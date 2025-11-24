Истребители и автобусы: бэкдоры в технике для Европы

Истребители и автобусы: бэкдоры в технике для Европы
Истребитель F-35A ВВС США


Закупка иностранной техники, вооружения и других изделий может быть связана с рядом характерных рисков и угроз. В частности, производитель может предусмотреть некоторые незадокументированные функции, представляющие потенциальную опасность для покупателя. Европейские страны понимают это и пытаются защитить себя. Идёт тщательное изучение техники разных типов и делаются любопытные выводы.



Техника с сюрпризом


Современная техника военного и гражданского назначения немыслима без различной электроники. Она оснащается разнообразными приборами и имеет специальное программное обеспечение. Эти средства упрощают решение поставленных задач, расширяют рабочие и возможности, а также снижают нагрузку на человека. В то же время, программно-аппаратные средства создают дополнительные риски.

Производитель электроники и ПО может негласно внедрить в них специфические функции, скрытые от пользователя. Это может быть удалённый доступ к данным и к управлению, различные вредоносные компоненты и т.д. Такие «закладки» или «бэкдоры» могут использоваться для шпионажа, проведения диверсий и с другими целями.

Проблема незадокументированных функций хорошо известна, и соответствующие структуры разных стран и организаций принимают меры по борьбе с ними. При должном уровне обеспечения безопасности, осуществляется проверка любых потенциально опасных систем и средств на предмет «закладок». Впрочем, их разработчики тоже не останавливаются и пытаются лучше скрывать подобные сюрпризы.

«Закладка» для самолёта


Особое значение тема бэкдоров имеет в сфере вооружений и военной техники. Современные образцы отличаются технической сложностью и имеют массу электронных компонентов критической важности. Каждая подобная система может нести «закладки», представляющие опасность для эксплуатанта.

В начале весны 2025 г. тему подобных рисков подняли в Германии, и вскоре обсуждение вышло на международный уровень. Всё началось с того, что руководство компании Hensoldt AG рассказало прессе о возможных опасностях закупки иностранной авиационной техники.


В следующем году Бундесвер должен получить первые истребители-бомбардировщики F-35 американского производства. В Hensoldt AG не исключают, что эти самолёты будут иметь некие «закладки», позволяющие американской стороне удалённо управлять их работой и функциями. В частности, упоминалась возможность дистанционного отключения тактической системы управления, что, как минимум, приведёт к срыву выполнения боевой задачи.

Версия о наличии бэкдоров на F-35 появилась в специфический момент времени. К этому времени стало ясно, что новый президент США Дональд Трамп и руководства европейских государств, в т.ч. ФРГ, не сходятся во мнениях по целому ряду вопросов. В связи с этим высказывались опасения о возможных недружественных шагах со стороны США. Например, они могли бы приостановить сотрудничество в военной сфере или даже использовать негласные инструменты по типу «закладок».

Высказанные подозрения об опасности самолёта F-35 вызвали любопытную реакцию. Так, министерство обороны ФРГ не поддержало руководителей Hensoldt и заявило о безопасности импортной техники. Аналогичные заявления сделали военные ведомства Бельгии и Канады.

Также эксплуатантов и потенциальных покупателей успокоило единое управление JPO, отвечающее за программу F-35. Оно опровергло наличие бэкдоров, а также напомнило о ключевых подходах к реализации программы. Работы по новому самолёту ведутся в соответствии с существующими соглашениями, и каждый участник программы получает необходимые ему данные и средства. В связи с этим незадокументированные функции следует считать простыми домыслами и слухами.

Не только авиация


Следует отметить, что потенциальным носителем «закладок» может быть не только военная техника. Существует угроза появления их в системах гражданского назначения. Недавно в Европе выявили новый источник таких рисков и вновь нашли иностранный след, на этот раз китайский.

Разные города европейских стран, стремясь к улучшению экологической ситуации, переводят городской транспорт на электрическую тягу. В рамках таких программ осуществляется закупка электрических автобусов ряда производителей, в т.ч. из-за пределов Евросоюза. Определённой популярностью среди таких покупателей пользуется продукция китайской компании Yutong. По известным данным, в Европе эксплуатируется не менее 700 её автобусов.


