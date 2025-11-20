«Больше в боях не участвуют»: ВСУ растратили боезапас к ОТРК «Точка-У»

Они представляли собой одну из ключевых систем поражения сухопутных целей в начале конфликта, регулярно атакуя российские позиции на расстоянии десятков или даже более 100 км. Однако высокая частота огня приводила к тому, что запасы боеприпасов к ним быстро истощались.

В короткие сроки были проведены необходимые испытания и организовано серийное производство обновлённых ракет, что дало возможность компенсировать дефицит ракет.

В настоящее время «Точки» в боях не участвуют.