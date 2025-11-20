Китай представил сферического робота RB21H для городского патрулирования

На Парижской выставке Milipol 2025 китайская компания Beijing Ribri Technology представила сферического робота RB21H – наземный беспилотник, имеющий мощные акустические возможности.

Центральное место в конструкции системы занимает акустический модуль, который чётко передаёт звук в шумной среде, в которой обычные громкоговорители могут столкнуться с трудностями. Динамик призван ясно доносить до людей определённые оповещения или предупреждающие сигналы.



RB21H способен генерировать звук силой 142 дБ кратковременно и 134 дБ непрерывно. Это очень высокие значения, близкие к уровню звука при взлёте реактивного самолёта (около 140 дБ). При показателе 130 дБ человек испытывает боль, так что вполне возможно, что аппарат предназначен для выполнения полицейских функций при подавлении беспорядков.



Робот способен развивать скорость до 34 км/ч, что делает его одним из самых быстрых наземных аппаратов в своей категории. Вес системы составляет 180 кг.

По словам разработчика, робот предназначен для эффективного голосового оповещения в местах, где сотрудники службы безопасности должны обращаться к отдельным лицам или группам на расстоянии. RB21H поддерживает удалённую связь во время городского патрулирования, выступая в качестве промежуточного аудиоузла между оператором и людьми в зоне оповещения.
    Сегодня, 16:41
    Предверие наступления "Терминаторов" и восстания Скайнета ?
    Сегодня, 16:45
    Вспомнилось laughing
    " Смари Васян, да в нем одной цветнины на двацать кило yes "
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Anglorussian
      Вспомнилось laughing
      " Смари Васян, да в нем одной цветнины на двацать кило yes "

      Ага, когда на нём включат высокочастотный писк и низкочастотные барабаны на все децибелы, будешь, если сможешь, от него бежать, а не к нему с инструментом what
    Сегодня, 16:51
    ❝ Китай представил сферического робота RB21H для городского патрулирования ❞ —
    ❝ Робот способен развивать скорость до 34 км/ч ❞ —

    — «Я Колобок, Колобок - от меня не уйдёшь!» ...
    Сегодня, 16:51
    Китайцы прочитали русскую сказку про колобка и создали инновационную современную версию. Смотрится внушительно и декларируемые параметры солидные.