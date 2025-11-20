России нет смысла идти на сделку с Трампом по Украине - американский эксперт

России нет смысла соглашаться на предложенный Трампом план, Москва и так возьмет все, что ей необходимо. Об этом заявил военный эксперт, полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению эксперта, России не нужна сделка с Трампом по Украине, поскольку она и так движется к победе, учитывая ситуацию на фронте. Российская армия набирает темп наступления, уничтожая украинские войска и забирая новые территории. Все разговоры о том, что на фронте якобы сложилась патовая ситуация, являются откровенной ложью.



Как заявляет полковник, Москве нужно немного подождать, и она получит не четыре области Украины, а гораздо больше. Дойти до Днепропетровска, взять Харьков и Одессу. Конечно, это будет стоить времени, ресурсов и жизней российских солдат. Но этот вариант намного лучше, чем соглашаться на план Трампа, предусматривающий гарантии для Украины. Если в будущем начнется война, неважно, по чьей вине, то на стороне Киева выступит уже Запад во главе с США.

Но русские могут продолжать то, что делают сейчас, и взять всё – дойти до Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Они могут идти до конца, если они считают, что это в интересах России, хотя это и будет намного дороже во время конфликта.


Ранее появились сообщения, что США разработали некий мирный план, который якобы включает все пункты из договоренностей Трампа и Путина на Аляске. Сейчас Вашингтон пытается заставить Зеленского его подписать. В Москве консультации с американцами отрицают.
  1. Thumbs Звание
    Thumbs
    -4
    Сегодня, 13:27
    В Москве консультации с американцами отрицают

    кому верить...эти могу такое выкинуть, что словами не описать.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 13:34
      Главное почему Путину не стоит идти на сделку с Трампом это то, что политические дни Трампа сочтены, это его последняя гастроль, и давление на Россию не ослабнет даже после его ухода... поэтому надо забирать по максимуму территории 404 отрезая ее от Черного моря.... надеемся только на себя. Нам должно быть наплевать чем и кем там Трамп не доволен.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:02
        тут дело даже не в территориях -хребет надо ломать еврейско-барыжьему( с нацистким окрасом для прикрытия) режиму на Украине и до талого уничтожать. Первопричины , самое главное первопричины hi
      2. bayard Звание
        bayard
        +2
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Silver99
        Нам должно быть наплевать чем и кем там Трамп не доволен.

        Ну а с чего Вы взяли что Трамп чем-то недоволен ? Он явно недоволен Киевом и Зеленским , он это не скрывал и не скрывает , а насчёт России ... ну вот на днях ответил на вопрос о россии "осмотрим что будет через 6 месяцев" . Заставить Киев пойти на условия России он не смог , против выступила вся Европа и половина американского политикума . Поэтому "этим парням надо просто как следует повоевать" , но денег Киеву не даёт , европа с Альбионом обложил Данью и обязательствами торговыми и инвестиционными , обязал закупать продукцию ВПК США . А Россия между тем набирает военную и политическую силу , авторитет , являет миру и супостатам новые образцы вооружения прорывного характера ... и всё быстрей двигает свои фронты СВО . Не спешно , без перенапряжения сил и ресурсов , а методично давя как танк , как каток паровой . Если Зе и Ко. не увезут в ближайшее время в наручниках и кандалах на Суд в США я буду удивлён . Но идёт Большая Игра . Британия сдувается . Без США у неё нет ресурсов на все прежние пакости . И не стоит недооценивать Трампа , он гораздо умней и глубже всех своих врагов вместе взятых . Просто у него есть план и он ему следует . И его план нашему особо не противоречит . Так в своё время было у Рузвельта и Сталина .
        А слова для глупых журналистов , это просто слова , он их постоянно и намеренно путает . И планов своих им точно не раскроет .
  2. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    -1
    Сегодня, 13:28
    сша предлагает что бы Россия оплачиаала аренду донбасса. При этом юридически он будет за 404 й.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:31
      России нет смысла соглашаться на предложенный Трампом план, Москва и так возьмет все, что ей необходимо
      Даже американцы это понимают....
      1. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Uncle Lee
        Даже американцы это понимают....

