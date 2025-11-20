Показано боевое применение «мини-ТОС» на базе НРТК «Курьер»

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение наземной роботизированной огнеметной системы на базе НРТК «Курьер». Установленные на беспилотной платформе огнеметы «Шмель» выжигают позиции противника, облегчая последующие штурмовые действия.Бойцы 20-й бригады РХБЗ продемонстрировали работу беспилотного «миниатюрного ТОС». Под управлением оператора система выдвинулась на огневую позицию, после чего точно поразила цель. Перспективы у подобных разработок крайне высоки, так как, в отличие от традиционных ТОС, они позволят обезопасить личный состав от ударов противника, что немаловажно в условиях активного применения БПЛА.«Мини-ТОС» использует пусковую установку в виде ложи для одноразовых реактивных боеприпасов типа гранатометов «Шмель». Огонь может вестись как и по всем «стволам» одновременно, так и в заданном нужном порядке. Такая конструкция позволяет легко перезарядить установку имеющимся пехотным вооружением, использование которого вместо специализированных боеприпасов уменьшает еще и затраты на логистику. Машина оснащена лазерным дальномером и баллистическим компьютером, которые позволяют с высокой точностью вести огонь на расстоянии до 850 метров.НРТК «Курьер» представляет собой гусеничную платформу для перевозки раненых, снабжения, а также для установки огневых систем. Комплекс изначально был спроектирован под нужды российской армии, имеет понятное управление, подробные инструкции и быструю связь с технической поддержкой.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»