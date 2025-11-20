На румынско-молдавской границе таможня изъяла компоненты ракетного оружия
В остановленном на румынско-молдавской границе грузовике, который подозревали в нелегальной перевозке военных грузов, таможня изъяла компоненты ракетного оружия. Транспортное средство, прибывшее в Румынию с территории соседней Молдавии, было задержано.
Об этом сообщает румынский телеканал Antena 3, ссылаясь на источники.
Автомобиль подъехал к пограничному пункту Албица примерно в 2.30 ночи по московскому времени. Это был грузовик с контейнерным прицепом. За рулем находился молдавский гражданин. Он заявил, что перевозит «металлические элементы», что соответствовало и имеющейся у него таможенной декларации.
Сотрудники румынской таможни просканировали груз. У них возникли подозрения по поводу того, что перевозимые предметы могли быть частями пусковых ракетных установок. При осмотре груза их предположение подтвердилось. Тогда машину опечатали, а водителя задержали для дальнейшего разбирательства. Он сообщил, что конечным пунктом назначения груза был Израиль.
Прибывшие на место происшествия специалисты провели инвентаризацию изъятых деталей. Следствие выясняет все детали вскрывшегося дела о контрабанде.
Конечно, можно предположить, что машина действительно шла транзитом в Израиль через румынскую территорию. Но нельзя исключать и такой вариант, что получатель находился в самой Румынии. Учитывая странные инциденты с беспилотниками в разных странах Европы, в которых, согласно одной из версий, замешаны украинские спецслужбы, неучтенные ракетные установки вполне могли быть задействованы для какой-нибудь провокации на территории ЕС.
