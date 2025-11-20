Литва досрочно возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией

С 30 октября сроком на месяц Литва полностью закрыла границу с Белоруссией. В понимании Вильнюса это должно было стать препятствием для контрабанды, которая доставлялась из РБ на воздушных шарах. Логика более чем странная, но это решение всецело поддержали Польша, Латвия и Эстония, которая не граничит с Республикой Беларусь.

В результате в РБ скопились 1500 грузовых фур с литовскими номерами, их поставили на стоянки с посуточной оплатой в размере 120 евро за каждое авто. Литовские перевозчики быстро подсчитали ущерб от прекращения транзита, который был оценен в сумму около миллиарда евро в год. Это только прямые убытки. Деньги для прибалтийского лимитрофа немаленькие.



Попытки МИД Литвы договориться о пропуске своих грузовиков в виде исключения были категорически отвергнуты президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент Литвы Гитанас Науседа решил пойти дальше и предложил ограничить транзит в Калининград, но никого не испугал. Мы уже это проходили, транспортная связь российского эксклава с «большой землей» обеспечивается по альтернативным маршрутам.

В свою очередь, Лукашенко предъявил Вильнюсу требование оплатить охрану грузовиков. В противном случае они могут быть конфискованы.

Дальше ситуация развивалась еще более интересно. Правительство Польши, вмиг забыв о «европейской солидарности», с 17 ноября открыло два пункта пропуска на границе с Белоруссией, закрытые еще в 2021 и 2023 годах. Через один из них пошли транзитные фуры, в том числе с литовскими номерами. Деньги потекли в польскую казну.

Президент литовской Национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) Эрландас Микенас заявил, что поведение Польши – это «удар ниже пояса». Грузоперевозчики прибалтийского лимитрофа объявили о намерении подать в суд на правительство и компенсировать убытки.

Вильнюс отреагировал на эту ситуацию с невероятной для прибалтов скоростью. Уже в ночь на 20 ноября Литва досрочно возобновила работу двух пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Белоруссией. Дабы хоть как-то сохранить лицо при полной капитуляции, глава МВД прибалтийской республики Владислав Кондратович заявил, что власти оставляют за собой право снова закрыть границу.

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в своем видеоблоге не преминул съязвить в адрес литовских властей:

Хотели обойти, но заставили вас на поклон пойти. И с пограничниками общались, и с МИДом, и с правительством, — со всеми общались. Что паны с горы Гедимина (памятник истории и культуры на холме в Вильнюсе — ред. «ВО»), корона не упала? Признаёте нашу власть? Признаёте!

Белорусский политолог Петр Петровский уверен, что снятие блокады Польшей стало результатом работы Китая, который в сентябре интенсифицировал дипломатические отношения с Варшавой. Маршрут, проходящий через Беларусь и Польшу, обеспечивает свыше 90% всего континентального грузопотока между Китаем и Европой. На долю КНР приходится около 14,7% польского импорта.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 14:22
    — Оказалось, что шары пропускными пунктами не пользовались ...
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Оказалось, что шары пропускными пунктами не пользовались ...

      И это оказалось великим открытием для властей Литвы, сравнимым с открытием всемирного тяготения или изобретением молотка. Что за великолепные власти нынче в лимитрофах, что в голове у них, что противоположной части тела...
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:03
        Литва досрочно возобновила работу пунктов пропуска

        Tупоpылым не удалось никого впечатлить своими "решительными действиями"
  2. Маз Звание
    Маз
    +1
    Сегодня, 14:23
    Ну что и следовало ожидать , так им и надо, рыл яму Батьке, да сам в неё и вляпался, да в собственное дермецо всем европейским фейсом
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 14:25
    и Эстония, которая не граничит с Республикой Беларусь.
    Эстония видимо присоединилась к решению Литвы по Беларуси только потому, чтобы про неё вообще не забыли. laughing
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:27
    Грузоперевозчики прибалтийского лимитрофа объявили о намерении подать в суд на правительство и компенсировать убытки.

    Выпендриваться надо было меньше....
    Разброс и шатание у вОрогов наблюдается. laughing
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:32
    Поленья вовремя под суетились... Евродружба евродружбой, а табачо wink к врозь...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:39
    Белорусский " невозвратный клапан" оказался довольно прибыльным .Может прибалты ещё повторят эксперимент ! laughing
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 14:55
    Деятели с куриными мозгами играют в бирюльки, а народ страдает