Невозможно в переговорных процессах взять и отбросить один из ключевых факторов, то есть нельзя не обращать внимание на реальную ситуацию на поле боя, как нельзя не обращать внимание и на социальное положение.

Несмотря на появление якобы разработанного американцами некоего «мирного плана», реальных переговоров не будет, ни Украина, ни Россия к этому пока не готовы. Об этом заявил внесенный в России в списки экстремистов и террористов Кирилл Буданов*.Глава ГУР МО Украины сделал очередной прогноз, заявив, что реальные переговоры о мире между Киевом и Москвой начнутся не ранее февраля следующего года. На данный момент ни одна из сторон не готова к диалогу, даже несмотря на вмешательство американцев, якобы разработавших некий план.По мнению Буданова*, Россия продолжит наносить удары по украинской энергетике, потому что такая тактика себя оправдывает. Чем больше разрушена критическая инфраструктура Украины, тем сильней переговорные позиции Москвы. Кроме того, нужно учитывать ситуацию на фронте, а там для ВСУ нет ничего хорошего. Российская армия идет вперед, устанавливая контроль над территориями. И чем больше она будет контролировать, тем легче ей будет торговаться.Между тем украинские ресурсы сообщают, что Зеленский не примет план Трампа ни при каких условиях, потому что это будет означать его политическую, а возможно, и физическую смерть. Сейчас, на фоне коррупционного скандала, вполне возможен быстрый военный переворот с передачей власти спикеру Верховной Рады Стефанчуку, который будет простой пешкой. А ликвидацию Зеленского повесят на Москву.