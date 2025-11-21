Украина официально получила от американской стороны проект плана

Американский план из 28 пунктов

«План Трампа из 28 пунктов предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Луганском и Донецком (Донбассом) несмотря на то, что, Украина по-прежнему контролирует около 14,5% территории «Донецкой области» (ДНР). Территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия не сможет размещать там войска. В двух других регионах, в которых продолжается военные действия – Херсонской и Запорожской областях – нынешние линии контроля останутся прежними. Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России, но Украину об этом просить не будут», – пишет издание.

«По словам двух источников, непосредственно осведомлённых о ситуации, Катар и Турция участвуют в разработке нового плана Трампа и поддерживают посреднические усилия США. Высокопоставленный представитель Катара участвовал в переговорах между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам национальной безопасности Рустемом Умеровым в минувшие выходные… В ходе переговоров с Умеровым было достигнуто взаимопонимание. Перед встречей с Умеровым Уиткофф подробно обсудил план с российским представителем Кириллом Дмитриевым», – отмечает Axios.

Новый раунд переговоров или новая эскалация?

Суверенитет Украины будет подтверждён.



Россия, Украина и Европа заключат полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении, а все спорные вопросы последних 30 лет будут считаться урегулированными. Россия обязуется не вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться. При посредничестве США будет проведён диалог Россия—НАТО для урегулирования вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, укрепления глобальной безопасности и расширения возможностей для взаимодействия и экономического развития.



Украина получит надёжные гарантии безопасности. Численность её вооружённых сил будет ограничена 600 000 человек. Украина закрепит в конституции отказ от вступления в НАТО, а НАТО официально зафиксирует, что никогда не примет Украину. НАТО также обязуется не размещать войска на территории Украины. Европейские истребители будут размещены в Польше.



Гарантии США предполагают компенсацию Вашингтону; Украина лишится их в случае нападения на Россию. В случае российского вторжения санкции будут полностью восстановлены, а признание любых новых территорий — аннулировано. При несанкционированном ударе Украины по Москве или Санкт-Петербургу гарантия США станет недействительной.



Украина получает право на членство в ЕС и краткосрочный преференциальный доступ к рынку ЕС до завершения процедуры.



Будет создан масштабный международный пакет восстановления Украины: фонд развития высокотехнологичных отраслей, совместные проекты США и Украины по модернизации газовой инфраструктуры, восстановление городов и жилых районов, развитие инфраструктуры, добывающей отрасли. Всемирный банк разработает отдельный финансовый пакет.



Россия будет поэтапно реинтегрирована в мировую экономику: санкции будут сниматься индивидуально; США заключат долгосрочное соглашение с Россией по сотрудничеству в энергетике, ресурсах, ИИ, центрах обработки данных, Арктике и других областях; Россия будет приглашена вернуться в G8.



Замороженные российские активы распределяются так: 100 млрд долларов направляются в американский фонд восстановления Украины, США получают 50% прибыли, Европа добавляет ещё 100 млрд. Оставшиеся российские средства направляются в отдельный американо-российский инвестиционный механизм для проектов, укрепляющих доверие и создающих общие интересы.



Будет создана совместная мониторинговая группа по безопасности. Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину.



США и Россия продлят действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроля над ним. Украина подтверждает безъядерный статус. Запорожская АЭС возобновит работу под контролем МАГАТЭ, электроэнергия распределяется 50:50 между Украиной и Россией.



Обе страны внедрят образовательные программы, направленные на толерантность и снижение пропаганды; Украина принимает финансовую поддержку ЕС для защиты языковых меньшинств. Обе стороны ограничат расходы на информационные кампании и откажутся от враждебных материалов.



Территориальные положения: Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, включая США. Херсон и Запорожье фиксируются по линии соприкосновения. Россия отказывается от остальных территорий за пределами пяти регионов. Украина выводит часть войск из Донецкой области, создаётся нейтральная демилитаризованная зона под международным признанием, российские войска туда не входят.



Россия и Украина обязуются не изменять территориальные договорённости силой; гарантии безопасности прекращаются при нарушении.



Россия не препятствует использованию Днепра для коммерции и обеспечивает свободный вывоз зерна через Чёрное море.



Создаётся гуманитарный комитет: обмен всех пленных и тел «все за всех», освобождение всех гражданских заложников, программа воссоединения семей, помощь жертвам конфликта.



Украина проведёт выборы через 100 дней. Все стороны конфликта получают полную амнистию за действия во время войны и отказываются от дальнейших претензий.



Соглашение становится юридически обязательным, её выполнение контролирует Совет мира под руководством Дональда Трампа. Нарушения ведут к санкциям.

Украина официально получила от американской стороны проект плана. Мы обозначили фундаментальные принципы, важные для нашего народа. Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны.

В этом контексте позвольте сделать несколько ключевых замечаний.



Во-первых, Украина готова к содержательным переговорам для окончания этой войны — включая на уровне лидеров — но наши красные линии чёткие и неизменные.



Никогда не будет признания, формального или иного, украинской территории, временно оккупированной Российской Федерацией, как российской. Наша земля не продаётся.



Украина не примет никаких ограничений на своё право на самооборону или на численность и возможности наших Вооружённых сил.



Мы также не потерпим посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, в которые мы хотим вступить.



Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.