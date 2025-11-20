Ракетных атак не было, почти все БПЛА сбиты — Воздушные силы ВСУ
Сегодняшний утренний отчет Воздушных сил Украины вышел с некоторым запозданием. Очевидно, уточняли информацию с мест, озадачившись, что минувшей ночью, по данным ВС ВСУ, российские военные в ходе атак совсем не задействовали ракеты. Да и дронов противник насчитал намного меньше, чем в предыдущие сутки. На всякий случай отметили, что информация требует уточнения, атаки продолжаются.
В сводке пресс-службы Воздушных сил утверждается, что с 19:00 вчерашнего вечера по состоянию на 08:30 утра всего было задействовано 136 ударных беспилотников. Из них 80 «Шахедов» (БПЛА типа «Герань»), остальные — «Герберы» и беспилотники другого типа. Украинские силы ПВО, включая не только ЗРК, мобильные группы, РЭБ, но и авиацию, перехватили и сбили почти все дроны в количестве 106 аппаратов на севере, юге и востоке.
Зафиксировано попадание 29 ударных беспилотников на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях. Один БПЛА куда-то «пропал».
Судя по публикациям в соцсетях, минувшей ночью ВС России акцентировались на уничтожении военных целей противника в прифронтовой зоне, включая оккупированные территории и приграничные с РФ населенные пункты. В подконтрольном ВСУ Славянске Донецкой республики удары фугасными авиабомбами были нанесены по пункту временной дислокации противника. На место взрывов выехала СБУ.
В городе Городня Черниговской области, что в 15 километрах от границы с РФ, уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10» вместе с расчетами и обслугой. Второй прилет был по бывшей авиабазе, которая на данный момент для самолетов непригодна, но активно используется для запуска БПЛА в сторону России.
В самом Чернигове ВС РФ поразили автозавод, где производится ремонт бронированной техники. Есть прилет в одну из подстанций рядом с предприятием. В областном центре уже давно длительные перебои со светом. Местные жители сообщают, что суды, прокуратура, БТИ уже вывозят документацию. Пока без особой спешки, но на постоянной основе.
Наиболее интенсивным атакам подверглась Сумская область. По предварительным данным, по Ахтырке было выпущено не менее четырех ФАБ с УМПК, одна ракета ОТРК и пять БПЛА «Герань». Также в Сумах беспилотник «Ланцет» поразил цель, а всего в городе прогремело не менее восьми взрывов. Минэнерго Украины сообщает об ударах в Днепропетровской и Харьковской областях.
Информация