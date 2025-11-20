Италия экстрадирует в ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Верховный кассационный суд Италии принял окончательное решение экстрадировать по запросу Германии гражданина Украины 49-летнего Сергея Кузнецова. В августе он был арестован на Адриатическом побережье в Италии по подозрению в соучастии в проведении диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Кузнецов свою вину не признал, однако поданная им кассационная жалоба была отклонена высшей судебной инстанцией Италии.

Адвокат обвиняемого вчера сообщил прессе, что Кузнецов будет переправлен в ФРГ и передан в руки немецких следователей в ближайшие дни. Предположительно, судить его будут в Гамбурге.



Немецкие следователи настаивают на версии, что диверсию на «СП-1,2» в Балтийском море, в результате которой были подорваны три ветки газопровода, совершила группа украинских граждан в количестве семи человек. В ФРГ Кузнецову предъявлены обвинения в организации взрывов и антиконституционной деятельности. Он считается руководителем всей диверсионной группы, в которую входили четыре водолаза. Из них шесть мужчин и одна женщина — профессиональный дайвер, рекордсменка Украины по глубоководному погружению среди женщин в дисциплине «104 метра» Валерия Чернышева. Ее местонахождения в данное время неизвестно, как и еще пятерых участников акции.

В Польше по ордеру ФРГ был задержан еще один подозреваемый в диверсии на газопроводе украинец Владимир Журавлев. Однако польский суд ответил отказом на запрос Германии в его экстрадиции, сейчас он находится на свободе. За него вступился премьер-министр Польши Дональд Туск, а глава польского МИД Радослав Сикорский вообще объявил Журавлева «героем, достойным ордена».

Примечательно, что до того как отправиться на отдых в Италию Кузнецов жил в Польше, однако Варшава проигнорировала запрос Берлина на его арест. Польские власти даже намеревались предоставить ему убежище. Очевидно, это слишком расслабило бывшего командира одного из элитных подразделений ПВО ВСУ и он решил, что в Италии ему ничего не грозит. Но ошибся.

Эксперты и некоторые западные репортеры, включая известного журналиста-расследователя Сеймура Хёрша, высказывают большие сомнения, что столь технически сложная акция по подрыву газопроводов на глубине около 80 метров была проведена украинскими дайверами. Американский журналист и телеведущий Патрик Хеннингсен считает, что акция была организована США в ходе учений НАТО BALTOPS-22 в сентябре 2022 года.

По его мнению, украинцы были задействованы американскими спецслужбами и Пентагоном в этой операции для проведения отвлекающего маневра. За это даже было выплачено денежное вознаграждение в размере пяти миллионов долларов, заявил Хеннингсен. При том, что для аренды прогулочной яхты «Андромеда», на которой перемещались «диверсанты», ничуть не скрывая своего маршрута, также закупку водолазного снаряжения и даже взрывчатки (ее следы были обнаружены на яхте) ушло не более нескольких сотен тысяч долларов.

Есть неофициальная версия, что диверсия на газопроводах Nord Stream была проведена с одобрения тогдашнего главкома ВСУ Залужного, в курсе был и Зеленский. Если это правда, то становится понятным, куда делись остальные деньги.

В октябре 2022 года представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов сообщил СМИ, что еще 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток-1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса»:

Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток.

Тогда взрывное устройство достали и обезвредили шведские военные. В НАТО заявили о том, что подводный взрыватель «потерялся» на учениях.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:36
    Я так понимаю он не доедет до суда ,подавится супом ? Ведь линию на подрыв газопровода украинцами надо держать, а если он начнет говорить, то версия рассыпается
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:54
      Здесь интереснее другое - что ему вменят немцы? Если порчу чужой собственности - они не смогут ему дать мало.
      И не посадить не могут - опять надо будет следствие продолжать а там США маячит....
      И да, то что Италия его выдала - тоже прикольно.
      В общем шансы подавиться корочкой хлеба крайне велики...
      А убежал бы в РФ lol - получил бы 10-15 лет и сидел бы спокойно, валил лес лобзиком....
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:17
      Цитата: APASUS
      Ведь линию на подрыв газопровода украинцами надо держать, а если он начнет говорить, то версия рассыпается

      Я Вас умоляю! Будет говорить то, что нужно следствию. А потом будет тихонько сидеть в немецкой тюрьме. Еще и мемуары напишет, когда все закончится
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:42
        Цитата: Егоза
        Я Вас умоляю! Будет говорить то, что нужно следствию. А потом будет тихонько сидеть в немецкой тюрьме.

