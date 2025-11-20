Кая Каллас потребовала согласовать с Европой «план Трампа» по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас требует согласовать с Брюсселем и Киевом подготовленный администрацией Трампа план по урегулированию украинского кризиса.

Каллас сетует, что она не видит в представленном в западной прессе «плане Трампа» каких-либо уступок со стороны России, тогда как Украина в представлении Европы является «жертвой агрессии». По словам Каллас, план, который не будет согласован с Украиной и Европой, нежизнеспособен. В частности, глава дипломатии Евросоюза считает, что лучшим залогом мира будет, если Москва согласится на безусловное прекращение огня.

Европейские союзники Украины называют «план Трампа» фактической капитуляцией Украины, в рамках которой Киев будет вынужден отказаться от части территорий и стремления вступить в НАТО, а также сократить численность своей армии.

Между тем американское издание The Washington Post считает маловероятным, что Зеленский согласится на мирный план администрации Трампа, поскольку вопросы, касающиеся территорий и ВСУ, являются крайне чувствительными для украинской стороны.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Кремль не может добавить ничего нового по диалогу России и США об украинском урегулировании, помимо того, что говорилось в Анкоридже. Россия по-прежнему продолжает оставаться открытой для мирного урегулирования. Но урегулирование должно привести к тому, чтобы были полностью ликвидированы все первопричины этого конфликта.
  1. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +2
    Сегодня, 14:33
    Европейские союзники Украины называют «план Трампа» фактической капитуляцией Украины

    сколько было войн в истории (капитуляция Франции 1940, Польши 1941, Дании)
    что плохого в капитуляции
    жизнь продолжается

    а иногда даже это дает толчок в перезагрузке общества, анализу ошибок и счастливому развитию (или такого в планах Европы по Украине нет)

    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:47
      ОлегEKB
      Сегодня, 14:33
      Европейские союзники Украины называют «план Трампа» фактической капитуляцией Украины

      сколько было войн в истории (капитуляция Франции 1940, Польши 1941, Дании)
      что плохого в капитуляции
      жизнь продолжается

      а иногда даже это дает толчок в перезагрузке общества, анализу ошибок и счастливому развитию (или такого в планах Европы по Украине нет)

      hi Стороны, а также основные поджи-разжи-гатели конфликта не пришли к консенсусу.
      Значит, СВО продолжается до устранения первопричин конфликта и решения всех целей и задач , а боевые действия и переговоры по истории ведутся одновременно, как было заявлено главой российской делегации В. Мединским.
      Отто фон Бисмарк врагам-наглосаксам в помощь -Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим.
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    +4
    Сегодня, 14:35
    ...Кая Каллас потребовала согласовать с Европой «план Трампа» по Украине...
    Ну как бы так сказать... Каллас может требовать, но не факт что кто-то из сидящих за обеденным столом обратит внимание на бульканье поданного киселя laughing
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +1
      Сегодня, 14:47
      Кая Каллас потребовала

      Кая, ишь ты какая!
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 15:06
        Кая Каллас потребовала
        дуpa, она и в Африке, то бишь Европе дуpa fool
    2. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 15:10
      Наглость этой эстонской тормозоглы растет день ото дня....
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:35
    Кая Каллас требует согласовать с Брюсселем и Киевом подготовленный администрацией Трампа план
    Счассс ! Трамп шнурки погладит и полетит согласовывать свои планы с Кайкой, без нее ну никак ! wassat
  4. andranick Звание
    andranick
    +2
    Сегодня, 14:35
    Еще и плана как такового нет, а петушки уже раскукарекались. В прессе кто-то что-то написал, то да. Но ведь и на заборе "хрен" написано, а за ним дрова лежат.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:37
    .Каллас сетует, что она не видит в представленном в западной прессе «плане Трампа»

    Так и Трамп не видит в этом плане участие Европы ...
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 14:37
    Кая Каллас потребовала

    И что? Все взяли под козырёк и побежали, спотыкаясь на ходу, срочно выполнять эти требования "позора Европы"?
    Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о России демонстрируют ее полнейшую профнепригодность. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя ее слова о том, что Москва «понимает только силу».

    «Она самый слабый топ-дипломат, если так можно выразиться, на высшем уровне в Евросоюзе за всю историю существования этой должности», — заявил Боуз.

    По его оценке, Кая Каллас является «позором Европы».

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/10/20/26996192.shtml
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 14:41
    Каллас неграмотная брюссельская вахтерша с единственной инструкцией в башке - "не пущать".
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:44
    Кая Каллас требует! А если что, то она и на Россию и на США эстонскую армию напустит! fool
    ©(С.Лавров)
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:49
    ❝ Кая Каллас потребовала ... ❞ —

    — «Иногда лучше жевать, чем говорить» © ...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:49
    Тут проблема в том что план Трампа не согласован с Россией, а не с ЕС и Украиной.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:07
      Цитата: tralflot1832
      Тут проблема в том что план Трампа не согласован с Россией, а не с ЕС и Украиной.

      Проблема и в том, что план этот представлен пока только в западных СМИ, официальной публикации не было. Похоже на "проверку боем" реакции Европы.
  12. boriz Звание
    boriz
    0
    Сегодня, 14:52
    Читать её глупости уже скучно. Даже не смешно.
  13. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 14:54
    Требовать от Хозяина? Ну это уж слишком. Воспитание то, хромает. Дома папа с мамой не научили, что требовать у старших чревато.
    1. boriz Звание
      boriz
      0
      Сегодня, 15:04
      Тут две причины.
      1.Старший у неё в Лондоне.
      2.Она просто дypa.
  14. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 14:54
    Из Кайки дипломат как из одной субстанции пуля...
  15. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 15:00
    Да блонди зажигает. Кая больший украинец чем Зеля.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:11
    Глава европейской дипломатии Кая Каллас требует согласовать с Брюсселем и Киевом подготовленный администрацией Трампа план по урегулированию украинского кризиса

    Очередное бульканье, вяканье, не воспитанной и не образованной дивы из ЕС.
    Их не звали что то согласовывать между ЕС, 404 и РФ. От слова совсем.
    Только фон, запах и ветер... И пепел с тленом. wink