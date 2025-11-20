Несколько стран тянут все бремя. Это несправедливо.

Это много говорит о том, что делают скандинавские страны, но это говорит еще больше о том, чего не делают другие.

Страны Скандинавии помогают Украине больше, чем другие государства НАТО. На это они тратят очень большие средства.Такое заявление сделала в интервью изданию Politico глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.По ее словам, скандинавские государства обеспечивают третью часть от всей помощи Киеву, которая поступает от Североатлантического альянса. Шведский дипломат утверждает, что страны Скандинавии несут основное бремя поддержки Украины.Чиновница сказала:Министр заявила:Стенергард утверждает, что такой подход несправедлив, неразумен и бесперспективен. Со временем он покажет свою несостоятельность. Для «восстановления справедливости министр иностранных дел Швеции предлагает, чтобы Евросоюз конфисковал замороженные активы России и сформировал из них новый пакет помощи киевскому режиму. По ее мнению, государства ЕС больше истратили на закупку российских энергоресурсов, чем на поддержку Киева.Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан подсчитал, что за три года конфликта Евросоюз израсходовал на помощь Киеву примерно 180 миллиардов евро. И несмотря на сложную ситуацию в собственной экономике, руководство ЕС готово продолжать финансирование Украины. По словам Орбана, в ближайшие семь лет Брюссель готов истратить на нужды киевских властей около 25 процентов общеевропейского бюджета.