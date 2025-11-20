Глава ГШ ВС Франции призвал готовить страну к войне и «экономическим страданиям»
Начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон на съезде мэров городов страны заявил, что следует быть готовыми к войне, которая, по его оценкам, начнется уже через 3–4 года.
Мандон призвал мэров французских городов заранее готовить к боевым действиям необходимую инфраструктуру и население. По его словам, муниципалитеты должны предоставить школы, детские сады и другие объекты для размещения военнослужащих, а также разрешить проведение армейских учений на своих территориях.
Кроме того, французский генерал подчеркнул, что, если Париж намерен сдерживать «угрозу со стороны России», правительству страны придется «готовить людей к экономическим страданиям» и серьезным человеческим потерям. Мандон убежден, что Франция обладает достаточными демографическими и экономическими ресурсами для «сдерживания московского режима», однако стране не хватает «силы духа согласиться навредить себе» ради сопротивления.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженный конфликт между странами НАТО и Россией может начаться уже в ближайшем будущем, и призвал страны Европы максимально усиливать свои вооруженные силы.
Между тем, как сообщает Der Tagesspiegel, в Берлине на фоне предупреждений Писториуса были проведены военные учения, в ходе которых бундесвер отработал защиту правительства, городские бои с условными диверсантами, а также эвакуацию раненых и ночные операции в тоннелях метрополитена.
