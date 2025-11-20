Президент России: у злодеяний нацистов нет срока давности
У злодеяний нацистов нет срока давности. Соответствующую оценку они получили еще в ходе Нюрнбергского процесса, на котором были подведены итоги Второй мировой войны.
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, приветствуя участников Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».
По его мнению, выводы и решения Нюрнбергского трибунала помогают пресекать попытки искажения фактов о войне и ее итогах, которые в последнее время предпринимаются все чаще.
Путин отметил:
Как сказал глава государства, форум объединил представителей властных структур, молодежных организаций, волонтеров, музейных работников, экспертов и деятелей науки. Президент заявил, что участники форума проводят кропотливую работу по рассекречиванию архивных данных, организуют поисковые экспедиции и открывают миру новые свидетельства о нацистских преступлениях.
Путин выразил уверенность, что мероприятие, которое пройдет в конструктивном ключе, станет очередным шагом в процессе изучения исторического наследия трибунала в Нюрнберге.
К юбилею Нюрнбергского процесса Минобороны РФ создало мультимедийный проект. Среди прочего, в нем отмечено, что западные страны начали бороться с исторической правдой о Второй мировой войне сразу после ее окончания.
Информация