На румынско-молдавской границе таможня изъяла компоненты ракетного оружия

В остановленном на румынско-молдавской границе грузовике, который подозревали в нелегальной перевозке военных грузов, таможня изъяла компоненты ракетного оружия. Транспортное средство, прибывшее в Румынию с территории соседней Молдавии, было задержано.

Об этом сообщает румынский телеканал Antena 3, ссылаясь на источники.



Автомобиль подъехал к пограничному пункту Албица примерно в 2.30 ночи по московскому времени. Это был грузовик с контейнерным прицепом. За рулем находился молдавский гражданин. Он заявил, что перевозит «металлические элементы», что соответствовало и имеющейся у него таможенной декларации.

Сотрудники румынской таможни просканировали груз. У них возникли подозрения по поводу того, что перевозимые предметы могли быть частями пусковых ракетных установок. При осмотре груза их предположение подтвердилось. Тогда машину опечатали, а водителя задержали для дальнейшего разбирательства. Он сообщил, что конечным пунктом назначения груза был Израиль.

Прибывшие на место происшествия специалисты провели инвентаризацию изъятых деталей. Следствие выясняет все детали вскрывшегося дела о контрабанде.

Конечно, можно предположить, что машина действительно шла транзитом в Израиль через румынскую территорию. Но нельзя исключать и такой вариант, что получатель находился в самой Румынии. Учитывая странные инциденты с беспилотниками в разных странах Европы, в которых, согласно одной из версий, замешаны украинские спецслужбы, неучтенные ракетные установки вполне могли быть задействованы для какой-нибудь провокации на территории ЕС.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +1
    Сегодня, 15:48
    Во, блин, табор уходит в небо.... Я плачу! laughing
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:13
      ❝ Во, блин, табор уходит в небо ... ❞ —
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 15:48
    Ага,или через Турцию,Армению,в Россию.Для теракта
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:55
    ❝ На румынско-молдавской границе таможня ... ❞ —

    — А там, оказывается, ещё не только граница, а даже и таможня есть ...
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ На румынско-молдавской границе таможня ... ❞ —

      — А там, оказывается, ещё не только граница, а даже и таможня есть ...

      Р.С.Ф.С.Р, СССР давно закончились, но румыны ещё стоят на границе и ждут очередных Остапов Бендеров с бранзулетками !