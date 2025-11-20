Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс ❞

По информации британской прессы, предложенный администрацией Трампа мирный план подразумевает, что Россия получит Донбасс в аренду и будет платить за него Киеву соответствующую плату. При этом Украина сохранит за собой право собственности над этими территориями, что позволит Киеву избежать необходимости выносить этот вопрос на референдум.Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в американском правительстве, поскольку с утратой Донбасса Украина теряет богатые месторождения полезных ископаемых, предполагается, что Москва, как ожидается, компенсирует Киеву финансовые потери. Кроме того, это избавит Украину от необходимости проводить предусмотренный ее конституцией референдум, который, скорее всего, провалится.Издание подтверждает другие ранее озвученные пункты американского плана: сокращение украинской армии и отказ ВСУ от дальнобойных вооружений, запрет размещения на Украине иностранных войск и прекращение военной помощи США, официальный государственный статус русского языка и т.д. Кроме того, как утверждается, в плане предусмотрен мораторий на вступление Украины в НАТО.Между тем глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что процесс урегулирования украинского кризиса потребует от обеих сторон конфликта пойти на «непростые, но необходимые уступки». Рубио отмечает, что Вашингтон намеревается разрабатывать список возможных идей по прекращению боевых действий, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»