В октябре одна из транспортных компаний Норвегии проверила свои автобусы «Ютун» и нашла потенциальные угрозы. Так, автобусы имеют функцию удалённого обновления ПО. Норвежские специалисты посчитали, что через неё компания-производитель может получать доступ к системам управления питанием и к контроллеру аккумуляторной батареи. В теории, это даёт возможность дистанционного контроля и отключения систем.

Избавиться от таких рисков достаточно просто — необходимо отключить автобус от сети путём удаления SIM-карты. Однако в этом случае машина останется без обновлений ПО, что тоже не способствует безопасной эксплуатации.

Недавно стало известно, что китайскими автобусами заинтересовалось министерство транспорта Великобритании. Совместно с профильными организациями оно хочет проверить эту технику на предмет «закладок». Если они будут найдены, должны быть приняты меры.

Примечательно, что информация о бэкдорах в автобусах уже была опровергнута. Компании-дистрибьюторы техники Yutong в Великобритании и Австралии сообщили, что автобусы действительно могут получать обновления ПО через Интернет. Также возможно обновление в сервисных центрах. При этом возможность дистанционного управления попросту отсутствует и не предусмотрена проектом.

Актуальные проблемы


Последние обсуждения «закладок» в военной технике представляют интерес, но уже не удивляют. Как авиация, так и другие классы военной техники давно вышли на тот уровень оснащённости электроникой, когда появляется возможность создавать бэкдоры. Они могут иметь разный характер и использоваться в различных целях — но всегда против эксплуатанта техники.

Также не удивляют попытки разобраться с этой проблемой и, возможно, повлиять на планы закупок. Такое разбирательство и связанные с ним меры могут быть сложными и достаточно дорогими. Однако оно позволит избежать более крупных проблем в области безопасности.


Электроавтобусы марки Yutong

Тем не менее, в ситуации вокруг F-35 следует обратить внимание на источник информации о возможном наличии «закладок». Такие предположения высказала компания Hensoldt AG. По известным данным, она не участвует в производстве F-35 для Германии, хотя, в теории, и могла бы поставлять некоторые электронные компоненты. Нельзя исключать, что руководство компании рассказывало о бэкдорах с целью продвижения своей продукции и услуг.

Кроме того, интересна реакция на предположения о «закладках». Управление JPO, а также несколько военных ведомств поспешили их опровергнуть. Такие заявления от организации, отвечающей за производство, вполне понятны и ожидаемы. В остальных случаях, вероятно, имели место попытки уйти от критики на тему закупок сомнительной техники с незадокументированными функциями.

Любопытно, что тема бэкдоров получила развитие и вышла за пределы военной техники. Уже в двух странах озаботились информационной безопасностью новейших электроавтобусов, при помощи которых перестраивается транспортная инфраструктура городов. Норвежские специалисты нашли потенциальные источники проблем, а их британские коллеги только начинают работу.

Как и в случае с самолётами, F-35, здесь имеет место попытка защититься от потенциальных угроз технического характера. Кроме того, нельзя исключать версию о попытке передела рынка — из Европы хотят выдавить иностранного производителя в пользу своих компаний.

Техника и политика


Таким образом, усложнение военной и иной техники привело к повышению технических характеристик и расширению рабочих возможностей, однако повлекло за собой появление новых рисков и угроз. Армиям и другим структурам приходится адаптироваться к новой ситуации и учитывать все потенциальные опасности.

Ведётся поиск бэкдоров, и он в основном связан с обеспечением безопасности военных и иных структур. Однако, как показывают некоторые подобные ситуации, такие поиски могут быть и нечестным средством конкурентной борьбы. Обоснованность обвинений в таком случае отходит на второй план.
  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 03:52
    В Узбекистане полно авто из Китая ,что то мне страшно стало ездить на работу в Ютонге!
    Но там летом кондеры работают, красота!
    1. север 2 Звание
      север 2
      -1
      Сегодня, 05:57
      Извините , а что такое или кто такие эти кондеры ? Или это перевод с узбекского чего то...?
  2. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 03:58
    Спохватились... Народ по поводу импортных станков и прочих "Джон Диров" давно офигивает, сколько там закладок.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 04:24
      Цитата: Владимир_2У
      Народ по поводу импортных станков и прочих "Джон Диров" давно офигивает, сколько там закладок.

