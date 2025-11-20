Но русские могут продолжать то, что делают сейчас, и взять всё – дойти до Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Они могут идти до конца, если они считают, что это в интересах России, хотя это и будет намного дороже во время конфликта.

России нет смысла соглашаться на предложенный Трампом план, Москва и так возьмет все, что ей необходимо. Об этом заявил военный эксперт, полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По мнению эксперта, России не нужна сделка с Трампом по Украине, поскольку она и так движется к победе, учитывая ситуацию на фронте. Российская армия набирает темп наступления, уничтожая украинские войска и забирая новые территории. Все разговоры о том, что на фронте якобы сложилась патовая ситуация, являются откровенной ложью.Как заявляет полковник, Москве нужно немного подождать, и она получит не четыре области Украины, а гораздо больше. Дойти до Днепропетровска, взять Харьков и Одессу. Конечно, это будет стоить времени, ресурсов и жизней российских солдат. Но этот вариант намного лучше, чем соглашаться на план Трампа, предусматривающий гарантии для Украины. Если в будущем начнется война, неважно, по чьей вине, то на стороне Киева выступит уже Запад во главе с США.Ранее появились сообщения, что США разработали некий мирный план, который якобы включает все пункты из договоренностей Трампа и Путина на Аляске. Сейчас Вашингтон пытается заставить Зеленского его подписать. В Москве консультации с американцами отрицают.