Новая партия снайперских винтовок Чукавина передана российским военным

Концерн «Калашников» досрочно завершил годовой контракт на поставку в войска снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Оружие поставлено в полном объеме, параметры поставки не раскрываются. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Новая партия снайперских винтовок Чукавина передана российским военным, «Калашников» закрыл годовой контракт на их поставку. Однако в следующем году производство СВЧ вырастет в несколько раз, контракты предусматривают поставку данного оружия не только российским силовым ведомствам, но и на экспорт.



Концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на изготовление 7,62х54 мм снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) и отгрузил изделия основному заказчику в полном объеме.



Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном «Калашников» по заданию Министерства обороны для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД). Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, общая длина (с разложенным прикладом и пламегасителем) – 1170 мм, длина ствола – 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Прицельная дальность – 1000 метров.

Винтовка показала высокую кучность и дальность стрельбы в зоне СВО, активно применяется российскими военными.
12 комментариев
  1. Маз Звание
    Маз
    -5
    Сегодня, 14:01
    Видал последнюю винтовку концерна Лобаева типа арка ZOV - на марксменов, весьма внушает уважения, и отзывы очень очень, и кучность и красивая зараза, так в руки и просится. А эту пихают который год. И рекламу делают. Да видно не в коня корм.
    1. TiRex Звание
      TiRex
      0
      Сегодня, 14:06
      разница в цене конская, так раза в 4-5 как минимум лобаевская дороже, а она точно лучше свд.
      1. Маз Звание
        Маз
        +1
        Сегодня, 14:17
        Лучше за свои или спонсорские иметь Zov и КУЧНОСТЬ В 0,5 МОА!!!, и весь комплекс снайпера включая патроны и прочее, чем дешёвку с базой советских времен против чешек,австриек, англичанок, американок немок и прочих высокоточных снайперок нато сделанных по последнему слову оружейной техники и имеющих хорошую кучность и дальность, и патроны, и точеные пули и добротные пороха, гильзы и капсули. Жизнь бойца дороже денех, когда ж это наши енералы поймут?
        1. Слесарь Звание
          Слесарь
          0
          Сегодня, 14:30
          Цитата: Маз
          Лучше за свои или спонсорские иметь Zov и КУЧНОСТЬ В 0,5 МОА!!!

          Ну даже на сайте там 1 моа , откуда 0.5 ? А это примерно и есть как у Чукавина с сопоставимым патроном . С обычным валовым похуже немного .
        2. ved_med12 Звание
          ved_med12
          0
          Сегодня, 14:43
          Насколько помню, у Лобаева нет винтовки под 7.62-54....
          У ниx винты начинаются от 308 магнум...
          И да кстати "лобаевки" также есть на сво, в снаиперскиx расчётаx/ Конечно не у ротныx снаиперов...а у спецов!!!
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      +1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Маз
      винтовку концерна Лобаева

      Лобаевские винтовки в войска не поставишь. Их стволы делают из штатовского кругляка, и не из любого) Вряд ли удастся получить материал в нужном для армии количестве из США сейчас. С этим и в мирное время та еще проблема была
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 15:06
      винтовка zov калибр 7,62х51, в армии России используется патрон 7,62х54 и поэтому взводному снайперу выдают винтовку СВД и СВЧ с патроном 7,62х54, снайперы специалисты используют винтовки калибра 8,58(Т-5000)
      и чем винтовка СВЧ хуже винтовки zov( кроме того что она Российского производства)
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 14:01
    В войсках не однозначное отношение к замене СВД на СВЧ. Да замена назрела но тут кардинального нет. Большие вопросы к кучности, выдаваемой СВЧ, а это один из моментов, за который критикуют СВД, и ради исправления чего, во многом, затевали замену. Тут еще вопросы к патрону 7.62х54 мм, вернее к применяемым порохам, что бы не говорили но западные пока лучше, нам есть куда стремиться.
  3. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 14:19
    У кого локомотив мощнее, тот и побеждает.
  4. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 14:21
    Шило на мыло, главное планку присобачить и приклад красивый.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:00
      Цитата: dnestr74
      главное планку присобачить и приклад красивый

      СВД красивее и ухватистей....
  5. ved_med12 Звание
    ved_med12
    0
    Сегодня, 14:33
    Вот очень и очень, раздражают люди (индивидумы) пытающиеся сравнить не сравнимое... hi