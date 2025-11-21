Украина официально получила от американской стороны проект плана

Украина официально получила от американской стороны проект плана


На фоне коррупционного скандала на Украине («дело Миндича»), западные СМИ опубликовали предполагаемый мирный план из 28 пунктов, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Информацию о том, что Вашингтон разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывая позиции Москвы и Киева 19 ноября официально подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, «для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки».



Общие очертания этого плана достаточно подробно расписали портал Axios, а также газеты The Wall Street Journal и Financial Times. NBC News, в свою очередь, сообщило, что Трамп одобрил этот план на этой неделе. В принципе во многом этот план соответствует тем утечкам в СМИ, которые публиковались и ранее. Неясно была ли конкретно эта утечка информации умышленной, или случайной (Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в последствии удаленном сообщении в соцсетях намекнул, что источником утечки мог быть Кирилл Дмитриев).

Как бы там ни было, произошло это, как уже было сказано, на фоне очередного громкого коррупционного скандала на Украине. А следовательно, у многих возник вопрос – не является ли это попыткой со стороны США склонить Зеленского к миру? Не секрет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) контролируется Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Недавно высокопоставленный офицер ФБР даже лично посещал Киев, чтобы заслушать отчет НАБУ по «делу Миндича».

С другой стороны есть и сторонники другой версии происходящего – НАБУ находится под контролем глобалистов (альтернативного трамповскому проекта), и это они посылают какие-то сигналы Зеленскому. А значит все эти телодвижения совершенно не обязательно вскоре приведут к миру, поскольку глобалисты выступают за продолжение войны.

В любом случае скандал ослабил позиции Зеленского и способствовал активизации усилий Трампа по остановке военного конфликта на Украине. К чему эти усилия в итоге могут привести?

Американский план из 28 пунктов


Портал Axios на днях опубликовал достаточно подробный материал о том, что, собственно говоря, из себя представляет план США из 28 пунктов, который одобрил президент США.

«План Трампа из 28 пунктов предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Луганском и Донецком (Донбассом) несмотря на то, что, Украина по-прежнему контролирует около 14,5% территории «Донецкой области» (ДНР). Территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия не сможет размещать там войска. В двух других регионах, в которых продолжается военные действия – Херсонской и Запорожской областях – нынешние линии контроля останутся прежними. Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России, но Украину об этом просить не будут», – пишет издание.

Также Axios отмечает, что план предусматривает ограничения на численность украинской армии и на использование ею оружия большой дальности в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Что будет из себя представлять гарантии безопасности со стороны США, изданию неизвестно.

«По словам двух источников, непосредственно осведомлённых о ситуации, Катар и Турция участвуют в разработке нового плана Трампа и поддерживают посреднические усилия США. Высокопоставленный представитель Катара участвовал в переговорах между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам национальной безопасности Рустемом Умеровым в минувшие выходные… В ходе переговоров с Умеровым было достигнуто взаимопонимание. Перед встречей с Умеровым Уиткофф подробно обсудил план с российским представителем Кириллом Дмитриевым», – отмечает Axios.

Изначально Уиткофф планировал встретиться с Зеленским, однако встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договорённостей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа. Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, с участием европейских стран. Еще одной причиной встречи стал внутриполитический скандал на Украине, связанный с расследованием коррупции в отношении некоторых ближайших советников Зеленского.

Другие американские и британские издание, в целом, подтверждают информацию Axios. Financial Times и The Telegraph называют несколько пунктов плана, что, в целом, согласуется с информацией, опубликованной Axios. В частности, план предусматривает:

Во-первых, уступку всего Донбасса со стороны Киева;

Во-вторых, признание американцами Крыма и Донбасса законной российской территорией (но Украину к этому принуждать никто не будет);

В-третьих, отказ Украины вступать в НАТО, по крайней мере на несколько лет (ранее в утечках СМИ назывался срок в 15-20 лет);

В-четвертых, сокращение численности ВСУ вдвое и отказ Украины от части вооружений, предоставленных западными союзниками. Речь идет прежде всего о дальнобойном вооружении, способном наносить удары вглубь территории России.

В-пятых, признание русского языка государственным на Украине и предоставление официального статуса «местному отделению Русской православной церкви».

Газета Financial Times уже назвала данный план «очень плохим» и «неприемлемым» для Украины.

Новый раунд переговоров или новая эскалация?


Можно ли назвать вышеуказанный план приемлемым для России?

Главный вопрос заключается в том согласится ли Зеленский на этот план? Собственно, это зависит даже не сколько от самого Зеленского (который более чем полностью зависит от западной финансовой и военной помощи), сколько от позиции стран ЕС, или, иначе говоря, глобалистского проекта. Готова ли Европа продолжать спонсировать Украину и, если потребуется, ввести свои войска на Украину? На этот вопрос пока нет однозначного ответа.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) уже пишет, что американский план «вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и европейских правительствах». На счет «жесткого сопротивления» Киева есть сомнения, поскольку ослабленный громким политическим скандалом Зеленский не сделает и шага без согласия своих европейских союзников. А вот на счет стран ЕС (прежде всего Англии, Франции и Германии), то вполне вероятно, что WSJ пишет правду.