      Современные станки без обновлений работать не будут, более того производитель получает все данные о режиме работы станка и поломках, дабы совершенствовать его. Но купив станок изволь покупать обновление ПО, либо научись делать сам.
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 04:30
        Цитата: Дырокол
        Современные станки без обновлений работать не будут, более того производитель получает все данные о режиме работы станка и поломках, дабы совершенствовать его.

        Либо просто отключает его.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 05:07
          Цитата: Владимир_2У
          Либо просто отключает его.

          При нарушении договора или попытках взломать. Хотя я слышал байки мол "да наши хакеры взломали ПО и теперь работает бесплатно". На сколько они правдивы сказать сложно, возможно это пустой треп.
          1. Владимир_2У Звание
            Владимир_2У
            0
            Сегодня, 05:13
            Цитата: Дырокол
            При нарушении договора или попытках взломать.

            Вплоть до попыток переноса в другие здания. Ну или по произволу поставщика...

            Цитата: Дырокол
            Тот же F-35 конечно в воздухе не отключишь ибо не имеет выход в сеть, но на земле конечно, могут заблокировать через ПО.
            Кстати, а где гарантия, что нет лазейки на приём блокирующего пакета по спутнику, именно в полёте? Нет такой гарантии...
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 06:02
              Цитата: Владимир_2У
              Ну или по произволу поставщика...

              Ну это вы преувеличиваете, это сильно навредит репутации. Если нет оснований для отключения, то зачем производителю блокировать оборудование которое приносит деньги? Ведь это же не сколько покупка обновления ПО приносит прибыль, а сколько покупка расходных материалов. Это куда больше стоит чем обновление ПО.
              Цитата: Владимир_2У
              а где гарантия, что нет лазейки на приём блокирующего пакета по спутнику, именно в полёте?

              На сколько мне известно на нем нет системы спутниковой связи, у него система связи MADL (Multifunction Advanced Data Link), но это между самолетами и землей.
              1. Владимир_2У Звание
                Владимир_2У
                0
                Сегодня, 06:09
                Цитата: Дырокол
                Ну это вы преувеличиваете, это сильно навредит репутации.

                А вот и нет. Хоть здесь и не про другое здание, но смысл тот же.
                Топик-стартер на Practical Machinist объясняет, что их компания купила восемь ЧПУ-фрезеров Mori/Ellison NV5000A, а вскоре перевезла их на другой завод. После этого оборудование вышло из строя. Фирма-производитель объяснила, что таково новое требование американского законодательства и все будущие модели ЧПУ-фрезеров высшего класса будут блокироваться при перемещении на новое место.
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  0
                  Сегодня, 06:32
                  Цитата: Владимир_2У
                  Хоть здесь и не про другое здание, но смысл тот же.

                  Ну тут так то договор смотреть нужно. Оговорено это договором или нет. Если нет, то кто им помешает пойти в суд и отсудить стоимость оборудования? Т.е. если закон в США вступил в силу после приобретения, то 100% иск будет выигран. Но если до, то сори, незнание закона не прокатит. У Practical Machinist свои юристы должны быть, на то их и кормят.
                  1. Владимир_2У Звание
                    Владимир_2У
                    0
                    Сегодня, 06:35
                    Цитата: Дырокол
                    Т.е. если закон в США вступил в силу после приобретения, то 100% иск будет выигран.

                    Это уже смешно, такая вера в американское правосудие... Особенно в свете того, что диверсия была выполнена задним числом и по требованию "законодательства". В лучшем случае восстановят функционал за счёт поставщика.
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      0
                      Сегодня, 06:37
                      Цитата: Владимир_2У
                      Это уже смешно, такая вера в американское правосудие...

                      При чем тут американское правосудие. Они же должны будут обращаться в свой суд (не знаю правда в какой они стране).
                      Цитата: Владимир_2У
                      В лучшем случае восстановят функционал за счёт поставщика.

