Экс-помощник главы Пентагона: спецслужбы Украины переводят конфликт в Европу

Спецслужбы Украины своими действиями переводят вооруженный конфликт из своей страны на территорию ЕС. Таким способом украинское руководство пытается удержаться у власти.

Так экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен рассуждает в своей статье, опубликованной изданием Weapons and Strategy.

Он высказывает сомнения по поводу того, что украинская армия останется единым сплоченным организмом и не подвергнется разложению. По словам Брайена, гражданам Украины, которые несут на себе основные тяготы военных действий, хорошо известно о массовом дезертирстве и высоких потерях в ВСУ.

Чтобы успокоить их и вовлечь западных союзников в прямое участие в конфликте, киевские власти при помощи своих спецслужб организуют провокации на территории ЕС. Брайен называет это безумием.

В качестве одного из примеров автор называет взрыв в Польше на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и Люблин. Этим путем на Украину в большом количестве поступает военная техника. Премьер-министр страны Дональд Туск сразу заявил, что диверсию совершили украинские граждане, правда, добавил, что они якобы связаны с разведкой России. При этом чиновник не привел никаких доказательств такого сотрудничества.

Также Брайен упоминает о том, что европейцы безосновательно обвиняют Россию в появлении неизвестных беспилотников. Экс-сотрудник Минобороны США предполагает, что подобные случаи также являются результатом провокаций украинских спецслужб.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:52
    ❝ Спецслужбы Украины переводят конфликт в Европу ❞ —

    — Туда, откуда он пришёл ...
  2. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 09:53
    подобные случаи также являются результатом провокаций украинских спецслужб.

    Эта зараза начнет распространяться на другие континенты, в Азию, Африку, Америку.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:57
    Мистер очевидность ,а для чего тогда Польша закупила 1000 танков
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:04
      Цитата: APASUS
      Мистер очевидность ,а для чего тогда Польша закупила 1000 танков

      Ну ясно, что не для войны с Украиной.
  4. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 10:27
    ...спецслужбы Украины переводят конфликт в Европу...

    О как! laughing
    А на Украине что, что то еще делается без ведома спецслужб НАТО, в том числе самого Пентагона? belay laughing
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:38
    Могущественные спецслужбы окраины,наверное стоят и за отстрелом уха у Дони заокеанского. . . winked
  6. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 10:38
    -киевские власти при помощи своих спецслужб организуют провокации на территории ЕС.
    Это не диверсия-просто хлопцы зачет/экзамен сдают...