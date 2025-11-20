ВС РФ взяли село Весёлое, продолжая продвигаться к Гуляйполю

4 082 6
ВС РФ взяли село Весёлое, продолжая продвигаться к Гуляйполю

Российские войска продолжают прорываться к Гуляйполю в Запорожской области, взяв под контроль населенный пункт Веселое. Об этом сообщает канал «Воин DV».

Подразделения группировки «Восток» освободили очередной населенный пункт в Запорожской области, отличились бойцы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии. Вместе с Веселым под наш контроль перешло более 15 квадратных километров территории.



С начала ноября Весёлое становится пятым населённым пунктом, освобождённым бойцами 114-го мотострелкового полка, седьмым населённым пунктом, освобождённым 127-й мотострелковой дивизией и тринадцатым — группировкой войск «Восток».



Потеря Веселого еще больше приблизила наши войска к Гуляйполю. Противник пытается стабилизировать ситуацию, задержав наступление ВС РФ контратаками, но безуспешно. Отмечено бегство некоторых украинских формирований в сторону Гуляйполя, враг бросает позиции, понимая, что остановить российские войска не в состоянии.

Вероятней всего, следующим освобожденным населенным пунктом будет Зеленый Гай, расположенный рядом с Веселым, наши бойцы еще накануне вышли к нему. Скорей всего, сегодня это станет известно. Пока же некоторые ресурсы сообщают об освобождении села Затишье, откуда вчера бежали украинцы. Но официального подтверждения пока нет.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 11:59
    И это не первое Весёлое. Весёлое, Гуляйполе, эх-ма тра-ля-ля, пидманула пидвела!))
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:07
      Цитата: th.kuzmichev
      И это не первое Весёлое. Весёлое, Гуляйполе, эх-ма тра-ля-ля, пидманула пидвела!))

      Повеселились в Весёлом. laughing good
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:04
    ❝ Потеря Веселого еще больше приблизила наши войска к Гуляйполю ❞ —

    — «Проскакали сквозь туман:
    "Что не весел, атаман?"
    В поле гуляй, пламя, пылай,
    Револьвер, давай, стреляй» © ...
  3. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:54
    Какой населенный пункт Веселое, что его только освободили? А Кировская область шефствует над Веселовским районом, это не то?
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:54
    Вроде про Затишье вчера речь шла, а это уже пригород Гуляйполя.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:08
      Как пишут Затишье ещё вчера взяли.

      н.п.Затишье перешло под контроль ВС РФ...19.11.2025


      https://t.me/Tatarinov_Rus/62192