                      Тут вариантов опять же может быть несколько, но не зная многих параметров это будут только предположения.
                      1. Владимир_2У Звание
                        Владимир_2У
                        0
                        Сегодня, 06:41
                        Цитата: Дырокол
                        При чем тут американское правосудие. Они же должны будут обращаться в свой суд (не знаю правда в какой они стране).

                        А, ну да, призвать к ответу американскую компанию в суде какой то там страны...
                        Цитата: Дырокол
                        Тут вариантов опять же может быть несколько, но не зная многих параметров это будут только предположения.
                        Тут важно, что отключить вас могут по произволу.
                      2. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 06:44
                        Цитата: Владимир_2У
                        Тут важно, что отключить вас могут по произволу.

                        Если вы выигрываете суд у себя, то проигравшая компания будет вынуждена либо решить с вами вопрос мирно, либо больше не совать нос в вашу страну. Если допустим Practical Machinist находится в стране ЕС, то Mori придется делать выбор, работать в ЕС или нет.
              2. Владимир_2У Звание
                Владимир_2У
                0
                Сегодня, 06:25
                Цитата: Дырокол
                На сколько мне известно на нем нет системы спутниковой связи, у него система связи MADL (Multifunction Advanced Data Link), но это между самолетами и землей.

                Но дело в том, что это либо частный случай linc-16, либо развитие этой системы связи, а это и американская система, и имеющая спутниковые вводы/терминалы. Ну немного усложнится система, не напрямую со спутника пакет, а со спутника на наземный терминал, а уже оттуда на самолёт...
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  0
                  Сегодня, 06:35
                  Цитата: Владимир_2У
                  а со спутника на наземный терминал, а уже оттуда на самолёт.

                  Для этого самолет должен быть в пределах радиовидимости, что совсем не факт. Т.е. если он летает рядом с аэродромом, то чисто теоретически да, если же нет, то это невозможно.
                  1. Владимир_2У Звание
                    Владимир_2У
                    0
                    Сегодня, 06:37
                    Цитата: Дырокол
                    Т.е. если он летает рядом с аэродромом

                    Вообще Линк16 подразумевает связь не в пределах видимости аэродрома, а в пределах видимости ближайшего терминала, а это может быть и самолёт со спутниковой связью...
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      0
                      Сегодня, 06:41
                      Цитата: Владимир_2У
                      Вообще Линк16 подразумевает связь не в пределах видимости аэродрома, а в пределах видимости ближайшего терминала, а это может быть и самолёт со спутниковой связью...

                      Соглашусь, самолет или БПЛА с антенной спутниковой связи. Но где гарантия, что он будет поблизости. Это довольно натянуто. Вот когда все ЛА включат в спутниковую систему связи (а это как понимаю уже скоро) тогда да, можно будет управлять дистанционно работой ПО. Т.е. в будущем подобные опасения будут оправданы, сегодня же это не более чем страхи....
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 04:19
    Ведётся поиск бэкдоров, и он в основном связан с обеспечением безопасности военных и иных структур.

    То что вся современная техника имеет возможность обновления ПО по интернету совсем не секрет. В конце концов у каждого есть телефон который регулярно запрашивает обновление. И что тут поделаешь? О какой безопасности речь? Может ли производитель через обновление заблокировать устройство? Конечно, но зачем ему это? Какой в этом смысл? Тот же F-35 конечно в воздухе не отключишь ибо не имеет выход в сеть, но на земле конечно, могут заблокировать через ПО. И ничего тут не сделаешь.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 06:06
    Цитата: Дырокол
    Может ли производитель через обновление заблокировать устройство?
    Может и заблокировать. Но важнее всего, закладчику бэкдоров узнать что же производят на его станках. И если станок может обновлять ПО по воздуху и отправлять жалобы на ошибки, то он может и легко передавать все алгоритмы работы этого станка куда надо. И если станок производит кастрюли, то это никому не надо, а вот если высокотехнологичную продукцию?
  5. lelik613 Звание
    lelik613
    0
    Сегодня, 06:42
    Главная уязвимость электрических автобусов, в том, что им для работы требуется электричество. laughing Но это-тсс, секрет!