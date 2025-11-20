Песков назвал провокационным призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе
Вирус антироссийской истерии с европейских политиков перекинулся на вроде как очень практичных в силу их работы топ-менеджеров крупнейших корпораций. Председатель совета директоров авиастроительной компании Airbus SE Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности призвал к широкому размещению в странах Европы тактического ядерного оружия под предлогом «сдерживания» России.
В своем выступлении он заявил, что Россия «открыто угрожает» Европе размещением в Калининградской области «более 500» ракет ОТРК «Искандер», способных нести ядерные боеголовки. Кроме того, продолжил глава Airbus, носители ТЯО размещены в Республике Беларусь. В ответ на это, считает Оберман, Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные европейские страны должны выработать совместную программу поэтапного ядерного сдерживания РФ на тактическом уровне.
Обращаясь к аудитории, состоящей из высокопоставленных военных чиновников, офицеров и руководителей оборонных предприятий, топ-менеджер Airbus задал, как он полагает, риторический вопрос:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга, отвечая на вопросы журналистов, назвал провокационным призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе якобы для сдерживания РФ. Комментируя высказывание Обермана, спикер Кремля заявил:
Весьма сдержанно к призыву председателя совета директоров авиаконцерна отнеслись и в НАТО. Представитель альянса, комментируя агентству Reuters заявление Обермана, отметил, что в НАТО в последнее время «не наблюдают изменений в ядерной политике России».
Издание Politico отмечает, что сейчас у европейских членов НАТО нет общей доктрины ядерного сдерживания. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании составляют, по оценкам экспертов, 290 и 225 боеголовок, соответственно. В Германии размещены американские атомные бомбы, однако сама ФРГ ядерным оружием не владеет.
