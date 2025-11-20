Россия и Украина произвели еще один обмен телами погибших военнослужащих, Киев уже традиционно получил очередную тысячу тел, Москва вернула на родину тела 30 российских солдат. О состоявшемся обмене сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.Москва и Киев обменялись телами погибших военных в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Обмен состоялся на границе Украины и России, предварительно в Брянской области на одном из закрытых автомобильных переходов. Украинская сторона прибыла на собственном транспорте, в который и были перегружены тела погибших. Все происходило в присутствии представителей Красного Креста.Последний аналогичный обмен состоялся 23 октября, Киев получил свою тысячу тел, вернув Москве 31 погибшего. Таким образом, на сегодняшний день Россия вернула Украине более 13 тысяч тел погибших украинских солдат и останавливаться на этом не намерена. Согласно последним договоренностям в Стамбуле, стороны должны обменять по шесть тысяч погибших.Между тем на Украине откладывают опознание переданных трупов, заявляя, что займутся этим «позже» якобы из-за какого-то закона. На самом деле Зеленский не хочет выплачивать компенсации родственникам погибших, у Киева нет денег.