        И Трамп это понимает .
        Он просто говорит для журналистов . Иногда шутит , иногда над ними откровенно издевается . Но планов своих он им не раскроет .
        А консультации конечно идут . Время идёт . Фронт движется . Солдаты у ВСУ заканчиваются , европы воют , но пока платят . А Россия проводит триумфальное представление своих новейших вооружений в Дубае .
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 13:37
      И что? Они могут предлагать что угодно, дальше этих глупых предложений не пойдет.
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        +2
        Сегодня, 13:41
        В этом предложении вся соль. Амеры всю эту кашу заварили, а как расхлебать не знают. Вот и предлагают нам всякую дичь, типа донбасса в аренду, не зная ни нашей истории, ни менталитета. Они весь земной шар за идиотов держат. Это подлые америкашки и их только могила исправит.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 13:44
          Согласен good
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:31
    Дойти до Днепропетровска, взять Харьков и Одессу. Конечно, это будет стоить времени, ресурсов и жизней российских солдат. Но этот вариант намного лучше, чем соглашаться на план Трампа ❞ —

    — По всей видимости, сей Данила читает сайт «Военное обозрение» ...
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:39
    ДАМ еще раньше это озвучил для бритов.,, Россия всё равно возьмет на Украине себе что захочет,а вы думайте ,откуда прилетит,,
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:57
    России нет смысла идти на сделку с Трампом по Украине - американский эксперт

    Да к чему нам мнение какого-то американского эксперта, когда мы лучше принимаем мнение ВГК. Он-то - хозяин своего слова...
    И Украина похоже отыграла свою самостийность - это стало доходить даже до особо рьяных...
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:58
    России нет смысла идти на сделку с Трампом по Украине - американский эксперт

    Так можно всех убедить, что Россия проиграла .Чем собственно американцы и заняты .Но самое главное что договор с ними не имеет смысла ,он не приведет к миру
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:53
      Цитата: APASUS
      договор с ними не имеет смысла ,он не приведет к миру

      Так мир им и не нужен, просто очередная попытка с их стороны обмануть Россию.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:58
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    России нет смысла идти на сделку с Трампом по Украине - американский эксперт

    конечно Россия понимает, что "партнеры матрасники" вместе со своими европейскими шестерками попросту могут обмануть
  9. Ender Dorghut Звание
    Ender Dorghut
    0
    Сегодня, 13:59
    Accettare l'accordo è quasi un obbligo per il presidente Putin se questo accordo soddisfa le richieste russe.
    Questo va oltre la tattica militare o la necessità di preservare vite. Si può vincere una guerra ma perdere la pace. La Russia, se vengono soddisfatte le sue richieste, non può continuare la guerra perché altrimenti darebbe forza a chi dice che è tutta colpa di Mosca. Questo isolerebbe la Russia (almeno nel breve termine) e impedirebbe una regolare ripresa delle relazioni commerciali. L'Ucraina invece verrebbe aiutata ancora di più nonostante tutta la corruzione e i problemi manifestati. È vero che l'Ucraina in ogni caso conserverà l'indipendenza (cosa non scontata a febbraio 2022) anche se a costo di alcuni territori. Anche l'Italia vinse la prima guerra mondiale ma gli americani non riconobbero i patti segreti di Londra. Attenzione: se si vuole evitare davvero (e sottolineo la parola davvero) un seconda SVO allora si devono disinnescare le cause e soprattutto evitare condizioni capestro. Una tigre, anche se ferita, ma messa all'angolo sarà ancora più pericolosa. Questo è il mio pensiero.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:01
    Москва и так возьмет все, что ей необходимо
  11. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 14:04
    Если Украине оставить даже половину территории, то вскоре жди оттуда нападения. Нужно всё забирать, а там пусть какой-то район называется украинская республика или край. Для самых желающих этого.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Kusja
      а там пусть какой-то район называется украинская республика или край.

      И пусть находится этот район где то в Канаде.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:08
    Но русские могут продолжать то, что делают сейчас, и взять всё – дойти до Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Они могут идти до конца, если они считают, что это в интересах России, хотя это и будет намного дороже во время конфликта

    Ещё в копилку РФ одного трезво мыслящего вояку матрасных.
    Наверное ещё Бисмарка, предварительно прочитал. wink
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 14:15
    Сообщают, что состоялась процедура возврата тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной

    С российской стороны Украине были переданы останки 1000 военнослужащих ВСУ. В свою очередь, украинская сторона вернула тела 30 российских военнослужащих.

    Цифры не отображают действительное соотношение потерь, разумеется наши меньше украинских, они лишь свидетельствуют, что мы идем вперед. и поле боя остается за нами.
  14. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 14:35
    SSDD russia surrenders 2 a pedophile.. this entails 100 hrs of abalone captured w the toes
  15. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 14:53
    THE SMO IS THE ONLY AND BEST SOLUTION FOR ALL -
    EVEN TRUMP ACKNOWLEDGED THIS REPEATEDLY


    The Europeans will derail whatever talks there will be.

    The Ukraine must be dissolved. All rest Oblasts must vote on their future home country - Russia, Hungary, Romania, Slovakia, Poland or creating a new state called GALICIA in the West- this is what the Nazis- which all come from Galicia always wanted- now Russia can give it to them!

    But this must happen very quickly and there should be clauses:

    ODESSA and NIKOLAEV and all Oblasts East automatically become Russian on January 1st 20xy if by then they have not held a referendum under Russian supervision.