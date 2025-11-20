Глава ГШ ВС Франции призвал готовить страну к войне и «экономическим страданиям»

Глава ГШ ВС Франции призвал готовить страну к войне и «экономическим страданиям»

Начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон на съезде мэров городов страны заявил, что следует быть готовыми к войне, которая, по его оценкам, начнется уже через 3–4 года.

Мандон призвал мэров французских городов заранее готовить к боевым действиям необходимую инфраструктуру и население. По его словам, муниципалитеты должны предоставить школы, детские сады и другие объекты для размещения военнослужащих, а также разрешить проведение армейских учений на своих территориях.

Кроме того, французский генерал подчеркнул, что, если Париж намерен сдерживать «угрозу со стороны России», правительству страны придется «готовить людей к экономическим страданиям» и серьезным человеческим потерям. Мандон убежден, что Франция обладает достаточными демографическими и экономическими ресурсами для «сдерживания московского режима», однако стране не хватает «силы духа согласиться навредить себе» ради сопротивления.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженный конфликт между странами НАТО и Россией может начаться уже в ближайшем будущем, и призвал страны Европы максимально усиливать свои вооруженные силы.

Между тем, как сообщает Der Tagesspiegel, в Берлине на фоне предупреждений Писториуса были проведены военные учения, в ходе которых бундесвер отработал защиту правительства, городские бои с условными диверсантами, а также эвакуацию раненых и ночные операции в тоннелях метрополитена.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +9
    Сегодня, 16:35
    Глава ГШ ВС Франции призвал готовить страну к войне и «экономическим страданиям»

    А, что, нормально. Готовьтесь к страданиям. Ожидание смерти хуже самой смерти. bully
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Теренин
      ..... А, что, нормально. Готовьтесь к страданиям. Ожидание смерти хуже самой смерти. bully
      hi наверное, нормально будет, если эти страдания им правительство подготовит прям щасс wassat свет выключить, з/п не платить, продукты подорожать ...... много чего придумать можно
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 17:02
        Цитата: Reptiloid
        Цитата: Теренин
        ..... А, что, нормально. Готовьтесь к страданиям. Ожидание смерти хуже самой смерти. bully
        hi наверное, нормально будет, если эти страдания им правительство подготовит прям щасс wassat свет выключить, з/п не платить, продукты подорожать ...... много чего придумать можно

        hi
        Не плохая лазейка пудрить своим избирателям мозги, минимум год. Мол, все ограничения, эта выработка иммунитета из-за злого Путина. laughing
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Сегодня, 16:44
    Чем еще объснить электорату период бездарного правления соросят?
    Загнали свои страны в тупик. Как выйти, не знают. Нашли общего врага.
    Теперь, война все разрулит, а мы нипричем. Все вопросы к "Путину".
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 16:59
      Цитата: NICK111
      Чем еще объснить электорату период бездарного правления соросят?
      Загнали свои страны в тупик. Как выйти, не знают. Нашли общего врага.
      Теперь, война все разрулит, а мы нипричем. Все вопросы к "Путину".

      А, так и есть. Более того, из-за их тупой поддержки укров, те поймали их за одно место и крепко держат. А выйти западным лидерам из поддержки укров равно политическому самоубийству.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:45
    Макрон,теперь Мандон .Теперь точно всех " победит " этот Мандон.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 16:55
      По Парижу шел г-н* по фамилии Мандон.
      * г-н - господин, для протокола. lol
  4. Hishnik Звание
    Hishnik
    +3
    Сегодня, 16:47
    Мандон

    Какая фамилия, такие и поступки
  5. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 16:49
    Глава ГШ ВС Франции призвал готовить страну к войне и «экономическим страданиям»

    Шо? Грабить стало некого ? Видно, мир по правилам дал трещину. Выход, Эйфелеву башню сдать на металлолом.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:52
    Петух довёл свой благополучный курятник до разрухи.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Ирек
      Петух довёл свой благополучный курятник до разрухи.

      laughing what эээ нет, это не курятник, это петушатник sad и кто в правительстве? И какое потомство. Как бы так сказать fellow
  7. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 16:53
    Где Россия и где эта франция, наши войска конечно в Париже были, однако пусть этот мандон вспомнит когда Россия нападала на францию.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 16:54
    Нет, им, для пущего ажиотажа, все таки надо выбросить из окон пару-тройку человек чтобы те орали - "Русские идут!!".
  9. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 16:57
    Что немчура,что жабоеды с ума сошли.Вот пусть и воюют друг с другом как старые ,,добрые,, времена.!))
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:57
    ❝ По его словам, муниципалитеты должны предоставить школы, детские сады и другие объекты для размещения военнослужащих ❞ —

    — Это он у свидомых научился ...