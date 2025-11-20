Песков назвал провокационным призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе

Вирус антироссийской истерии с европейских политиков перекинулся на вроде как очень практичных в силу их работы топ-менеджеров крупнейших корпораций. Председатель совета директоров авиастроительной компании Airbus SE Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности призвал к широкому размещению в странах Европы тактического ядерного оружия под предлогом «сдерживания» России.

В своем выступлении он заявил, что Россия «открыто угрожает» Европе размещением в Калининградской области «более 500» ракет ОТРК «Искандер», способных нести ядерные боеголовки. Кроме того, продолжил глава Airbus, носители ТЯО размещены в Республике Беларусь. В ответ на это, считает Оберман, Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные европейские страны должны выработать совместную программу поэтапного ядерного сдерживания РФ на тактическом уровне.

Обращаясь к аудитории, состоящей из высокопоставленных военных чиновников, офицеров и руководителей оборонных предприятий, топ-менеджер Airbus задал, как он полагает, риторический вопрос:

Как вы думаете, каким будет наш ответ на ограниченный тактический российский (ядерный) удар с ограниченным эффектом? У меня нет ответа, но я уверен, что он есть у вас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга, отвечая на вопросы журналистов, назвал провокационным призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе якобы для сдерживания РФ. Комментируя высказывание Обермана, спикер Кремля заявил:

Некоторые (европейцы), к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности.


Весьма сдержанно к призыву председателя совета директоров авиаконцерна отнеслись и в НАТО. Представитель альянса, комментируя агентству Reuters заявление Обермана, отметил, что в НАТО в последнее время «не наблюдают изменений в ядерной политике России».

Издание Politico отмечает, что сейчас у европейских членов НАТО нет общей доктрины ядерного сдерживания. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании составляют, по оценкам экспертов, 290 и 225 боеголовок, соответственно. В Германии размещены американские атомные бомбы, однако сама ФРГ ядерным оружием не владеет.

  1. Tooks Звание
    Tooks
    +1
    Сегодня, 15:40
    Складывается впечатление, что русофобия довольно заразная штука.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 16:04
      Сладенький ты наш, и ты туда же.... Продавай свои "арбузы" и не кашляй, ТЯО ему подавай, слова-то какие выучил.... Брысь под лавку! negative
      1. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 16:20
        призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе
        он хотя бы для начала на карту посмотрел, у нас есть Сибирь и Дальний восток, а они куда побегут от радиации? В Африке - жарко, в Арктике - холодно, в Америке - своих "мексиканцев" хватает
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 16:09
      Да они хотят напугать народ России своими страшилками. Всё надеются на народные волнения и смену власти. Для этого вся эта истерия в их СМИ и раздувается. Тупенькие они. Не сработает эта шляпа.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 16:50
      Как же они все хотят сдохнуть... Зачем на В.О этого ду.рачка высказывания размещать?
  2. Грац Звание
    Грац
    -2
    Сегодня, 15:42
    а всё почему всякое овно собачье рот на нас разевает, а потому что не отвечаем западу военной силой, поэтому и Атакамс летит по Воронежу и Скальпы со Шторм Шедоу по другим нашим территориям
    товарищ Президент может стоить бахнуть для начала по немецкому и британскому оборонным секторам?
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      +3
      Сегодня, 15:51
      Вы умеете охотиться на крыс? Это будет единственным путем добычи пропитания после ядерного обмена. Хотя кто на кого еще будет охотиться- вопрос.
    2. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 16:07
      обязательно бахнем... но не сейчас
  3. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 15:50
    Можно подумать в Европе нет ядерн.оружия?!)) Поражают их мысли об ограниченом ядкрн. ударе России? Ошибаетесь господа...Другой вариант,они русофобы даже представить не могут,а то поголовная диарея у гомосеков будет!!)))
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Лимон
      Можно подумать в Европе нет ядерн.оружия?!)) Поражают их мысли об ограниченом ядкрн. ударе России? Ошибаетесь господа...Другой вариант,они русофобы даже представить не могут,а то поголовная диарея у гомосеков будет!!)))

      У западных толерастов и так пуканы рвёт. laughing
  4. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 15:54
    Председатель совета директоров авиастроительной компании Airbus SE Рене Оберман

    давайте еще узнаем, что думает официант Мухаммад, из берлинской закусочной Dunya Gemüse Kebab по поводу ядерной программы России
  5. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 16:02
    Может не продавать титан с алюминием этому "аирбасу??? Или "дерибаска" обидится???
  6. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +1
    Сегодня, 16:10
    Как же Песков ... Вместо того, чтобы сказать, что НАТО пришло к границам РФ и мы вынуждены защищаться всеми доступными средствами от угрозы из вне. И говорить об этом из каждого утюга на западе. Ну нет. Слушаем очередное заявление. Да ДАМ отдуплился. А Песков и далее. Слов нет не матерных.
  7. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    0
    Сегодня, 16:51
    Песков назвал провокационным призыв главы Airbus разместить ТЯО в Европе

    Никогда такого не было и вот - опять. Стесняюсь спросить, а когда тащили Искандеры и Орешники в Беларусь, на что рассчитывали? Или как всегда понадеялись, что Европа испугается и сольется? А вот не испугалась и не слилась. Вынужден отметить, что во внешней политике у руководства РФ просто беда
  8. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 16:52
    Есть повод ввести против Рене Обермана санкции. bully