        Если бы это было дело только Германии ,то вполне мог и отсидеть по тихому.А когда встанет о страховой выплате ,там вообще будет бомба
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:39
    ❝ Он считается руководителем всей диверсионной группы, в которую входили четыре водолаза. Из них шесть мужчин и одна женщина ❞ —

    — Калькулятор сломался ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Он считается руководителем всей диверсионной группы, в которую входили четыре водолаза. Из них шесть мужчин и одна женщина ❞ —
      — Калькулятор сломался ...

      Всегда стоит посмотреть информацию по теме в других источниках. Группа состояла из семи человек, так что противоречий нет, просто фразы в публикации неудачно построены.
      По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. За вменяемые в вину преступления - "антиконституционный саботаж" - украинцу грозят 15 лет тюрьмы.

      https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25673307
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 11:41
    Непонятно для кого этот цирк? Возможно дела внутринемецкого употребления. Ведь всему миру ясно, что это америкосы, чьими руками это не важно. А что обидно.... Кузнецов, Журавлёв, Чернышова....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Южноукраинец
      А что обидно.... Кузнецов, Журавлёв, Чернышова....

      Дело не в фамилиях, всё дело в голове и в ближайшем окружении, которое формировало мировоззрение головы.
  4. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 12:00
    картина становится ясна. Диверсию провернули из Польши настоящие украинцы, которые на родине жить не планируют под явным управлением спецслужб
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 12:08
    Кузнецов будет переправлен в ФРГ и передан в руки немецких следователей в ближайшие дни. Предположительно, судить его будут в Гамбурге.

    В любом случае, тот факт, что дело идёт к наказанию - уже хорошо
    Но плохо то, что, фактически, он просто исполнитель. И организаторы, которых оставляют за скобками, будут вербовать таких исполнителей ещё и ещё, в средствах они не стеснены
  6. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +1
    Сегодня, 12:43
    …Адвокат обвиняемого вчера сообщил прессе, что Кузнецов будет переправлен в ФРГ…
    Немецкие источники уже раззвонили, что адвокат очень рассчитывает на решение суда оправдать и отпустить Кузнецова. Главный аргумент: к моменту происшествия обвиняемый был военнослужащим, потому разбирательство - не в компетенции гражданского суда; он был военнослужащим страны, на которую напала Россия, и исполнял легитимный приказ нанести урон противнику - оборвать трубопровод, которым распоряжается противник и на котором «получает доход для ведения войны», то есть, утверждает адвокат, это был «акт самозащиты».

    … В ФРГ Кузнецову предъявлены обвинения в организации взрывов…
    «Организация взрыва, при котором подвергаются угрозе жизнь и здоровье других людей или чужое имущество значительной стоимости, наказывается лишением свободы на срок не менее одного года» (Уголовное уложение ФРГ, § 308). Учитывая, что под стражей он с лета, ну посидит еще месяцев восемь…

    …и антиконституционной деятельности…
    В немецкой формулировке обвинения фигурирует «неконституционный акт саботажа». Преднамеренные действия в одиночку или в составе группы, повлекшие повреждение или уничтожение критических объектов энергоснабжения государственного значения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом (Уголовное уложение ФРГ, § 88). Ну решат судьи, что нет у Кузнецова таких денег и не будет, ну посадят на пять лет, ну так и выпустят через недолгое время трудами адвоката за недостатком / сомнительностью доказательств. Потому что нарыть железные доказательства немцам никто не даст, по крайней мере сейчас.
  7. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 12:43
    Допустим, газопроводы подорвала эта шайка. Но ведь Германия по-быстрому могла восстановить трубы. Но этого не было сделано. Они судорожно начали менять газовую логистику в сторону дорогого варианта, когда дешевый был под боком. В сухом остатке игра на рояле в четыре руки. А этот хлопец сядет. И на суде скажет то, что ему напишут следаки.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:43
    Из всего цирка ясно, что банда заранее выбрала стрелочников и сейчас усиленно скармливают помойкам версию о чубатых хероях. Реально о героях, а не террористах, осуждения и близко не видать, будто они пачку сигарет в магазине спёрли, а не устроили небывалую доселе диверсию.