Глава МИД Швеции: страны Скандинавии помогают Украине больше, чем другие

Страны Скандинавии помогают Украине больше, чем другие государства НАТО. На это они тратят очень большие средства.

Такое заявление сделала в интервью изданию Politico глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

По ее словам, скандинавские государства обеспечивают третью часть от всей помощи Киеву, которая поступает от Североатлантического альянса. Шведский дипломат утверждает, что страны Скандинавии несут основное бремя поддержки Украины.


Чиновница сказала:

Несколько стран тянут все бремя. Это несправедливо.

Министр заявила:

Это много говорит о том, что делают скандинавские страны, но это говорит еще больше о том, чего не делают другие.


Стенергард утверждает, что такой подход несправедлив, неразумен и бесперспективен. Со временем он покажет свою несостоятельность. Для «восстановления справедливости министр иностранных дел Швеции предлагает, чтобы Евросоюз конфисковал замороженные активы России и сформировал из них новый пакет помощи киевскому режиму. По ее мнению, государства ЕС больше истратили на закупку российских энергоресурсов, чем на поддержку Киева.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан подсчитал, что за три года конфликта Евросоюз израсходовал на помощь Киеву примерно 180 миллиардов евро. И несмотря на сложную ситуацию в собственной экономике, руководство ЕС готово продолжать финансирование Украины. По словам Орбана, в ближайшие семь лет Брюссель готов истратить на нужды киевских властей около 25 процентов общеевропейского бюджета.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 12:52
    Видимо давно шведы не искали российские подводные лодки в своих территориальных водах… нужно устроить им весёлые поиски.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:53
    Можно только позавидовать американским работникам промыва мозгов ,молодцы .Это они так направили все СМИ и так вести политику ,что они реально верят свободу и демократию, которую строят на Украине
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:54
    Все пиписьками меряются.... wassat
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:58
    Мало, фрекен, мало!
    Надо больше, и сильно больше, жадничаете, вот и нет результата!
    Надо хотя бы половину ВВП отдавать, ведь на благое дело - защиту демократии, а тут сквалыжничать нельзя!
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 12:58
    Proč se divit? Skandinávské země pomáhali Hitlerovi už v r.1944, nacismus se neztratil.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 12:58
      Что удивительного? Скандинавские страны помогали Гитлеру уже в 1944 году, нацизм не исчез.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:59
    Глава МИД Швеции: страны Скандинавии помогают Украине больше, чем другие.

    Сомнительный повод для гордости.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:01
    Больше чем другие помогаете нацистам? Тем хуже для вас на трибунале.
  8. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 13:03
    Ну понятно... Каждый одеяло на себя тащит....
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:04
    Скандинавы по уровню жизни были самыми богатыми в Европе. Теперь не будут. Их проблемы.
  10. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 13:06
    Trwa licytacja kto więcej pomaga banderowcom!