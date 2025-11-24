Истребители и автобусы: бэкдоры в технике для Европы
Истребитель F-35A ВВС США
Закупка иностранной техники, вооружения и других изделий может быть связана с рядом характерных рисков и угроз. В частности, производитель может предусмотреть некоторые незадокументированные функции, представляющие потенциальную опасность для покупателя. Европейские страны понимают это и пытаются защитить себя. Идёт тщательное изучение техники разных типов и делаются любопытные выводы.
Техника с сюрпризом
Современная техника военного и гражданского назначения немыслима без различной электроники. Она оснащается разнообразными приборами и имеет специальное программное обеспечение. Эти средства упрощают решение поставленных задач, расширяют рабочие и возможности, а также снижают нагрузку на человека. В то же время, программно-аппаратные средства создают дополнительные риски.
Производитель электроники и ПО может негласно внедрить в них специфические функции, скрытые от пользователя. Это может быть удалённый доступ к данным и к управлению, различные вредоносные компоненты и т.д. Такие «закладки» или «бэкдоры» могут использоваться для шпионажа, проведения диверсий и с другими целями.
Проблема незадокументированных функций хорошо известна, и соответствующие структуры разных стран и организаций принимают меры по борьбе с ними. При должном уровне обеспечения безопасности, осуществляется проверка любых потенциально опасных систем и средств на предмет «закладок». Впрочем, их разработчики тоже не останавливаются и пытаются лучше скрывать подобные сюрпризы.
«Закладка» для самолёта
Особое значение тема бэкдоров имеет в сфере вооружений и военной техники. Современные образцы отличаются технической сложностью и имеют массу электронных компонентов критической важности. Каждая подобная система может нести «закладки», представляющие опасность для эксплуатанта.
В начале весны 2025 г. тему подобных рисков подняли в Германии, и вскоре обсуждение вышло на международный уровень. Всё началось с того, что руководство компании Hensoldt AG рассказало прессе о возможных опасностях закупки иностранной авиационной техники.
В следующем году Бундесвер должен получить первые истребители-бомбардировщики F-35 американского производства. В Hensoldt AG не исключают, что эти самолёты будут иметь некие «закладки», позволяющие американской стороне удалённо управлять их работой и функциями. В частности, упоминалась возможность дистанционного отключения тактической системы управления, что, как минимум, приведёт к срыву выполнения боевой задачи.
Версия о наличии бэкдоров на F-35 появилась в специфический момент времени. К этому времени стало ясно, что новый президент США Дональд Трамп и руководства европейских государств, в т.ч. ФРГ, не сходятся во мнениях по целому ряду вопросов. В связи с этим высказывались опасения о возможных недружественных шагах со стороны США. Например, они могли бы приостановить сотрудничество в военной сфере или даже использовать негласные инструменты по типу «закладок».
Высказанные подозрения об опасности самолёта F-35 вызвали любопытную реакцию. Так, министерство обороны ФРГ не поддержало руководителей Hensoldt и заявило о безопасности импортной техники. Аналогичные заявления сделали военные ведомства Бельгии и Канады.
Также эксплуатантов и потенциальных покупателей успокоило единое управление JPO, отвечающее за программу F-35. Оно опровергло наличие бэкдоров, а также напомнило о ключевых подходах к реализации программы. Работы по новому самолёту ведутся в соответствии с существующими соглашениями, и каждый участник программы получает необходимые ему данные и средства. В связи с этим незадокументированные функции следует считать простыми домыслами и слухами.
Не только авиация
Следует отметить, что потенциальным носителем «закладок» может быть не только военная техника. Существует угроза появления их в системах гражданского назначения. Недавно в Европе выявили новый источник таких рисков и вновь нашли иностранный след, на этот раз китайский.
