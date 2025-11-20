Показано боевое применение «мини-ТОС» на базе НРТК «Курьер»

Показано боевое применение «мини-ТОС» на базе НРТК «Курьер»

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение наземной роботизированной огнеметной системы на базе НРТК «Курьер». Установленные на беспилотной платформе огнеметы «Шмель» выжигают позиции противника, облегчая последующие штурмовые действия.

Бойцы 20-й бригады РХБЗ продемонстрировали работу беспилотного «миниатюрного ТОС». Под управлением оператора система выдвинулась на огневую позицию, после чего точно поразила цель. Перспективы у подобных разработок крайне высоки, так как, в отличие от традиционных ТОС, они позволят обезопасить личный состав от ударов противника, что немаловажно в условиях активного применения БПЛА.



«Мини-ТОС» использует пусковую установку в виде ложи для одноразовых реактивных боеприпасов типа гранатометов «Шмель». Огонь может вестись как и по всем «стволам» одновременно, так и в заданном нужном порядке. Такая конструкция позволяет легко перезарядить установку имеющимся пехотным вооружением, использование которого вместо специализированных боеприпасов уменьшает еще и затраты на логистику. Машина оснащена лазерным дальномером и баллистическим компьютером, которые позволяют с высокой точностью вести огонь на расстоянии до 850 метров.

НРТК «Курьер» представляет собой гусеничную платформу для перевозки раненых, снабжения, а также для установки огневых систем. Комплекс изначально был спроектирован под нужды российской армии, имеет понятное управление, подробные инструкции и быструю связь с технической поддержкой.


  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 13:17
    Дальность маловата.
    850 метров - это ни о чём.
    2. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 13:29
      Не знаю как там с ттх , но в чечне капсула "шмеля М"летела на 1800 метров максимум, потом следовала самоликвидация. Може автор чо напутал?
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 14:15
      Речь о прицельной точности с лазерным наведением, на сколько понял, а по координатам улетит далеко
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 13:17
    Машина оснащена лазерным дальномером и баллистическим компьютером, которые позволяют с высокой точностью вести огонь на расстоянии до 850 метров.

    Дорогая штука получается для одноразового применения. До 850 метров на прямой наводке дольше одного применения не проживет, проще беспилотником с термобаром от Шмеля шарахнуть, точнее и дешевле. Бестолковая штука, интересно кто заказал эту вафлю
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:17
    Десять ,,шмель,,сила! Для своебразных задач хорошо.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -3
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Лимон
      Десять ,,шмель,,сила! Для своебразных задач хорошо.

      А двадцать еще сильней...примитивно...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 13:20
    Хорошая и полезная гравицапа. Хорошо бы, чтобы было налажено массовое промышленное производство. Уже на 4-й год СВО.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 14:17
      Полезность покажет фронт. Либо делать, либо модернизировать, либо закрыть.
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 13:23
    а что если на этой платформе сделать противодроновый компл сопровождения пехоты...или ему не выжить на передке, определят как приорит цель и выбьют первым? Но он могбы нести более тяж сист вооружения против дронов и соотв имел большую дальность, чем дробовик, мог бы нести комп РЭБ, о/э систему
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 13:32
      Так эта платформа делалась как раз многоцелевой, а не персонально для мини ТОС.
  6. Setavr Звание
    Setavr
    -2
    Сегодня, 13:50
    Мини ТОС (Тяжелая Огнеметная Система) звучит, как Старый Новый год.
    wink
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Setavr
      звучит, как Старый Новый год.

      СНГ - старый Новый год...
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 14:19
        А мы любим этот наш СНГ))
  7. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 13:57
    Туда бы контейнеры для запуска 4-6 фпв, а платформа может сидеть в засаде в ждущем режиме очень долго, если нужно.
  8. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    +1
    Сегодня, 13:58
    как дрон "ждун" ночью подполз днём отстрелялся - задачу выполнил !
  9. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 14:22
    Под управлением оператора система выдвинулась на огневую позицию, после чего точно поразила цель.

    Перспективы у подобных разработок крайне высоки

    надеюсь, там в кустах в 5 метрах сзади не сидит оператор, как это было с дронами Шойгу?
    хочется как-то понять серьезность "крайне высоких перспектив".