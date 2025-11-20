Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс

4 529 53
Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс

По информации британской прессы, предложенный администрацией Трампа мирный план подразумевает, что Россия получит Донбасс в аренду и будет платить за него Киеву соответствующую плату. При этом Украина сохранит за собой право собственности над этими территориями, что позволит Киеву избежать необходимости выносить этот вопрос на референдум.

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в американском правительстве, поскольку с утратой Донбасса Украина теряет богатые месторождения полезных ископаемых, предполагается, что Москва, как ожидается, компенсирует Киеву финансовые потери. Кроме того, это избавит Украину от необходимости проводить предусмотренный ее конституцией референдум, который, скорее всего, провалится.

Издание подтверждает другие ранее озвученные пункты американского плана: сокращение украинской армии и отказ ВСУ от дальнобойных вооружений, запрет размещения на Украине иностранных войск и прекращение военной помощи США, официальный государственный статус русского языка и т.д. Кроме того, как утверждается, в плане предусмотрен мораторий на вступление Украины в НАТО.

Между тем глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что процесс урегулирования украинского кризиса потребует от обеих сторон конфликта пойти на «непростые, но необходимые уступки». Рубио отмечает, что Вашингтон намеревается разрабатывать список возможных идей по прекращению боевых действий, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта.
53 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +26
    Сегодня, 12:11
    Думаю, это очередной вброс, не имеющий отношения к реальной жизни
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 12:15
      Россия получит Донбасс в аренду и будет платить за него Киеву соответствующую плату.
      Ишь какие хотелки ! wink
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 12:20
        Мдя, полёт фантазий просто запредельный… Вопрос, что Донбас по конституции принадлежит России, видимо во внимание не принимался.
        Вангую, раз всем можно… не будет такого государства как украина, платить будет некому yes
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 12:30
          Цитата: Охотовед 2
          Вангую, раз всем можно… не будет такого государства как украина, платить будет некому

          Если уж на то пошло, тоже повангую.
          Всё, Алексей, гораздо сложнее.
          В определённый момент, когда подойдёт час выплаты Украине ренты (laughing laughing laughing), Америка бухнет на стол бумагу: "Есть Украина, нет Украины - мне по фигу. А вот векселей украинских да договоров о передачи права собственности - вон сколько у меня! Платите мне!"

          А в целом - если фейк, то плюнуть и забыть. А если всерьёз - то так, наверное, они нас ещё не смешили.
          1. vkfriendly Звание
            vkfriendly
            0
            Сегодня, 13:03
            Насколько известно, на Руси тех кто жил на периферии называли окраинный люд или люди живущие у края Руси. Так же называли и белорусов только они почему то не стали украинской "нацией", а эти перевертыши в 17 веке по наускиванию пшеков и нагличан стали проводить свою политику и заявлять себе отдельной нацией и как всегда шло все это от гадливой нагличанки и их монархов. Так что тут говорить МИ-6, Chief of the Secret Intelligence Service, или просто "C"( как бы оно не называлось раньше) уже столетия содержит именно королевский дом. Хотя разведовательное агенство напрямую и не подчиняется королю, но король присутствует на всех брифингах.
      2. goland72 Звание
        goland72
        +1
        Сегодня, 12:29
        А ещё укроголовые захотят, чтобы эта оплата шла аж с 2014 года. Фигвам мы им нарисуем!
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:42
        Uncle Lee
        Ишь какие хотелки !

        Мы им заплатим по всей морде, если они ,конечно, захотят.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:16
      По плану России НАТО+ будет платить репарации за СВО и за восстановление Новороссии и Малороссии. laughing
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Думаю, это очередной вброс, не имеющий отношения к реальной жизни
      20 лет назад я бы тоже так подумал.
      За последние годы Запад нас приучил, что в их головах может родиться ЛЮБОЙ бред. А у что Зе под коксом может выдумать!...

      ПОКА, наверное, соглашусь, Андрей, с Вами - вброс, скорее всего. Но если от них такое придёт всерьёз - не удивлюсь ни грамма.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Zoldat_A
        За последние годы Запад нас приучил, что в их головах может родиться ЛЮБОЙ бред.

