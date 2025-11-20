Мерц снова ушёл от ответа на вопрос о возможных поставках ракет Taurus Киеву
Мерц снова ушел от ответа на вопрос о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus. По его словам, Украина уже получает от Германии некие дальнобойные системы.
На пресс-конференции немецкому канцлеру задали вопрос о возможной передаче крылатых ракет Taurus Киеву. Журналистов очень интересовало, почему, находясь в оппозиции, Мерц выступал за передачу ракет Зеленскому, а став канцлером, отказался от своих планов. Однако немец снова ушел от ответа, заявив, что Украина уже получает от ФРГ некие дальнобойные системы, но отказался назвать какие. Также Мерц заявил, что вопрос с поставками вооружений на Украине не является публичным, чтобы об этом не стало известно России.
Также немецкий канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, поставляя ей вооружения, в том числе и дальнобойные системы. Если будет необходимость, то их производство запустят на украинской территории.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия и Британия не допустят победы России в конфликте, продолжая снабжать Киев всем необходимым.
