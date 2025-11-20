Буданов не верит в возможность переговоров Киева и Москвы на данном этапе

Несмотря на появление якобы разработанного американцами некоего «мирного плана», реальных переговоров не будет, ни Украина, ни Россия к этому пока не готовы. Об этом заявил внесенный в России в списки экстремистов и террористов Кирилл Буданов*.

Глава ГУР МО Украины сделал очередной прогноз, заявив, что реальные переговоры о мире между Киевом и Москвой начнутся не ранее февраля следующего года. На данный момент ни одна из сторон не готова к диалогу, даже несмотря на вмешательство американцев, якобы разработавших некий план.



По мнению Буданова*, Россия продолжит наносить удары по украинской энергетике, потому что такая тактика себя оправдывает. Чем больше разрушена критическая инфраструктура Украины, тем сильней переговорные позиции Москвы. Кроме того, нужно учитывать ситуацию на фронте, а там для ВСУ нет ничего хорошего. Российская армия идет вперед, устанавливая контроль над территориями. И чем больше она будет контролировать, тем легче ей будет торговаться.

Невозможно в переговорных процессах взять и отбросить один из ключевых факторов, то есть нельзя не обращать внимание на реальную ситуацию на поле боя, как нельзя не обращать внимание и на социальное положение.


Между тем украинские ресурсы сообщают, что Зеленский не примет план Трампа ни при каких условиях, потому что это будет означать его политическую, а возможно, и физическую смерть. Сейчас, на фоне коррупционного скандала, вполне возможен быстрый военный переворот с передачей власти спикеру Верховной Рады Стефанчуку, который будет простой пешкой. А ликвидацию Зеленского повесят на Москву.
  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 12:54
    Myslím, že z likvidace Zelenského i Budanova nebude nikdo smutný ani na Ukrajině.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 12:55
      Я думаю, что никто на Украине не будет огорчен ликвидацией Зеленского и Буданова.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:55
    Буданов так и не понял для чего вскрылся пузырь кражи американских средств .Он так рассчитывает ,что это опять шум для СМИ
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:00
    Вот и мне тоже кажется, что Киев не дозрел, а Брюссельцы просто прозакладывались на победу Украины, и для них лично и поименно путь только под суд.
    А вот американцы имеют варианты, и имеют на кого все свалить.
    Но... прав Будан, ситуация еще недозрелая для "непростых решений".
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:05
    "Экспедиция" высокопоставленных пентагоновцев в Куев,в отсутствии "руководства"краины и оживление Буданова--совпадение!?? Определились с новым "фюрером!?Вполне возможно...