Германия готовится к городским боям за Берлин, опасаясь «российского вторжения»

Немецкие власти готовятся к городским боям в Берлине на случай самого «худшего сценария», а это ни много ни мало, а «нападение России». Как сообщает немецкая пресса, в столице ФРГ начались семидневные учения Bollwerk Bärlin («Бастион Берлин»).Градус русофобии у немецкого правительства просто зашкаливает, в Берлине готовятся к отражению мифического «российского вторжения». В рамках учений Bollwerk Bärlin отрабатывается сценарий противостояния неким «вооруженным нерегулярным силам», защите правительственных зданий, путей сообщения, а также борьбе с диверсантами и эвакуации раненых. В учениях принимает участие личный состав специального батальона охраны Бундесвера.Как заявил командир батальона подполковник Майк Тайхгребер, столица Германии для учений была выбрана не случайно, так как является оперативным районом подразделения. И в случае конфликта батальон будет действовать именно в Берлине.По данным немецких медиа, батальон уже отработал защиту Бундестага, а тоннели метро использовал для отработки боя с диверсантами и эвакуации раненых. Естественно, в ночное время, чтобы не мешать работе метрополитена. Боям в метро уделялось особое внимание, поскольку тоннели метро можно использовать для скрытой переброски войск.Между тем глава Генштаба французской армии Фабьен Мандон призвал страны ЕС готовится к «большим потерям» в конфликте с Россией. По словам генерала, Россия может напасть на Европу через 3-4 года.

