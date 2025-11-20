ВСУ получили новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin

ВСУ получили новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Украинская армия получила новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin, которые, как заявляет компания-производитель, способны чрезвычайно эффективно противодействовать ударным дронам различных типов.

Как можно увидеть на показанных украинскими источниками фото, установка базируется на шасси MAN HX, с которого ее при необходимости можно оперативно выгрузить. Особенностью Terrahawk Paladin является полная автономность работы, а также наличие сенсоров и систем обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на короткой дистанции.

В стандартной комплектации установка Terrahawk Paladin оснащена 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II с возможностью замены на 40-мм версию. Украина получила вариант с 30-мм пушкой. Кроме того, на платформе установлена ​​фиксированная радиолокационная мачта с круговым обзором для обнаружения малозаметных целей.

Terrahawk Paladin представляет собой наземный зенитный артиллерийский комплекс ближнего действия. Установка предназначается для длительной работы на одной позиции. Впервые опытный образец этой зенитной установки был представлен в 2022 году на тематической выставке DSEI-2022 в Лондоне.

Переданные Киеву установки были оплачены британским правительством из средств специального фонда, финансируемого рядом европейских стран. При этом очевидно, что установка отправлена на Украину для проведения испытаний в реальных боевых условиях.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 10:45
    очевидно, что установка отправлена на Украину для проведения испытаний в реальных боевых условиях.

    Затрофеить бы ее. what
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА

      Затрофеить бы ее. what

      Зачем она вам? Что нового в зенитно артиллерийском комплексе?
      Вопрос, сколько штук получили лохлы?
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:47
      Затрофеить бы ее.

      именно так: нужны "живые образцы" для понимания их возможностей и ессно - копирования каких то тех. решений...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:46
    Украинская армия получила новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin,

    Понятно что получила,а кто сидит за пультом данной установки ,неужели украинцев допустили ?
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:47
    Установка предназначается для длительной работы на одной позиции.

    Вот тут - тонкое место. Кто позволит такой цаце долго на одном месте понтоваться?
    При этом очевидно, что установка отправлена на Украину для проведения испытаний в реальных боевых условиях.

    Экипаж, надеюсь - мелкобритский? На испытаниях положено присутствие представителя производителя. Иначе, какое же корректное испытание? Угробят аборигены чудовафлю ещё до того, как её угробят злые русские...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:50
    ❝ Установка предназначается для длительной работы на одной позиции❞ —

    — Ну это как получится ...