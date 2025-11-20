Президент России: у злодеяний нацистов нет срока давности

У злодеяний нацистов нет срока давности. Соответствующую оценку они получили еще в ходе Нюрнбергского процесса, на котором были подведены итоги Второй мировой войны.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, приветствуя участников Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».



По его мнению, выводы и решения Нюрнбергского трибунала помогают пресекать попытки искажения фактов о войне и ее итогах, которые в последнее время предпринимаются все чаще.

Путин отметил:

Они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы.

Как сказал глава государства, форум объединил представителей властных структур, молодежных организаций, волонтеров, музейных работников, экспертов и деятелей науки. Президент заявил, что участники форума проводят кропотливую работу по рассекречиванию архивных данных, организуют поисковые экспедиции и открывают миру новые свидетельства о нацистских преступлениях.

Путин выразил уверенность, что мероприятие, которое пройдет в конструктивном ключе, станет очередным шагом в процессе изучения исторического наследия трибунала в Нюрнберге.

К юбилею Нюрнбергского процесса Минобороны РФ создало мультимедийный проект. Среди прочего, в нем отмечено, что западные страны начали бороться с исторической правдой о Второй мировой войне сразу после ее окончания.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 11:44
    Можно начать с финнов, с 1919 по 1944 годы.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 12:00
      Вот не понимаю зачем до сих пор, спустя 80 лет надо секретить документы о злодеяниях нацистов ? В советское время боялись обидеть "друзей" по соцлагерю, народностей СССР активно сотрудничавших с гитлеровцами..... а теперь-то что ? Историю не возможно оценить по обрывочным сведениям, а значит она имеет особенность повторяться.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Silver99
        В советское время боялись обидеть "друзей" по соцлагерю, народностей СССР активно сотрудничавших с гитлеровцами..... а теперь-то что ?
        Оставались "партнёры" - так и тех, вроде бы, нет уже.
        Может быть, у кого не осталось "партнёров" - тот хочет рассекретить, а кто "исполняет договорные обязательства" - тому, может, это и не надо.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 12:11
      Цитата: ТермиНахТер
      Можно начать с финнов, с 1919 по 1944 годы.

      А продолжить эстонцами, латышами, литовцами, поляками, чехами, словаками, венграми, румынами, болгарами, хорватами, австрийцами, итальянцами, французами, испанцами, португальцами, шведами, норвежцами, датчанами, голландцами, бельгийцами и прочими еврофашистами. am
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:21
        Да нет смыслы всех перечислять - ВСЯ Европа Дранг нах Остен !
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:22
          Цитата: Uncle Lee
          Да нет смыслы всех перечислять - ВСЯ Европа Дранг нах Остен !

          Им уже пора дранг нах нах вестерн. laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:55
    Нацисты образца 1933- 45 годов = нацистам 21 века.Как то так .Результат должен быть тот же и в этот раз Англия на стороне нацистов .Умные услышат ,тупые будут продолжать.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:13
      Цитата: tralflot1832
      Нацисты образца 1933- 45 годов = нацистам 21 века.Как то так .Результат должен быть тот же и в этот раз Англия на стороне нацистов .Умные услышат ,тупые будут продолжать.

      На этот раз нужно осудить нацистов всего Евросоюза, всей Европы и НАТО+.
      Хороший нацист - мёртвый нацист. am
      Каждому нацисту по гробу. yes
      Хорошему нацисту - хороший гроб. good
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Бородач
        Хорошему нацисту - хороший гроб.

        Не гроб, а высокопрочный полиэтиленовый пакет.Берёзовый крестов жалко,обойдутся имитацией под берёзу,крест оплачивают родственники. hi
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:19
          Цитата: tralflot1832
          Цитата: Бородач
          Хорошему нацисту - хороший гроб.

          Не гроб, а высокопрочный полиэтиленовый пакет.Берёзовый крестов жалко,обойдутся имитацией под берёзу,крест оплачивают родственники. hi

          Да их уже собаки и свиньи в лесополках сожрали. am laughing
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +4
    Сегодня, 11:55
    Конечно, Нюрнбергский трибунал на многие десятилетия ещё будет работать.
    Вот только однобокое толкование его результатов заставляет задуматься - мы видим одно и то же, или у каждого свой Нюрнберг в голове?
    Наше военно-политическое руководство явно останавливается на полпути при разговоре на эту тему, что само по себе провоцирует попытки протащить "европоцентричную" версию, и это не наша версия...
  4. Игораш Звание
    Игораш
    +1
    Сегодня, 11:57
    У злодеяний капитализма тоже нет сока давности...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:12
    " Баренцсерунок" * ( Норвегия) разродился статьёй о закладке ледокола проекта 22220 " Сталинград".Большая часть статьи о ледоколе Сталин- град ( через тире я написал) Посвящено именно Сталину И.В.Вспоминали в основном о репрессиях.А по мне репрессии против фашистов и их пособников это наше законное право.И в конце статьи Путин = Сталину.О как они нас боятся.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:20
      Цитата: tralflot1832
      И в конце статьи Путин = Сталину.

      Ну, это они явно польстили. На всякий случай что ли?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:25
        По их мнению после Украины ,Путин попрёт в Европу с репрессиями.Нацисты " красиво" висели ,немного мокрые снизу.Это их беспокоит,мокрота и запах снизу.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: tralflot1832
      О как они нас боятся.

      Сталинград - стало сакральным и вызывает у наших недругов галактический ужас !
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 12:51
    Они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы.

    Складывается впечатление двойных стандартов. За искажением отечественной истории ходить далеко не надо, стоит только посетить Ельцин центр, учредителем которого является администрация президента РФ.