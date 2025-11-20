Мерц снова ушёл от ответа на вопрос о возможных поставках ракет Taurus Киеву

Мерц снова ушел от ответа на вопрос о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus. По его словам, Украина уже получает от Германии некие дальнобойные системы.

На пресс-конференции немецкому канцлеру задали вопрос о возможной передаче крылатых ракет Taurus Киеву. Журналистов очень интересовало, почему, находясь в оппозиции, Мерц выступал за передачу ракет Зеленскому, а став канцлером, отказался от своих планов. Однако немец снова ушел от ответа, заявив, что Украина уже получает от ФРГ некие дальнобойные системы, но отказался назвать какие. Также Мерц заявил, что вопрос с поставками вооружений на Украине не является публичным, чтобы об этом не стало известно России.

Украина получает оснащение такими системами вооружений. Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, потому что считаем необходимым сохранять определённую неопределённость для российской стороны относительно того, в какой мере мы оказываем военную поддержку.




Также немецкий канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, поставляя ей вооружения, в том числе и дальнобойные системы. Если будет необходимость, то их производство запустят на украинской территории.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Британия не допустят победы России в конфликте, продолжая снабжать Киев всем необходимым.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 11:23
    Мерц заявил, что вопрос с поставками вооружений на Украине не является публичным, чтобы об этом не стало известно России.

    Он реальный имбецил fool Они их по Гондурасу что ли применять будут? По обломкам системы легко определяется, кто произвёл и поставил.
    Немцы, куда вы катитесь, раз выбрали канцлером такого передурка?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 11:27
      Вообще-то ответ должен быть от руководства России, и не в виде размазывания речей по тарелке, а четко и без суеты.... при первом же пуске ракет по территории России и не важно кто нажал кнопку, Рамштайна больше не будет на карте.... если будет мало добавим.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 11:41
      Цитата: Охотовед 2
      Мерц заявил, что вопрос с поставками вооружений на Украине не является публичным, чтобы об этом не стало известно России.

      Он реальный имбецил fool
      а кто ещё может вслух сказать, что сведения о поставках оружия Украине наша разведка получает из выступлений канцлера Германии?

      Поставляйте, не поставляйте - мы всё записываем... Потом, когда в очередь выстроитесь туда, где в победители записывают - каждому свой списочек предъявим...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:23
    И чего все так прицепились к этому "таурусу"? Ничего принципиально нового, по сравнению со "шторм-шедоу" они не представляют. Да будут проблемы, но вполне решаемые.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:15
      ТермиНахТер
      Сегодня, 11:23
      И чего все так прицепились к этому "таурусу"? Ничего принципиально нового, по сравнению со "шторм-шедоу" они не представляют. Да будут проблемы, но вполне решаемые.

      hi Ну, батенька, не за то наши деды гибли и кровь проливали, а сейчас сыновья и внуки в СВО-КТО, чтобы поганые лидеры немчуры угрожали российскому народу и Отечеству.
      Сегодня дата - 80 лет со дня начала процесса в Нюрнберге.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:47
        А на хрена Польшу освобождали? Чтобы эти помойные твари помогали бандерастам?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:58
          ТермиНахТер
          Сегодня, 12:47
          А на хрена Польшу освобождали? Чтобы эти помойные твари помогали бандерастам?

          hi Здесь я могу только повторить слова, приписываемые маршалу СССР Г.К. Жукову, сказанные им в Берлине маршалу К. Рокоссовскому - Костя, Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят.
          Как в воду глядел.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:27
    Мерц снова ушел от ответа на вопрос о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Не определился ещё, что больше прельщает.... Хочется или колется? wink
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:30
    Хочется спросить, кто-нибудь знает, почему какое-то неприлично-безобразного вида существо, предков которого не добили во ВМВ, живёт, портит воздух...и угрозами в адрес России в том числе, чувствуя собственную безнаказанность?
    Почему какой-нибудь Московский уголовный суд не даст ему пожизненный срок (хотя бы условно) и не объявит арест на этого клиента морга (можно даже вознаграждение)...
    Такие, как он, должны ежечасно обтекать от страха и ужасов будущего...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:32
    Мерц ещё не смотрел фильм о Нюренбергском процессе с участием Лаврова .Вот вою будет в СМИ Германии.
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 11:40
    Также немецкий канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, поставляя ей вооружения, в том числе и дальнобойные системы. Если будет необходимость, то их производство запустят на украинской территории.

    Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Британия не допустят победы России в конфликте, продолжая снабжать Киев всем необходимым.

    Да, именно так и будет, это их изначальная и неизменная стратегия.... Пока укру можно будет использовать как поле боя, с которого безнаказанно странам запада можно бить по территории РФ, наносить ей хоть какой-то урон, запад под предводительством скрытых его, закулисных правящих элит ( условного -Сэма), будет продолжать и даже наращивать свою агрессию.., до последнего, до того момента, когда угроза не нависнет над ними ( этими элитами) непосредственно, пока над их вотчинами ( некоторыми странами запада) не нависнит реальная угроза уничтожения.
  7. fsps Звание
    fsps
    +1
    Сегодня, 11:51
    Видимо планирует после Украины вытолкать на арену Польшу. А уж потом "декоммунизировать" Силезию и Померанию (и Судеты, конечно).