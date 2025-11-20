«Больше в боях не участвуют»: ВСУ растратили боезапас к ОТРК «Точка-У»

Согласно оценкам западных аналитиков, по состоянию на начало 2022 года на вооружении ВСУ состояло 90 ПУ ОТРК «Точка-У» и 500 ракет к ним:

Они представляли собой одну из ключевых систем поражения сухопутных целей в начале конфликта, регулярно атакуя российские позиции на расстоянии десятков или даже более 100 км. Однако высокая частота огня приводила к тому, что запасы боеприпасов к ним быстро истощались.

Как недавно поведали украинские обозреватели, на складах по-прежнему хранились ракеты без боеголовок, в связи с чем было принято решение использовать БЧ фугасной авиабомбы:



В короткие сроки были проведены необходимые испытания и организовано серийное производство обновлённых ракет, что дало возможность компенсировать дефицит ракет.

Конкретные объёмы ОТР, снаряжённых новой начинкой, не называются, однако ясно, что в итоге был растрачен и запас «болванок», ввиду чего ПУ остались без боекомплекта. Замена советским ракетам создана не была. Поэтому, согласно выводам западных обозревателей, боевые машины остались без дела:

В настоящее время «Точки» в боях не участвуют.

Как отмечается, последний раз кадры отстрела «Точки» (в не модернизированной версии 9К79) публиковались в мае 2024 года, и то после длительной паузы в применении этого комплекса.

  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 17:23
    На складах России наверняка много осталось ракет. Можно было их с пользой утилизировать.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Pavel57
      На складах России наверняка много осталось ракет.

      А у xoxлов совсем нету. Несправедливо. Надо им этих ракет подогнать, своим ходом по воздуху.
  2. Антоний Звание
    Антоний
    -5
    Сегодня, 17:32
    Новость отличная, но вот, что значит не обладать преимуществом в воздухе, они там модернизируют, что то производят, и т. д., тыл короче расслаблен, а будь у РФ преимущество в воздухе, летали бы над ними, то давно бы уже вбомбили бы их нафиг по полной. Но небратья нас с неба убрали по большому счету.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 17:36
      Да ужж...раслабон прям так на раслабоне в 404 ,смешно.)))
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 17:33
    Сколько же им осталось советского наследия......