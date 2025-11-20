Кая Каллас потребовала согласовать с Европой «план Трампа» по Украине
Глава европейской дипломатии Кая Каллас требует согласовать с Брюсселем и Киевом подготовленный администрацией Трампа план по урегулированию украинского кризиса.
Каллас сетует, что она не видит в представленном в западной прессе «плане Трампа» каких-либо уступок со стороны России, тогда как Украина в представлении Европы является «жертвой агрессии». По словам Каллас, план, который не будет согласован с Украиной и Европой, нежизнеспособен. В частности, глава дипломатии Евросоюза считает, что лучшим залогом мира будет, если Москва согласится на безусловное прекращение огня.
Европейские союзники Украины называют «план Трампа» фактической капитуляцией Украины, в рамках которой Киев будет вынужден отказаться от части территорий и стремления вступить в НАТО, а также сократить численность своей армии.
Между тем американское издание The Washington Post считает маловероятным, что Зеленский согласится на мирный план администрации Трампа, поскольку вопросы, касающиеся территорий и ВСУ, являются крайне чувствительными для украинской стороны.
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Кремль не может добавить ничего нового по диалогу России и США об украинском урегулировании, помимо того, что говорилось в Анкоридже. Россия по-прежнему продолжает оставаться открытой для мирного урегулирования. Но урегулирование должно привести к тому, чтобы были полностью ликвидированы все первопричины этого конфликта.
Информация