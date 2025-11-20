Германия готовится к городским боям за Берлин, опасаясь «российского вторжения»

1 301 19
Германия готовится к городским боям за Берлин, опасаясь «российского вторжения»

Немецкие власти готовятся к городским боям в Берлине на случай самого «худшего сценария», а это ни много ни мало, а «нападение России». Как сообщает немецкая пресса, в столице ФРГ начались семидневные учения Bollwerk Bärlin («Бастион Берлин»).

Градус русофобии у немецкого правительства просто зашкаливает, в Берлине готовятся к отражению мифического «российского вторжения». В рамках учений Bollwerk Bärlin отрабатывается сценарий противостояния неким «вооруженным нерегулярным силам», защите правительственных зданий, путей сообщения, а также борьбе с диверсантами и эвакуации раненых. В учениях принимает участие личный состав специального батальона охраны Бундесвера.



Как заявил командир батальона подполковник Майк Тайхгребер, столица Германии для учений была выбрана не случайно, так как является оперативным районом подразделения. И в случае конфликта батальон будет действовать именно в Берлине.

По данным немецких медиа, батальон уже отработал защиту Бундестага, а тоннели метро использовал для отработки боя с диверсантами и эвакуации раненых. Естественно, в ночное время, чтобы не мешать работе метрополитена. Боям в метро уделялось особое внимание, поскольку тоннели метро можно использовать для скрытой переброски войск.

Между тем глава Генштаба французской армии Фабьен Мандон призвал страны ЕС готовится к «большим потерям» в конфликте с Россией. По словам генерала, Россия может напасть на Европу через 3-4 года.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tooks Звание
    Tooks
    +4
    Сегодня, 16:29
    Может лучше к психиатру сходить? Вдруг поможет.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 16:38
      Германия готовится к городским боям за Берлин, опасаясь «российского вторжения»

      Так и знал, что про "котлы" в которых окажутся немцы, сомнений у них не возникает. bully
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:01
        защите правительственных зданий, путей сообщения, а также ........

        Еще телефонную и телеграфную связь, запастись шнапсом, яйки, млеко и побольше губных гармошек, чтобы не скучать.
    2. Перейра Звание
      Перейра
      +1
      Сегодня, 16:48
      Да ладно вам, работа такая у человека. Я за его зарплату ещё больше жути нагнал бы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:37
    Да уж ,у французов случайно генерала Жопе нет?От Мандона я под столом Жене тоже сказал,кто кто ? .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: tralflot1832
      Да уж ,у французов случайно генерала Жопе нет?От Мандона я под столом

      Лично мне симпатичней всех комиссар Жюв из "Фантомаса", в исполнении Луи де Фюнеса, на него гораздо интересней было смотреть. smile
  3. Forcecom Звание
    Forcecom
    +5
    Сегодня, 16:38
    Сразу за Берлин? тоесть даже на Зееловских высотах не попробуют закрепиться?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:48
      Именно этот батальон будет типа только в Берлине воевать.))
  4. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 16:45
    Немецкие власти готовятся к городским боям в Берлине на случай самого «худшего сценария», а это ни много ни мало, а «нападение России».
    То есть всё-таки не поняли, или до сих пор не осознали того, что произошло в Германии, и в Берлине в частности, с 16 апреля по 2 мая 1945 года... Русская Армия брала Берлин 3 раза 1760 год, 1813 год, 1945 год Немецкая только в 1944 смогла по Москве, под конвоем советских автоматчиков, пройти ... laughing laughing
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 16:52
      Да каши солдатской из полевой кухни,они хотят,халявщики.)))
    2. Forcecom Звание
      Forcecom
      0
      Сегодня, 17:03
      Цитата: Fitter65
      Русская Армия брала Берлин 3 раза 1760 год, 1813 год, 1945 год

      Если мне память не изменяет в хоте Семилетней войны Русская армия брала Берлин дважды, так что 4:0 в нашу пользу.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:45
    Немецкие власти готовятся к городским боям в Берлине на случай самого «худшего сценария», а это ни много ни мало, а «нападение России».


    Берлин русские войска уже три раза брали.

    Пойти что ли в архив, поднять штабные карты маршалов Жукова и Конева. lol
  6. Рэд Звание
    Рэд
    +1
    Сегодня, 16:47
    Отходят от традиций. Нужно было исторически достоверно Festung Berlin назвать
  7. ЛМН Звание
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 16:48
    Не помню кто недавно сказал,но "Столько за всю историю Европы" ,как за последние годы,не воровали! lol
  8. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 16:48
    батальон уже отработал защиту Бундестага, а тоннели метро использовал для отработки боя с диверсантами и эвакуации раненых.

    Представляю, как Мерц орет: "затопить водами Рейна метро в месте с немцами, потому, что нация не заслужила право жить, если ее победили восточные племена...!" "Освобождение" Фильм 5-й "Последний штурм"
  9. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 16:49
    Гитлерюгенд уже набирают?
  10. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 16:49
    Посмотрел заставку к статье и вспомнил анекдот про подобного бойца, когда он увидел себя в зеркале и ,,, от страха. А насчет планов, так они разные в штабах бывают на все случаи, только у наших эти планы секретные и разным журналюгам не озвучиваются.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:01
    По словам генерала, Россия может напасть на Европу через 3-4 года.
    В переводе с европейского языка на русский - "Европа начнёт дранг нах Остен, через 3-4 года".
    Европейский пипл распропагандирован, а через 3-4 года будет готов умирать.
    Методичка "дедушки Гитлера" из немецких умов не удаляется без хирургического вмешательства.
  12. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 17:04
    Да ерунда. В Германии не дураки сидят, полагаю. ВС РФ не могут справиться с 30-миллионной Украиной по-быстрому, куда уж тягаться с 80-миллионной Германией, обладающей - в отличие от Украины - огромным спектром передовых технических компетенций? Генералы и олигархи от ВПК просто почувствовали вкус денег на фоне ситуации, вот и нагоняют жути на всех, чтоб им побольше евро отсыпали.