        Согласен. Но суть в том, что Запад не имеет отношения к мирному договору, который сейчас согласовывается РФ и США. (это если такой договор вообще существует) А мы на такой пункт не пойдём никогда. Пока ВВП все ещё уверен, что мы вытянем экономически, он будет стоять на своём
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 12:34
          Цитата: Андрей из Челябинска
          суть в том, что Запад не имеет отношения к мирному договору, который сейчас согласовывается РФ и США. (это если такой договор вообще существует)
          Я, когда говорю Запад, то, собственно и подразумеваю США. Больше там разговаривать не с кем.
          Потому Запад - это США и группа подхвостников. Почувствуйте разницу со словом "союзники". lol
        2. multicaat Звание
          multicaat
          0
          Сегодня, 13:02
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Но суть в том, что Запад не имеет отношения к мирному договору, который сейчас согласовывается РФ и США

          а США - это не запад? Это юг или восток?
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 13:09
            Ну, строго говоря, минимальное расстояние между РФ и США именно на востоке. Но вообще надо как-то разделять США и их евразийских союзников, почему бы и не так?
    4. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +3
      Сегодня, 12:25
      Даже не сомневайтесь - согласимся на их условия, будем выплачивать контрибуцию на восстановление Украины и миллионам ихних калек пожизненное пособие платить. Оформлено это будет как помощь братскому народу пострадавшему в братоубийственной войне. Общественное мнение подготовят наши СМИ, ещё гордиться будем своей добротой.
      1. Волхов М3 Звание
        Волхов М3
        +1
        Сегодня, 12:37
        Начинайте копить свою доля для выплаты украм. Это к вопросу по Вашему утверждению. И не стыдно такую ахинею (на букву Х) в инете выкладывать, но если под видом РУССКОГО человека сидит укрогнида,то овощ на букву Х в стакан.
    5. Перейра Звание
      Перейра
      +2
      Сегодня, 12:32
      В 80-х годах разговоры о развале СССР тоже считались вбросом, не имеющим ничего общего с реальностью.
    6. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Думаю, это очередной вброс, не имеющий отношения к реальной жизни

      Теперь бы понять, с какой целью? Ведь понятно же, что на договорную группу это никак не повлияет. Т.к. они сами ньюсмейкеры. Снизить рейтинги доверия первым руководителям? Как-то все туманно...
    7. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:41
      В британском оригинале Украина должна отдать КОНТРОЛИРУЕМУЮ ею часть Донбасса в аренду.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 12:56
        Да хотя бы и так. По мне все равно невозможно допустить, чтобы наши согласовали с США такой тезис. То есть это ИМХО фантазии британцев не основанные на реальных тезисах, обсуждаемых РФ и США
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 12:15
    Как можно арендовать то, что и так уже принадлежит России по праву?? За Киев уже один раз платили, достаточно!
  3. Жека111 Звание
    Жека111
    +3
    Сегодня, 12:16
    Пффф, пингвины опять тухляк толкнуть пытаются.
    За Донбасс уже уплачено - русской кровью. Хотят америкосы этого или нет, но Донбасс уже принадлежит России. Оставить его за Украиной они могут только лишь в том случае если прямо начнут воевать с нами.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Жека111
      Оставить его за Украиной они могут только лишь в том случае если прямо начнут воевать с нами.

      Что то не припомню когда это супостат у нас земли забирал, тем более Донбасс, без последствий для своей жизни?.. request
      1. multicaat Звание
        multicaat
        0
        Сегодня, 13:01
        Цитата: isv000
        Что то не припомню когда это супостат у нас земли забирал, тем более Донбасс, без последствий для своей жизни?..

        Калифорния. Аннексирована американцами собственность РИ.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:17
    Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс ❞ —

    — Это не план США, это фантазии британской прессы ...
  5. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +3
    Сегодня, 12:19
    Интересно, в британии, дубы растут? Если растут, то ясно откуда они падают каждый день раз по пять вниз головой. negative
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:20
    Я не понял кто тогда победил? Что англицкие журналюги загнули ,с ненаучной фантастикой.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 13:09
      Цитата: tralflot1832
      Что англицкие журналюги загнули ,с ненаучной фантастикой.

      Какой бы бред ни напечатали бриты, какую бы фантастику ни предложил Трамп, Россия подпишет лишь то, что соответствует ее интересам. Я в этом уверен...
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:22
    Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс

    Чего только англосаксы не придумают чтобы облапошить нас.
  8. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 12:22
    Огласите весь список, пожалуйста! И помедленнее, я записываю. Прошу уточнить - за Сибирь прямо американцам платить? belay
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: isv000
      за Сибирь прямо американцам платить?

      За Сибирь не знаю, а вот за Берингов пролив платить придется ! recourse
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Uncle Lee
        За Сибирь не знаю, а вот за Берингов пролив платить придется !

        Заплатим. Свинцом...
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 12:25
    Сторона конфликта - это запад, а не Украина. Украинская банда - только инструмент.
  10. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:26
    Получается примерно так : Россия "арендует",платит,восстанавливает.....затем "аренда" расторгается и приходит новый "арендатор"-США! тем более что бОльшую часть Донбасса уже по документам "арендовали" и купили разные фирмы штатов........"гениальный" ход !..я плакаль.. crying

    Да,Вашингтон желает не "разрабатывать" "возможные идеи".а тупо зарабатывать на них.
  11. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 12:26
    Бриты выдают желаемое за действительное))
  12. yo-yo Звание
    yo-yo
    +2
    Сегодня, 12:27
    Пора спросить британскую прессу, 'Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое ?'
  13. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 12:28
    Ребята начали отчаиваться. Нет нужной им тестовой реакции наших властей. В ход пошел откровенный бред, в надежде, что наши начнут его доказательно опровергать. Согласно теории наладки, нужно добиться любой реакции системы. Абсолютно любой. После этого уже можно настроить ее как нужно, пользуясь ответом на воздействие.
    А наши вообще не едутся. Нет ответа. Ну я прямо им сочувствую))
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:34
      Все попытки настроить грабли пока неудачны...))
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        Сегодня, 12:36
        Будем на это надеяться. Робко. Потому что до самого недавнего времени наши власти ровно так же, как и предидущие, велись без проблем.
  14. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 12:32
    Когда то татары с Руси дань собирали. Подевались куда то...
    1. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      0
      Сегодня, 12:41
      С нами живут, если быть точнее. У монголов своё государство. Но, одни в нашем общем государстве, а другие как хорошие соседи.
      Скакуасы так не могут, у них халява понад усе.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:41
      Нашлись татары. В Какзани живут, говядину едят, дань больше не собирают
  15. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 12:35
    Это хотелки англосаксов, периодически печатают с учётом секретности-только для ваших ушей.
  16. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +1
    Сегодня, 12:37
    Россия уже платила за Крым, за размещение в Крыму. И чем всё закончилось? Добровольческими батальонами, которые поехали резать русских в Крым весной 2014 года. Эти рагули слово не держат. И давно, с Мазепы
  17. Ватник_ Звание
    Ватник_
    0
    Сегодня, 12:40
    Ну собственно, такое уже было. Россия уже покупала Киев у Польши.
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:40
    Бриты молодцы! Опять нас с матрасниками своими фантазиями пытаются лбами столкнуть. wink
  19. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 12:40
    Да не это вброс , и то что Россия поставила оборудование для реактора во Францию тоже вброс
  20. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:44
    Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс

    Вот тебе раз! Это вообще что-то новое в истории... Если кто-то возвращает свои земли, захваченные гадами, то за это еще надо платить!? Тут только 2 вопроса:
    1. Когда Россия вернет все свои земли, то кому она должна будет за них платить: англосаксами или проворовавшимся гауляйтерам государства 404?
    2. Когда Испания, например, вернет себе Гибралтар, или Ирландия вернет себе все свои земли, что, они тоже должны будут пожизненно платить за свою землю англичанке!?
  21. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 12:48
    Такое впечатление что они все у одного наркодилера обслуживаются.
  22. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:49
    По информации британской прессы, предложенный администрацией Трампа мирный план подразумевает, что Россия получит Донбасс в аренду и будет платить за него Киеву соответствующую плату.

    Это нагличане свою влажную хотелку озвучили. lol
    Донбасс по Конституции есть территория России, кому и зачем мы будем выплачивать "арендную плату"?
    Куев "перенесут" на запад, а в Киев-мать городов русских, войдёт в состав России, как один из многих областных центров.
    Оставлять у себя под боком эту ядовитую гадину - укропский селюкизм и бандеризм с фашистским и нацистским душком это облечь наших потомков доделывать нашу нынешнюю работу, как нам приходится доделывать за добрым Советским Союзом.
  23. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:50
    А так можно было ? Надо вложить деньги в модернизацию всех предприятий ,в восстановление жилья ,инфраструктуры и еще денег дать на аренду .Может это Украина России будет платить аренду, за то что бы мы дальше не пошли
  24. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:52
    "Мы проиграли вам войну, но за гигантские деньги согласны на ничью с выплатой нам репараций".
    Абсурд?
    Нет, после Горбачева и Ельцина американцы ставят себе вполне "реальные" цели, ведь мало ли что, вдруг согласимся, бывает же такое.
  25. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 12:58
    компенсировать Украине.

    Донбасс стало быть не Украина. Тогда в чем вообще вопрос???
    Сама формулировка противоречива.
  26. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 13:00
    . Британская пресса: по плану США Россия будет платить Киеву аренду за Донбасс
    Торговец Трамп на всё смотрит с точки зрения прибыли. Пока русские и украинцы воюют друг с другом, китайцы и американцы зарабатывают на этом.
    Может это выброс, может и правда такое обсуждается.
    Я буду долго смеяться если Трампу дадут в следующем году Нобелевскую премию за это.