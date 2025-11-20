Битва за Волчанск приближается к завершению: у ВСУ заканчиваются резервы
Бои в городе Волчанск Харьковской области постепенно близятся к завершению. Основная часть этого населенного пункта уже перешла под контроль ВС РФ. В настоящее время наши бойцы проводят зачистку в подвалах и ликвидируют разрозненные группы противника.
Подразделения ВС РФ уже заняли рубежное шоссе, а также продвинулись на восток мимо памятника самолету Л-29. Продолжаются боестолкновения у ангаров на самом юге города. К югу от Волчанска армия России зачистила Синельниково и лесополосы между Синельниково и Вильчей, окончательно закрепив результат на этом участке. Дорога в Волчанск с юга полностью перерезана и недоступна для использования противником. С развитием успеха к югу от Волчанска ВС РФ смогут приблизиться к переправе в Старом Салтове. На восточном фланге продолжаются бои в лесополосах в районе Амбарного, Отрадного и освобожденного недавно Двуречанского.
После освобождения населенного пункта Цегельное (Кирпичное) ВС РФ зашли на окраины Вильчи и Лимана, где противник пытается контратаковать. На Хатненском участке наши штурмовики развивают успех в районе Двуречанского. Наступление наших бойцов поддерживают ВКС, артиллерия и ТОСы ГВ «Север».
Украинское командование всеми силами и средствами пытается удерживать позиции в окрестностях Волчанска. При этом, поскольку наиболее боеспособные резервы ВСУ переброшены на Покровское направление, на Волчанский отрезок фронта переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС.
