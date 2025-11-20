В результате очередного обмена Москва вернула тела 30 российских бойцов

Россия и Украина произвели еще один обмен телами погибших военнослужащих, Киев уже традиционно получил очередную тысячу тел, Москва вернула на родину тела 30 российских солдат. О состоявшемся обмене сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.

Москва и Киев обменялись телами погибших военных в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Обмен состоялся на границе Украины и России, предварительно в Брянской области на одном из закрытых автомобильных переходов. Украинская сторона прибыла на собственном транспорте, в который и были перегружены тела погибших. Все происходило в присутствии представителей Красного Креста.



Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат.



Последний аналогичный обмен состоялся 23 октября, Киев получил свою тысячу тел, вернув Москве 31 погибшего. Таким образом, на сегодняшний день Россия вернула Украине более 13 тысяч тел погибших украинских солдат и останавливаться на этом не намерена. Согласно последним договоренностям в Стамбуле, стороны должны обменять по шесть тысяч погибших.

Между тем на Украине откладывают опознание переданных трупов, заявляя, что займутся этим «позже» якобы из-за какого-то закона. На самом деле Зеленский не хочет выплачивать компенсации родственникам погибших, у Киева нет денег.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:43
    Киев получил свою тысячу тел, вернув Москве 31 погибшего
    Большая разница !
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:47
    Можно предположить, что такой же перекос в сторону пленных скакунов, считай счастливчиков.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 14:48
    Украинский Координационный комитет, по уже сложившейся традиции, не упомянул, что взамен РФ вернули тридцать тел погибших воинов. Зато не забыли упомянуть, что обмен состоялся благодаря неимоверным усилиям... и дальше перечисление целого ряда украинских организаций
  4. Андрей_и_К Звание
    Андрей_и_К
    -1
    Сегодня, 14:55
    пять принцип "мы же не такие!" ни к чему хорошему для России он не приведёт!!!