угнанные ТЦК на фронт.
      И кому верить?
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +1
        Сегодня, 10:42
        То есть мы 4 года поваров с водителями одолеть не можем.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 10:46
          Перейра
          Сегодня, 10:42
          То есть мы 4 года поваров с водителями одолеть не можем.

          hi Туман войны никто не отменял.
          А поварами и мед сёстрами они становятся, когда заканчивается жрачка с БК, а кроме бандеры никто не светит.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:49
        Цитата: ZovSailor
        И кому верить?

        Ну не пленному же украинцу верить.
  2. путник 63 Звание
    путник 63
    +6
    Сегодня, 09:26
    Опять начинаем шапками кидаться? К сожалению у противника есть кем и чем воевать. Посмотрите хотя бы на пленных, все они говорят одно и то же: закончился БК! т.е. они стреляли пока были патроны! А потом все вдруг стали поворами, водилами, ездовыми и т.д.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 09:31
      Вы про шапки укродепутатом расскажите,это они заявляют.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Лимон
        Вы про шапки укродепутатом расскажите,это они заявляют.

        Вот когда на дверях Верховной Рады повесят табличку "Все ушли на фронт", тогда и будем спорить, есть резервы или нет. Впрочем, у ВРР несколько выходов. И поберегут они "лохторат", т.к. референдум и выборы нужно будет проводить.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 10:37
          Цитата: Егоза
          Вот когда на дверях Верховной Рады повесят табличку "Все ушли на фронт"

          Скорей, можно будет увидеть табличку - "Мы все теперь в Майами, но мысленно мы с вами". smile
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 09:40
      Опять начинаем шапками кидаться?

      Вы б как-то сопоставляли то, что пишете, с тем, о чем речь.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:04
      Цитата: путник 63
      Опять начинаем шапками кидаться?

      Вы являетесь депутатом ВРУ? Тогда прекращайте это дело или читайте внимательно в публикации, от кого появилась информация о катастрофической нехватке личного состава ВСУ.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:34
    Получается, что по документам в подразделении числится 60-70% личного состава, а на самом деле там не набирается и 15-20%.
    Ворюги в укрорекйхе ВСЕ. Начиная от ефрейтора в бандах, до наркомана зе всея ненужной. Даже на крови своих побратимов)). Нажива на трупах - чем меньше их покажут в сведениях, тем больше получит командир за якобы еще живых.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 10:44
      Как же здорово, что у нас по другому!
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:55
    Дас, пиар уже 4 года один и тотже....
    судя по тексту, автору самому скучно такое писать...
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 10:06
    Опять как то с арифметикой не складывается. Потерь немае, а тут опять. Под пару лямов уже уложили.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:11
    Это прогнозировалось с начала СВО, но несколько затянулось по времени. В самом начале войны у бандерогеев было преимущество в количестве мотивированных рекрутов. И наши откаты с занятых территорий во многом как раз были связаны с тем, что у нас было мало войск на протяженную ЛБС. Шайка торчка членопианиста бездумно сжигала своих бойцов в контрнаступах по минным полям, пиар захватах территорий в Курской области. Сейчас это аукнулось и дальше ситуация будет ухудшаться - дронами все боевые задачи не решить.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -1
      Сегодня, 10:45
      Короче, стратеги у нас оказались.... гениальные.
    2. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 10:53
      Цитата: убей фашиста
      дронами все боевые задачи не решить.

      Эта СВО убедительно показала, что при всей насыщенности армий современнейшим оружием пехота - Царица полей.
      «Во всех войнах главным родом войск, обеспечивавшим победу, была пехота. Артиллерия, авиация, бронетанковые силы защищали пехоту, обеспечивали выполнение задач, поставленных перед пехотой. Крепости, города и населённые пункты врага считали занятыми только тогда, когда туда вступала нога пехоты. Так было всегда, так будет в будущей войне. Первый тост я предлагаю за пехоту. За царицу полей — пехоту!»
      И.В. Сталин.
  7. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 10:51
    Как говориться, до последнего усраинца. Интересно, а они дробные бывают? 1/2 усраинца например? laughing
    Фактически Украина приближается к тому моменту, когда ей просто некем будет воевать.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:52
    Не кем воевать ,нет снарядов ,вооружения, боеприпасов и потом слухи меняются местами , а кто линию фронта держит тогда ? Басни эти для наших ушей уже год где то