Кроме того сам Трамп параллельно с давлением на Киев (если предположить, что именно он стоит за антикоррупционным расследованием НАБУ), также планирует усилить давление и на Москву – по данным американских СМИ Белый дом одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, который позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

Эта двойственность и игра в кнут и пряник вполне характерна для новой американской администрации. К чему приведет эта очередная попытка США организовать мирные переговоры мы увидим в ближайшее время.

***
Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины, внесённый в России в список террористов и экстремистов, опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. Они касаются военных соглашений, экономического блока, восстановления Украины, роли России в мировой системе, энергетики и особых объектов. Основные пункты:

Суверенитет Украины будет подтверждён.

Россия, Украина и Европа заключат полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении, а все спорные вопросы последних 30 лет будут считаться урегулированными. Россия обязуется не вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться. При посредничестве США будет проведён диалог Россия—НАТО для урегулирования вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, укрепления глобальной безопасности и расширения возможностей для взаимодействия и экономического развития.

Украина получит надёжные гарантии безопасности. Численность её вооружённых сил будет ограничена 600 000 человек. Украина закрепит в конституции отказ от вступления в НАТО, а НАТО официально зафиксирует, что никогда не примет Украину. НАТО также обязуется не размещать войска на территории Украины. Европейские истребители будут размещены в Польше.

Гарантии США предполагают компенсацию Вашингтону; Украина лишится их в случае нападения на Россию. В случае российского вторжения санкции будут полностью восстановлены, а признание любых новых территорий — аннулировано. При несанкционированном ударе Украины по Москве или Санкт-Петербургу гарантия США станет недействительной.

Украина получает право на членство в ЕС и краткосрочный преференциальный доступ к рынку ЕС до завершения процедуры.

Будет создан масштабный международный пакет восстановления Украины: фонд развития высокотехнологичных отраслей, совместные проекты США и Украины по модернизации газовой инфраструктуры, восстановление городов и жилых районов, развитие инфраструктуры, добывающей отрасли. Всемирный банк разработает отдельный финансовый пакет.

Россия будет поэтапно реинтегрирована в мировую экономику: санкции будут сниматься индивидуально; США заключат долгосрочное соглашение с Россией по сотрудничеству в энергетике, ресурсах, ИИ, центрах обработки данных, Арктике и других областях; Россия будет приглашена вернуться в G8.

Замороженные российские активы распределяются так: 100 млрд долларов направляются в американский фонд восстановления Украины, США получают 50% прибыли, Европа добавляет ещё 100 млрд. Оставшиеся российские средства направляются в отдельный американо-российский инвестиционный механизм для проектов, укрепляющих доверие и создающих общие интересы.

Будет создана совместная мониторинговая группа по безопасности. Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину.

США и Россия продлят действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроля над ним. Украина подтверждает безъядерный статус. Запорожская АЭС возобновит работу под контролем МАГАТЭ, электроэнергия распределяется 50:50 между Украиной и Россией.

Обе страны внедрят образовательные программы, направленные на толерантность и снижение пропаганды; Украина принимает финансовую поддержку ЕС для защиты языковых меньшинств. Обе стороны ограничат расходы на информационные кампании и откажутся от враждебных материалов.

Территориальные положения: Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, включая США. Херсон и Запорожье фиксируются по линии соприкосновения. Россия отказывается от остальных территорий за пределами пяти регионов. Украина выводит часть войск из Донецкой области, создаётся нейтральная демилитаризованная зона под международным признанием, российские войска туда не входят.

Россия и Украина обязуются не изменять территориальные договорённости силой; гарантии безопасности прекращаются при нарушении.

Россия не препятствует использованию Днепра для коммерции и обеспечивает свободный вывоз зерна через Чёрное море.

Создаётся гуманитарный комитет: обмен всех пленных и тел «все за всех», освобождение всех гражданских заложников, программа воссоединения семей, помощь жертвам конфликта.

Украина проведёт выборы через 100 дней. Все стороны конфликта получают полную амнистию за действия во время войны и отказываются от дальнейших претензий.

Соглашение становится юридически обязательным, её выполнение контролирует Совет мира под руководством Дональда Трампа. Нарушения ведут к санкциям.

Заместитель постоянного представителя Украины в ООН Кристина Гайовишин обратилась к членам Совета Безопасности:

Украина официально получила от американской стороны проект плана. Мы обозначили фундаментальные принципы, важные для нашего народа. Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны.
В этом контексте позвольте сделать несколько ключевых замечаний.

Во-первых, Украина готова к содержательным переговорам для окончания этой войны — включая на уровне лидеров — но наши красные линии чёткие и неизменные.

Никогда не будет признания, формального или иного, украинской территории, временно оккупированной Российской Федерацией, как российской. Наша земля не продаётся.

Украина не примет никаких ограничений на своё право на самооборону или на численность и возможности наших Вооружённых сил.

Мы также не потерпим посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, в которые мы хотим вступить.

Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.