Разные города европейских стран, стремясь к улучшению экологической ситуации, переводят городской транспорт на электрическую тягу. В рамках таких программ осуществляется закупка электрических автобусов ряда производителей, в т.ч. из-за пределов Евросоюза. Определённой популярностью среди таких покупателей пользуется продукция китайской компании Yutong. По известным данным, в Европе эксплуатируется не менее 700 её автобусов.
В октябре одна из транспортных компаний Норвегии проверила свои автобусы «Ютун» и нашла потенциальные угрозы. Так, автобусы имеют функцию удалённого обновления ПО. Норвежские специалисты посчитали, что через неё компания-производитель может получать доступ к системам управления питанием и к контроллеру аккумуляторной батареи. В теории, это даёт возможность дистанционного контроля и отключения систем.
Избавиться от таких рисков достаточно просто — необходимо отключить автобус от сети путём удаления SIM-карты. Однако в этом случае машина останется без обновлений ПО, что тоже не способствует безопасной эксплуатации.
Недавно стало известно, что китайскими автобусами заинтересовалось министерство транспорта Великобритании. Совместно с профильными организациями оно хочет проверить эту технику на предмет «закладок». Если они будут найдены, должны быть приняты меры.
Примечательно, что информация о бэкдорах в автобусах уже была опровергнута. Компании-дистрибьюторы техники Yutong в Великобритании и Австралии сообщили, что автобусы действительно могут получать обновления ПО через Интернет. Также возможно обновление в сервисных центрах. При этом возможность дистанционного управления попросту отсутствует и не предусмотрена проектом.
Актуальные проблемы
Последние обсуждения «закладок» в военной технике представляют интерес, но уже не удивляют. Как авиация, так и другие классы военной техники давно вышли на тот уровень оснащённости электроникой, когда появляется возможность создавать бэкдоры. Они могут иметь разный характер и использоваться в различных целях — но всегда против эксплуатанта техники.
Также не удивляют попытки разобраться с этой проблемой и, возможно, повлиять на планы закупок. Такое разбирательство и связанные с ним меры могут быть сложными и достаточно дорогими. Однако оно позволит избежать более крупных проблем в области безопасности.
Электроавтобусы марки Yutong
Тем не менее, в ситуации вокруг F-35 следует обратить внимание на источник информации о возможном наличии «закладок». Такие предположения высказала компания Hensoldt AG. По известным данным, она не участвует в производстве F-35 для Германии, хотя, в теории, и могла бы поставлять некоторые электронные компоненты. Нельзя исключать, что руководство компании рассказывало о бэкдорах с целью продвижения своей продукции и услуг.
Кроме того, интересна реакция на предположения о «закладках». Управление JPO, а также несколько военных ведомств поспешили их опровергнуть. Такие заявления от организации, отвечающей за производство, вполне понятны и ожидаемы. В остальных случаях, вероятно, имели место попытки уйти от критики на тему закупок сомнительной техники с незадокументированными функциями.
Любопытно, что тема бэкдоров получила развитие и вышла за пределы военной техники. Уже в двух странах озаботились информационной безопасностью новейших электроавтобусов, при помощи которых перестраивается транспортная инфраструктура городов. Норвежские специалисты нашли потенциальные источники проблем, а их британские коллеги только начинают работу.
Как и в случае с самолётами, F-35, здесь имеет место попытка защититься от потенциальных угроз технического характера. Кроме того, нельзя исключать версию о попытке передела рынка — из Европы хотят выдавить иностранного производителя в пользу своих компаний.
Техника и политика
Таким образом, усложнение военной и иной техники привело к повышению технических характеристик и расширению рабочих возможностей, однако повлекло за собой появление новых рисков и угроз. Армиям и другим структурам приходится адаптироваться к новой ситуации и учитывать все потенциальные опасности.
Ведётся поиск бэкдоров, и он в основном связан с обеспечением безопасности военных и иных структур. Однако, как показывают некоторые подобные ситуации, такие поиски могут быть и нечестным средством конкурентной борьбы. Обоснованность обвинений в таком случае отходит на второй план.
