«Больше в боях не участвуют»: ВСУ растратили боезапас к ОТРК «Точка-У»
Согласно оценкам западных аналитиков, по состоянию на начало 2022 года на вооружении ВСУ состояло 90 ПУ ОТРК «Точка-У» и 500 ракет к ним:
Как недавно поведали украинские обозреватели, на складах по-прежнему хранились ракеты без боеголовок, в связи с чем было принято решение использовать БЧ фугасной авиабомбы:
Конкретные объёмы ОТР, снаряжённых новой начинкой, не называются, однако ясно, что в итоге был растрачен и запас «болванок», ввиду чего ПУ остались без боекомплекта. Замена советским ракетам создана не была. Поэтому, согласно выводам западных обозревателей, боевые машины остались без дела:
Как отмечается, последний раз кадры отстрела «Точки» (в не модернизированной версии 9К79) публиковались в мае 2024 года, и то после длительной паузы в применении этого комплекса.
