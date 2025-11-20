Литва досрочно возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Хотели обойти, но заставили вас на поклон пойти. И с пограничниками общались, и с МИДом, и с правительством, — со всеми общались. Что паны с горы Гедимина (памятник истории и культуры на холме в Вильнюсе — ред. «ВО»), корона не упала? Признаёте нашу власть? Признаёте!

С 30 октября сроком на месяц Литва полностью закрыла границу с Белоруссией. В понимании Вильнюса это должно было стать препятствием для контрабанды, которая доставлялась из РБ на воздушных шарах. Логика более чем странная, но это решение всецело поддержали Польша, Латвия и Эстония, которая не граничит с Республикой Беларусь.В результате в РБ скопились 1500 грузовых фур с литовскими номерами, их поставили на стоянки с посуточной оплатой в размере 120 евро за каждое авто. Литовские перевозчики быстро подсчитали ущерб от прекращения транзита, который был оценен в сумму около миллиарда евро в год. Это только прямые убытки. Деньги для прибалтийского лимитрофа немаленькие.Попытки МИД Литвы договориться о пропуске своих грузовиков в виде исключения были категорически отвергнуты президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент Литвы Гитанас Науседа решил пойти дальше и предложил ограничить транзит в Калининград, но никого не испугал. Мы уже это проходили, транспортная связь российского эксклава с «большой землей» обеспечивается по альтернативным маршрутам.В свою очередь, Лукашенко предъявил Вильнюсу требование оплатить охрану грузовиков. В противном случае они могут быть конфискованы.Дальше ситуация развивалась еще более интересно. Правительство Польши, вмиг забыв о «европейской солидарности», с 17 ноября открыло два пункта пропуска на границе с Белоруссией, закрытые еще в 2021 и 2023 годах. Через один из них пошли транзитные фуры, в том числе с литовскими номерами. Деньги потекли в польскую казну.Президент литовской Национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас заявил, что поведение Польши – это «удар ниже пояса». Грузоперевозчики прибалтийского лимитрофа объявили о намерении подать в суд на правительство и компенсировать убытки.Вильнюс отреагировал на эту ситуацию с невероятной для прибалтов скоростью. Уже в ночь на 20 ноября Литва досрочно возобновила работу двух пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Белоруссией. Дабы хоть как-то сохранить лицо при полной капитуляции, глава МВД прибалтийской республики Владислав Кондратович заявил, что власти оставляют за собой право снова закрыть границу.Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в своем видеоблоге не преминул съязвить в адрес литовских властей:Белорусский политолог Петр Петровский уверен, что снятие блокады Польшей стало результатом работы Китая, который в сентябре интенсифицировал дипломатические отношения с Варшавой. Маршрут, проходящий через Беларусь и Польшу, обеспечивает свыше 90% всего континентального грузопотока между Китаем и Европой. На долю КНР приходится около 14,7% польского импорта.