Новая партия снайперских винтовок Чукавина передана российским военным
3 79112
Концерн «Калашников» досрочно завершил годовой контракт на поставку в войска снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Оружие поставлено в полном объеме, параметры поставки не раскрываются. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Новая партия снайперских винтовок Чукавина передана российским военным, «Калашников» закрыл годовой контракт на их поставку. Однако в следующем году производство СВЧ вырастет в несколько раз, контракты предусматривают поставку данного оружия не только российским силовым ведомствам, но и на экспорт.
Концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на изготовление 7,62х54 мм снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) и отгрузил изделия основному заказчику в полном объеме.
Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном «Калашников» по заданию Министерства обороны для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД). Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, общая длина (с разложенным прикладом и пламегасителем) – 1170 мм, длина ствола – 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Прицельная дальность – 1000 метров.
Винтовка показала высокую кучность и дальность стрельбы в зоне СВО, активно применяется российскими военными.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация