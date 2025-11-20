Песков назвал провокационным призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе

Как вы думаете, каким будет наш ответ на ограниченный тактический российский (ядерный) удар с ограниченным эффектом? У меня нет ответа, но я уверен, что он есть у вас.

Некоторые (европейцы), к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности.