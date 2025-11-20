Экс-помощник главы Пентагона: спецслужбы Украины переводят конфликт в Европу
Спецслужбы Украины своими действиями переводят вооруженный конфликт из своей страны на территорию ЕС. Таким способом украинское руководство пытается удержаться у власти.
Так экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен рассуждает в своей статье, опубликованной изданием Weapons and Strategy.
Он высказывает сомнения по поводу того, что украинская армия останется единым сплоченным организмом и не подвергнется разложению. По словам Брайена, гражданам Украины, которые несут на себе основные тяготы военных действий, хорошо известно о массовом дезертирстве и высоких потерях в ВСУ.
Чтобы успокоить их и вовлечь западных союзников в прямое участие в конфликте, киевские власти при помощи своих спецслужб организуют провокации на территории ЕС. Брайен называет это безумием.
В качестве одного из примеров автор называет взрыв в Польше на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и Люблин. Этим путем на Украину в большом количестве поступает военная техника. Премьер-министр страны Дональд Туск сразу заявил, что диверсию совершили украинские граждане, правда, добавил, что они якобы связаны с разведкой России. При этом чиновник не привел никаких доказательств такого сотрудничества.
Также Брайен упоминает о том, что европейцы безосновательно обвиняют Россию в появлении неизвестных беспилотников. Экс-сотрудник Минобороны США предполагает, что подобные случаи также являются результатом провокаций украинских спецслужб.
