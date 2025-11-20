Пресса США: в Европе опасаются, что Трамп может уступить требованиям России

2 384 17
Пресса США: в Европе опасаются, что Трамп может уступить требованиям России

Американская пресса отмечает, что в Европе и на Украине небезосновательно опасаются, что США могут в конечном итоге уступить российским требованиям, чтобы прекратить боевые действия в рамках украинского кризиса.

По информации издания Politico, украинские и европейские чиновники были буквально ошеломлены, когда общественности был представлен очередной американский план мирного урегулирования. Европа и Украина по-прежнему считают неприемлемыми многие аспекты этого плана, включая роль НАТО и любые украинские территориальные уступки России. Кроме того, в Брюсселе и Киеве недовольны, что представленный план требует значительных уступок от Украины, включая ограничения в отношении ВСУ и уступку довольно крупных территорий.

Между тем телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что Трамп уже одобрил состоящий из 28 пунктов новый мирный план по Украине. Утверждается, что этот план «тихо разрабатывали последние несколько недель в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым. С американской стороны в разработке участвовали спецпредставитель Трампа Уиткофф, вице-президент Вэнс и глава Госдепа Рубио. Украина была проинформирована об общих контурах плана, но не получила подробного инструктажа и не была приглашена дать свои комментарии. По данным NBC, приехавшая в Киев делегация Пентагона представит украинской стороне вышеупомянутый план.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 10:05
    Не устраивает Европу?)))Кто вас ,гомосеков спрашивает?))
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 10:08
      да у них и выбора то особо нет , только воздух сотрясают и пальчиком грозят , как говорится собаки лают , а караван идет
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:27
      Цитата: Лимон
      Не устраивает Европу?)))Кто вас ,гомосеков спрашивает?))
      И вобще.
      Мы разве у Америки или той же Европы что-то требуем? Да и у Украины-то, по большому счёту, ничего уже не требуем - сами берём.
      Так какого (нецензурно) они тогда вобще сюда влезли?
      По привычке, где есть возможность пограбить - раз.
      Колониальные фантомные боли спать не дают - два.
      Ну и третье, главное - само существование России. ЕДИНСТВЕННОГО народа в мире, который никто и никогда сломать не сможет.
      Естественны их рассуждения - раз мы их не можем уничтожить, значит, рано или поздно они придут уничтожать нас. История всей европейской цивилизации - именно об этом. А чтобы просто жить в своей квартире, не зарясь на соседскую - им и в голову этого не приходит.

      "Кин-Дза-Дза" помните? (Не цитата, а насколько помню)
      - А зачем они вас трансклюкировали?
      - Потому что мы не успели трансклюкировать их первыми.
      - А зачем вы их хотели трансклюкировать?
      - А чего они тут... Летают...
      - вот вся суть западной психологии - ограбить и убить соседа, пока он тебя не убил и не ограбил. Правых и виноватых нет - есть тот, кто "трансклюкировал" первым.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:29
      Лимон
      Сегодня, 10:05
      Не устраивает Европу?)))Кто вас ,гомосеков спрашивает?))

      hi Знамо дело, кулуарные переговоры ведутся, как и личные разговоры Кремля и Фашингтона.
      А в назидание всем фейковым и не только вбросам сми от пингвинов и мелко бритов наши ВС РФ в СВО- КТО выступают лучшими мировыми дипломатами, позволяющими Победителю - РФ требовать выполнения своих условий, как принято в современном мире, по праву сильного Победителя. am
    4. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:33
      Да видимость они нагнетают, что это якобы плохой для них план. Типа "скрипя сердце" надо пойти будет на "уступки". На самом деле, в озвученных пунктах нет никаких плюсов для России, а только для укров. Донбасс Россия и так сама почти освободила, а останавливаться на ЛБС в запорожской и херсонской областях, это вообще за гранью. А по остальным пунктам сплошная муть, которую непонятно чем и кто может гарантировать. Очередной спектакль затеяли, как украм, типа, это не выгодно и Россия должна обрадоваться видя эти "уступки".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:08
    ❝ Приехавшая в Киев делегация Пентагона представит украинской стороне вышеупомянутый план ❞ —

    — Там нет никого из руководства, все разбежались, даже Рада ушла на «каникулы» на неопределённый срок ...
    (Видишь, дома нет нихто)
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -4
    Сегодня, 10:10
    Бы РФ могла разгромить ВСУ, бы не прибегала к содействию своего потенциального противника - США.
    Трампа пытается остановить войну через достижение компромиса, а компромиса быть не может без взаимных уступок. Вопрос на какие уступки РФ согласная.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:32
      Вопрос на какие уступки РФ согласная.

      даааа....
      мы то, что будем иметь с такого компромисса?
      замораживание конфликта? - с дальнейшим его возобновлением??
      нам же "партнеры" не могут предложить того, что было изложено в "ультиматуме" декабря 2021 года...
      наши интересы будут в чем?
      я вижу проблемы возникающие у нас, но они - не решались теми кто должен был их решать...
      и решать их за счет "простого труженика" это - перебор по моему...
  4. GEV67 Звание
    GEV67
    -1
    Сегодня, 10:12
    Если Россия примет этот так называемый «план», это будет позор какой-то.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:12
    Нефиг Трампу на себя облик миротворца напяливать было, теперь с него все и требуют и Краина, и Европа.... Не додавил видите- ли...
    Да хоть передавитесь там все.... Наши требования неизменны и обсуждению не подлежат....
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:15
      Mouse
      (Василий)
      +1
      Сегодня, 10:12
      Новый
      Нефиг Трампу на себя облик миротворца напяливать, теперь с него все и требуют и Краина, и Европа.... Не добавил видите- ли...
      Да хоть передоватись там все.... Наши требования неизменны и обсуждению не подлежат....
      Иначе затопчут... Особенно нам нельзя идти на уступки в районах СВО.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 10:15
    Резко они зашевились именно сейчас. Значит на фронте происходит много интересного. Эти "миротворцы" начинают резкие движения только в момент массовой раздачи люлей их подопечным. Да и постоянное упоминание исключительно Донбасса, и полное игнорирование Херсона и Запорожья очень напрягают.
  7. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 10:16
    Тем временем в 404:

    Ряд регионов Украины, в частности Днепропетровская и Сумская области, подверглись массированным ударам. Сообщается о прилетах в Петропавловку, Васильковку и Ахтырку.

    Наиболее интенсивным атакам подверглась Сумская область. По предварительным данным, по Ахтырке было выпущено не менее четырех УМПК, одна ракета РСЗО/ОТРК и пять БПЛА «Герань». Также в Сумах беспилотник «Ланцет» поразил цель, а всего в городе прогремело не менее восьми взрывов.

    NE.САХАР
    Во Львове так же нет света.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:30
    Американские СМИ поняли ,по нашей реакции ,что ими же распиареный план Трампа по уступки Украиной территорий с Россией не согласован.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 10:40
    Не понятно, из-за чего весь сыр-бор?
    Россия не в курсе нового мирного плана по Украине, который США уже якобы обсудили с Москвой и завтра (уже якобы сегодня) озвучат Владимиру Зеленскому, сообщает спикер МИД России Мария Захарова.


    Действительно, план был, но есть нюансы.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:50
    Получается самоуверенность наказывается .В Европе до сих пор не верят ,что проиграли
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:02
    Цитата: Лимон
    Во Львове так же нет света
    Пусть возвращаются к истокам и жгут лучины!