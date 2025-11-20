Италия экстрадирует в ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
Верховный кассационный суд Италии принял окончательное решение экстрадировать по запросу Германии гражданина Украины 49-летнего Сергея Кузнецова. В августе он был арестован на Адриатическом побережье в Италии по подозрению в соучастии в проведении диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Кузнецов свою вину не признал, однако поданная им кассационная жалоба была отклонена высшей судебной инстанцией Италии.
Адвокат обвиняемого вчера сообщил прессе, что Кузнецов будет переправлен в ФРГ и передан в руки немецких следователей в ближайшие дни. Предположительно, судить его будут в Гамбурге.
Немецкие следователи настаивают на версии, что диверсию на «СП-1,2» в Балтийском море, в результате которой были подорваны три ветки газопровода, совершила группа украинских граждан в количестве семи человек. В ФРГ Кузнецову предъявлены обвинения в организации взрывов и антиконституционной деятельности. Он считается руководителем всей диверсионной группы, в которую входили четыре водолаза. Из них шесть мужчин и одна женщина — профессиональный дайвер, рекордсменка Украины по глубоководному погружению среди женщин в дисциплине «104 метра» Валерия Чернышева. Ее местонахождения в данное время неизвестно, как и еще пятерых участников акции.
В Польше по ордеру ФРГ был задержан еще один подозреваемый в диверсии на газопроводе украинец Владимир Журавлев. Однако польский суд ответил отказом на запрос Германии в его экстрадиции, сейчас он находится на свободе. За него вступился премьер-министр Польши Дональд Туск, а глава польского МИД Радослав Сикорский вообще объявил Журавлева «героем, достойным ордена».
Примечательно, что до того как отправиться на отдых в Италию Кузнецов жил в Польше, однако Варшава проигнорировала запрос Берлина на его арест. Польские власти даже намеревались предоставить ему убежище. Очевидно, это слишком расслабило бывшего командира одного из элитных подразделений ПВО ВСУ и он решил, что в Италии ему ничего не грозит. Но ошибся.
Эксперты и некоторые западные репортеры, включая известного журналиста-расследователя Сеймура Хёрша, высказывают большие сомнения, что столь технически сложная акция по подрыву газопроводов на глубине около 80 метров была проведена украинскими дайверами. Американский журналист и телеведущий Патрик Хеннингсен считает, что акция была организована США в ходе учений НАТО BALTOPS-22 в сентябре 2022 года.
По его мнению, украинцы были задействованы американскими спецслужбами и Пентагоном в этой операции для проведения отвлекающего маневра. За это даже было выплачено денежное вознаграждение в размере пяти миллионов долларов, заявил Хеннингсен. При том, что для аренды прогулочной яхты «Андромеда», на которой перемещались «диверсанты», ничуть не скрывая своего маршрута, также закупку водолазного снаряжения и даже взрывчатки (ее следы были обнаружены на яхте) ушло не более нескольких сотен тысяч долларов.
Есть неофициальная версия, что диверсия на газопроводах Nord Stream была проведена с одобрения тогдашнего главкома ВСУ Залужного, в курсе был и Зеленский. Если это правда, то становится понятным, куда делись остальные деньги.
В октябре 2022 года представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов сообщил СМИ, что еще 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток-1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса»:
Тогда взрывное устройство достали и обезвредили шведские военные. В НАТО заявили о том, что подводный взрыватель «потерялся» на учениях.
Информация